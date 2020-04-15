Шоу без Хабиба: UFC вернется 9 мая

Кто будет драться

Список карда, оказавшийся в распоряжении MMA Fighting, насчитывает 12 боев. Главным событием вечера, которое, по информации источника, должно состояться в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени, по-прежнему значится поединок за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Кроме того, встречу с участием двух экс-чемпионок, Джессики Андраде и снявшейся с ивента Роуз Намаюнас, планируется заменить титульным боем в женском полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер. Третьим чемпионским боем станет сражение двух представителей легчайшего веса — Генри Сехудо и Доминика Круза.

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Полностью кард выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи;

Генри Сехудо — Доминик Круз;

Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер;

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк;

Джереми Стивенс — Кэлвин Каттар;

Дональд Серроне — Энтони Петтис;

Грег Харди — Йорган де Кастро;

Алексей Олейник — Фабрисио Вердум;

Карла Эспарза — Мишель Уотерсон;

Роналдо Соуза — Юрайя Холл;

Висент Луке — Нико Прайс;

Карол Роза — Брайс Митчелл;

Состав участников выглядит так, будто это игра в симуляторе. На деле же такое действительно возможно, поскольку UFC теряет огромное количество турниров из-за пандемии и, как следствие, доходы. Это не те убытки, которые несут ведущие американские лиги, специализирующиеся на командном спорте, однако по казне промоушена больше бьет факт невозможности в текущей ситуации зарабатывать больше, чем раньше. Если бы запланированный на 18 апреля ивент состоялся, то Дана Уайт бы озолотился, учитывая запросы изголодавшегося зрителя. Предстоящий турнир, который под завязку полон интересных схваток, принесет еще больше денег.

Где пройдет турнир

На этот вопрос Уайт не даст ответ, надо полагать, до его начала. Проведению UFC 249, по слухам, помешал лишь звонок губернатора Калифорнии руководству Disney. Теперь эти риски должны быть минимизированы еще больше. Вплоть до того, чтобы сами бойцы не знали, куда их везут.

Первым вариантом для UFC по-прежнему остается загадочный частный остров, как в Mortal Kombat, который Уайт арендовал для проведения боев в период пандемии. Вокруг Штатов находится более 80 островных территорий, поэтому угадать точную локацию практически невозможно. Проще сказать, что это где-то в Тихом или Атлантическом океане, и это наверняка окажется правдой. Можно также предположить, что он не подпадает под юрисдикцию США, но и это далеко не факт.

Глава промоушена уверяет, что сейчас на острове строится вся необходимая инфраструктура. По его прогнозам, все будет готово через месяц.

Запасным местом для UFC может стать Флорида, которая уже рассматривалась в качестве альтернативной локации UFC 249. Губернатор Рон ДеСантис официально разрешил проведение турниров по смешанным единоборствам без зрителей, внеся профессиональный спорт в число «услуг первой необходимости». Флорида к текущему моменту занимает девятое место в Штатах по количеству случаев заражения коронавирусом (более 21 тыс. человек при 524 летальных исходах), но положение о карантине там, мягко говоря, сильно упрощено. В частности, работу продолжают некоторые пляжи. Режим масштабного бедствия, объявленный президентом Дональдом Трампом, на это никак не повлиял.

Объяснение здесь простое: спортивные мероприятия и пляжи имеют решающее значение для экономики штата.

Другой вопрос, все ли бойцы согласятся драться во Флориде, учитывая неблагоприятно развивающуюся эпидемиологическую ситуацию. Еще один важный момент заключается в том, что в кард из-за проблемного сейчас авиасообщения могут быть заявлены лишь те спортсмены, которые находятся в США. И это не обязательно американцы. Например, россиянин Алексей Олейник на время карантина обосновался как раз во Флориде.

Почему без Хабиба

Из-за ситуации с перелетами Нурмагомедов буквально застрял в Дагестане, потому ранее уже снялся с UFC 249. Этот инцидент уже в прошлом, поскольку промоушен признал и свою вину в произошедшем, сняв с чемпиона все болельщицкие подозрения в намеренном «сливе». Но сейчас на перспективы Хабиба улететь куда бы то ни было это никак не влияет. Как минимум до 1 мая российские границы закрыты, в Штатах введены частичные ограничения на въезд в страну. А беря в расчет то, что и в России, и в США наблюдается рост числа случаев инфицирования коронавирусом, Нурмагомедов вряд ли появится в аэропорте раньше лета.

В конце концов, 23 апреля у мусульман начинается Рамадан, который Хабиб игнорировать не может. На восстановление после него чемпиону потребуется несколько месяцев.

Впрочем, Нурмагомедов уже намекнул, что хотел бы вернуться в клетку в сентябре. Если Фергюсон и Гэтжи подерутся между собой в мае, то трудно представить, что кто-то из них будет готов встретиться с Хабибом уже спустя четыре месяца. Технически это возможно, но обычно на подготовку к боям такого уровня требуется гораздо больше времени. Логичным решением видится не давать Тони поединок с Гэтжи в мае, чтобы в сентябре он провел бой с Орлом, но UFC нужно зарабатывать здесь и сейчас. Сложившиеся обстоятельства непосредственно могут решить будущее и Конора Макгрегора, который тоже ожидает титульного поединка и будет готов к сентябрю.

Сейчас ясно лишь одно: в итоге сразится с Хабибом точно кто-то из этой троицы, и будет это в 2020 году.