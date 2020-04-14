Август, пустые трибуны: как УЕФА будет спасать еврокубки

Успеть до осени

Руководство УЕФА разрабатывает новый план, согласно которому Лига чемпионов и Лига Европы, находящиеся на бессрочной паузе из-за пандемии коронавируса, будут доиграны в течение трех недель в конце лета.

Как информирует The Mirror, чтобы задумка глав европейского футбола удалась, может потребоваться возобновление внутренних чемпионатов стран не позднее середины июня. В данный момент все силы УЕФА как раз направлены на то, чтобы помочь лигам Европы доиграть свои сезоны. Затем, уже в августе, в сжатые сроки можно будет выявить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, благодаря чему сезон-2020/2021 начнется в сентябре.

Дополняет картину Cadena Ser: издание сообщает, что все поединки ЛЧ и ЛЕ состоятся за закрытыми дверями. Четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут проходить в формате одной игры на нейтральном поле. Финалы же состоятся в Стамбуле и Гданьске соответственно.

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Сроки постоянно сдвигаются

Вряд ли можно считать данные намерения УЕФА окончательными. Ведь буквально неделей ранее президент Союза Александр Чеферин настаивал, что еврокубки будут завершены строго до 3 августа.

«У нас есть разные варианты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это может случиться в мае, июне, июле… А может и вообще не случиться. Такой вариант тоже имеет место.

Существует рабочая группа, однако также многое зависит от того, позволят ли нам играть власти. Все должно быть завершено до 3 августа: и Лига чемпионов, и Лига Европы. Нельзя тянуть до сентября или октября. Это необычная ситуация, поэтому мы можем быть гибкими в датах и времени начала матчей. Если кризис ослабнет быстрее, тогда мы сможем продолжить соревнования раньше», — цитировал главу организации ZDF.

«В таких обстоятельствах завершить еврокубки нереально»

Мнения относительно позиции УЕФА расходятся. Так, защитник «Баварии» Лукас Эрнандес считает, что в условиях распространения коронавируса закончить Лигу чемпионов будет невозможно.

«Крайне сложно втиснуть все матчи в календарь, это касается и чемпионата Германии. Лига чемпионов касается всех стран, пострадавших от коронавируса. Непросто вывести всех из изоляции, чтобы при этом все были в одинаковых условиях, а потом нужно собраться, лететь в Италию, Испанию или Францию. Будем реалистами: в таких обстоятельствах закончить Лигу чемпионов невозможно, особенно если в приоритете у нас завершение внутренних первенств», — цитирует футболиста L'Equipe.

Незадолго до этого призывал на время забыть о футболе и четвертьфиналист нынешнего розыгрыша ЛЧ, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Рассказывая об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса, украинец призывал общественность ненадолго забыть о спорте и как можно серьезнее отнестись к COVID-19.

«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете, — правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот», — цитировал Малиновского Тelegraf.com.ua.

А вот легендарный вратарь Икер Касильяс уверен, что доиграть еврокубковые встречи необходимо, но не в столь быстрые сроки.

Испанец написал у себя в Twitter-аккаунте, что финалы текущих еврокубков стоит провести в декабре 2020 года. По его словам, данное решение позволит провести следующие два сезона по системе весна-осень, чтобы подойти к чемпионату мира — 2022 (ЧМ пройдет в декабре — «Газета.Ru»), имея победителей национальных чемпионатов и международных турниров.

Сборные подождут

Стоит отметить, что о приоритете внутренних первенств говорил даже вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом Виктор Монтальяни.

Рабочая группа организации уже призвала отменить все матчи сборных, запланированные на июнь.

«Думаю, что это было бы сложно рассчитывать на противостояния национальных сборных, не столько в связи с безопасностью здоровья участников, сколько из-за передвижения между странами. Думаю, только внутренние футбольные турниры сейчас в приоритете.

Безусловно, мы рассматриваем сентябрь для возобновления матчей, но не думаю, что на эту дату стоит опираться», — цитирует Монтальяни AP.