«Сочи» сокращает зарплаты: Кокорина просят вернуть аванс

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сделал заявление относительно главной звезды команды, Александра Кокорина. Он отметил, что руководство южан в течение недели переговорит с нападающим и попросит спортсмена вернуть часть зарплаты, которую футболист получил при подписании контракта авансом.

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Напомним, что Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в одном из недавних интервью утверждал, что при переходе в «Сочи» сразу получил зарплату за весь срок соглашения с клубом. Но в связи с пандемией COVID-19 10 апреля клуб договорился с футболистами и тренерским штабом о сокращении выплат за апрель на 50 процентов.

«Договоренность в «Сочи» есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться... В течение этой недели обсудим», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Что же касается самого нападающего, то он, вероятнее всего, пойдет навстречу руководству южан в данном вопросе и спокойно доиграет в Сочи сезон-2019/2020. Об этом уже заявил в разговоре с «Рейтингом Букмекеров» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: арендное соглашение футболиста хоть и рассчитано до 15 мая, однако будет продлено до завершения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Но вот что ждет спортсмена дальше?

Оставив позади непростой период в жизни, Кокорин вернулся на футбольное поле и показал, что мотивирован как никогда раньше. Нападающий забил три мяча и отдал одну голевую передачу в четырех матчах за свой новый клуб, благодаря чему «Сочи» выиграл три из четырех последних поединков и покинул зону вылета. Вдобавок ко всему Кокорина признали лучшим футболистом марта в чемпионате России.

Естественно, в стане южан игрок после окончания текущего розыгрыша национального первенства не останется. В преддверии чемпионата Европы, перенесенного на лето 2021-го, форварду нужен клуб повыше уровнем. И желательно играющий в еврокубках — как еще доказывать свой класс наставнику сборной России Станиславу Черчесову?

«Зенит» вычеркиваем: судя по тому, как развиваются отношения Кокорина с петербуржцами, продлевать контракт с лидером чемпионата России атлет не намерен. И этим уже собираются воспользоваться в Москве. Как проинформировал Metaratings со ссылкой на журналиста Ивана Карпова, форвард готовится примерить майку «Локомотива». Кокорин уже договорился с «железнодорожниками» о переходе в клуб после окончания сезона на правах свободного агента: ему осталось лишь поставить подпись под трехлетним трудовым соглашением с зарплатой за сезон около €3 млн.

Испортить планы красно-зеленым может лишь неожиданное приглашение из зарубежного топ-клуба.

«Так сложилось, что мне пишет много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело», — цитировал Кокорина Sport24.

Правда, маловероятно, что российский игрок сейчас сможет привлечь внимание грандов. А вот в случае успешного Евро к этому вопросу можно будет вернуться.

В настоящий момент Российская премьер-лига (РПЛ) приостановлена до 31 мая. Данное решение связано с пандемией коронавируса, которая никак не сбавляет обороты. При этом розыгрыш первенства все же планируется завершить летом, а старт сезона-2020/21 перенести на середину августа или даже на осень. Об этом 1 апреля сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«РФС полностью поддерживает решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), принятые после консультаций с национальными ассоциациями. Сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Конечно, эпидемиологическая ситуация в странах различная, но предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, принимаемым правительством нашей страны. Как итог, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — цитировала пресс-служба РФС Дюкова, отметившего, что болельщики восприняли приостановку первенства достойно и сознательно.

В чемпионате России сыграно 22 тура из 30. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», у которого в активе 50 очков; вторым расположился «Локомотив» (41), а замыкает тройку «Краснодар» (41).