«Отрезаны от родных»: легионеров «Ахмата» не выпустили из Чечни

В грозненском «Ахмате» возникли споры между легионерами и руководством клуба. По данным издания Folha de S.Paulo, бразильские футболисты хотели покинуть Грозный на время пандемии коронавируса COVID-19 и отправиться к себе домой. Как утверждают игроки, менеджеры «Ахмата» обещали направить их на рейс из России в Бразилию, однако в конечном итоге этого не произошло. 27 марта Росавиация отменила авиасообщение со всеми странами мира, в том числе и все чартерные и регулярные рейсы. Под исключение попали только чартерные рейсы из-за рубежа для вывоза оттуда россиян.

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Среди возмутившихся бразильцев из «Ахмата»: Фелипе Визеу, Раванели, Исмаэл Силва, а также тренер Родольфо.

«Они пытались купить билеты в Бразилию через туристические агентства, но безуспешно. Рейсов не было, все они были отменены. Футболисты были вынуждены обратиться в посольство Бразилии, но ничего так и не добились»,

— утверждает Folha de S.Paulo.

Бразильское издание связалось со своими соотечественниками. Так, в интервью Раванелли пожаловался на бездействие руководство «Ахмата», а также на строгий контроль за самоизоляцией жителей Чеченской Республики, где, по последним данным, количество зараженных составляет 48 человеу, а умерших от коронавируса — трое. К слову, о карантине в республике: глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира у себя в Instagram заявил, что нарушителей самоизоляции будут привлекать к сельскохозяйственным работам. Сейчас в регионе жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

«Нам говорят, что мы должны ждать. Но время проходит и никаких подвижек нет. Здесь все остановилось. Мы находимся в самоизоляции по требованию властей, однако если срочно потребуется помощь, то и выйти нельзя, ведь действует комендантский час. Если полиция увидит, что ты находишься на улице после 7 вечера, то как мне объяснить им, что у меня чрезвычайная ситуация? Идеальным вариантом было бы отправиться в Бразилию на все то время, пока эта история с коронавирусом не разрешится», — заявил он.

С похожей претензией выступил и Визеу. Бразильский нападающий подчеркнул, что знает, какая ситуация с коронавирусом в его родной стране (по последним данным Университета Джона Хопкинса, в Бразилии заражены COVID-19 более 21 тысяч граждан, умерли — 1 144 человека).

При этом он хотел вернуться к родственникам вместе со своей семьей, которая проживает вместе с ним в Грозном: жена и 10-месячный ребенок.

«Если что-то случится, то мы хотя бы будем рядом с нашими родственниками. В Грозном же мы отрезаны от наших родных. Клуб распустил нас до конца апреля, так что вернемся к тренировкам в лучшем случае в мае», — заявил Визеу.

Позднее же бразильский форвард обратился к российской прессе и заявил, что ситуация обстоит несколько иным образом. Он подчеркнул, что желает вернуться домой, однако в Грозном «чувствует себя в безопасности».

«Это мой второй дом. Конечно, если бы я мог полететь в Бразилию, то сделал бы это. Но мне хорошо и в Грозном, где я живу с женой, ребенком и нашим помощником. Мы все с нетерпением ждем возобновления чемпионата. Нам здесь все нравится, нет никаких проблем. Все необходимое для нормальной жизни клуб нам дает и всегда рядом с игроками и работниками клуба», — цитирует Визеу Sport24.

То же отметил и Родольфо, который в России проживает около десяти лет (ранее выступал за московский «Локомотив», а затем — за «Ахмат», где после завершения карьеры футболиста стал работать тренером).

«Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой, и не успели. Всем тяжело без семьи»,

— заявил он.

На жалобы легионеров были вынуждены отреагировать и в самом «Ахмате». Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров, комментируя возникшую ситуацию, отметил, что жалоб со стороны футболистов руководству не поступало. Сами же возмущения менеджер объяснил тяжелым психологическим состоянием легионеров, которым «непривычно на карантине».

«Во всем мире сейчас ограничения. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах. Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если надо в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте», — приводит слова гендиректора «Ахмата» Sport24.

17 марта Российская премьер-лига была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ахмат» после 22 туров остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 20 очков.