До 2021 года: в Европе могут запретить ходить на футбол

Правительство Италии может запретить в стране проведение футбольных матчей в присутствии зрителей вплоть до января следующего года. По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, такую опцию содержит следующий пакет мер по борьбе с распространением коронавируса, который намерены ввести власти. Позднее инсайдер уточнил, что окончательно решение по этому поводу еще не принято — первоначальные данные были взяты из утечки правительства.

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«Пока что это лишь планы, никто не знает, как все будет на деле. Сейчас решение об этом пока не приятно. В правительстве прорабатывают этот сценарий и считают, что единственный вариант, при котором возобновление футбола в Италии возможно – проведение матчей без зрителей вплоть до января 2021 года», — сообщил он.

По словам источника, руководящие стороны намерены обратиться к помощи специалистов по COVID-19, когда вопрос о возобновлении футбола в стране станет актуальным. Пандемия, как считают на Апеннинах, будет иметь серьезные последствия даже тогда, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. В связи с этим и рассматривается вариант недопуска фанатов на стадионы.

«Любое массовое скопление людей, которое сопровождает матчи в Италии или где-либо еще – большой риск. Поэтому при принятии того или иного решения правительство Италии и Серия А будут консультироваться с учеными и врачами», – уверен Палмери.

В Италии, как и в подавляющем большинстве стран мира, введен обязательный режим самоизоляции. Месяц назад чемпионат Италии по футболу, как и все остальные спортивные мероприятия, был приостановлен. Возобновление сезона носит важное экономическое значение для лиги и клубов. Некоторые итальянские газеты сообщали, что подходящий момент для возвращения спорта настанет ориентировочно 31 мая. Впрочем, эта дата будет корректироваться по мере возрастания масштабов распространения COVID-19.

Невзирая на объективные факторы, препятствующие проведению игр, завершить текущий розыгрыш Серии А чрезвычайно важно. По прогнозам аудиторов, топ-лиги потеряют не менее €4 млрд, если сезон будет досрочно окончен. То есть в данном случае уже не так важно, будут ли на матчах присутствовать болельщики.

На аналогичные меры, к слову, готовы и на Туманном Альбионе. По крайней мере, об этом на днях написали в The Mirror. 17 апреля планируется очередное совещание британских футбольных чиновников, на котором будут рассмотрены варианты возобновления футбольного сезона. На повестке дня будет проработка календаря концовки чемпионата, наиболее вероятным для его осуществления пока называется период с конца мая до начала июля. Предполагается, что все оставшиеся матчи АПЛ-2019/20 будут проходить при пустых трибунах.

То же самое может коснуться и начала следующего сезона. Иначе говоря, шансы на то, что в АПЛ фанаты не смогут попасть на стадионы до 2021 года, довольно высока.

Иной вопрос, как отсутствие болельщиков ударит по благосостоянию клубов. Если еще десять лет назад позиция продажи билетов составляла почти половину доходов команд, то в нынешних реалиях это сильно изменилось. Цены на абонементы и билеты с годами растут, поскольку напрямую связаны с инфляцией и покупательной способностью, но вся футбольная индустрия в целом развивается куда быстрее. Теперь ведущими пунктами в плане выручки стали спонсорские права и продажа телеправ, когда как деньги от живой публики в лучшем случае приносят не более 15-20% от общего дохода. Если из этой цифры вычесть затраты на обслуживание стадионов, то сумма получается куда еще менее значительной.

Другими словами, потеря фанатов несущественно скажется на прибыли клубов, нежели полное отсутствие матчей. Правда, появится просвет с точки зрения атмосферы и настроя игроков (как следствие, пострадает качество футбола), но это уже совсем другая история. Сейчас это больше агрессивный бизнес, чем спорт.

Тем не менее нельзя не учитывать, что в Италии (152 тыс. заболевших при 19,5 тыс. смертей) и Великобритании (79 тыс. случаев заражений и 9,9 тыс. скончавшихся пациентов) пандемия хоть и идет на убыль, но незначительными шагами. Соответственно, сроки возобновления футбольных сезонов почти наверняка будут изменены, как и сопутствующие факторы. Дедлайн завершения чемпионатов, по постановлению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), наступит 3 августа. Если вариант с этими сроками не сработает, то сезон будет потерян полностью.