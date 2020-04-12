«Мне жалко людей в России»: почему Задорову лучше в США

Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране. Свои выказывания защитник «Колорадо Эвеланш» никак не пояснил, тем самым заставив общественность интерпретировать их по-своему. Разумеется, на Задорова тут же посыпались обвинения в отсутствии патриотизма и ненависти к родине. Хейт в адрес спортсмена поддержал депутат Госдумы Михаил Дегтярев, заявивший о важности урегулировать порядок заключения спортсменами договоров с иностранными клубами.

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Причина — изначально государство вкладывает бюджетные средства в воспитание талантливых хоккеистов, а потом лишается их. В своем новом стриме в Instagram Задоров затронул и эту тему, сказав, что ничего криминального в желании игроков выступать в НХЛ не видит. Хоккейная действительность в России, по словам спортсмена, не может позволять государству рассчитывать на получение некого «налога» после переезда игрока за океан.

«Я воспитанник ЦСКА, начинал в «Белых Медведях», потом тренер перевел нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, все за счет наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители. Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство.

Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?» — считает Задоров.

Из России, напомним, защитник уехал в 17-летнем возрасте, подписав контракт с канадским «Лондон Найтс», выступающем в хоккейной лиге Онтарио. В следующем году его задрафтовал клуб НХЛ «Баффало Сейбрз», спустя два года обменяв его в «Колорадо». То есть за океаном Задоров живет и выступает в общей сложности уже больше восьми лет, а в России играл только на молодежном уровне, хотя и долгое время находился в системе ЦСКА.

Тем не менее хоккеист отрицает, что позиционировал себя как не патриота. Однако его общего посыла это не меняет: он хочет, чтобы дети получили американское образование, избежав «коррупции» и «нестабильности».

«То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, в Подмосковье, хотел бы там жить. Но здесь сломана система.

Патриотизм заключается не в том, где ты живешь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Мне жалко людей в России, когда я вижу, как у нас живут пожилые и как здесь, в США. У нас многие выживают.

Ты задаешь себе вопрос – почему у нас в России не так? У нас все завязано на нефти, а не так, как в США, но у нас богатая страна. Мы можем жить лучше. И я хочу требовать от государства этого», — заявил он.

Возвращаясь к хоккею, стоит отметить, что в приостановленном из-за эпидемии коронавируса сезоне в НХЛ Задоров успел провести 64 матча, отметившись четырьмя голами и девятью результативными передачами. В Центральном дивизионе «Колорадо» к моменту паузы шел на втором месте. Иначе говоря, все складывалось неплохо, и остановка регулярки была никому не на руку. После введения карантина Минспорта предложил помочь всем российским спортсменам, находящимся за рубежом, вернуться в страну. Но все хоккеисты предпочли остаться в Штатах, несмотря на неблагоприятно развивающуюся там обстановку.

В частности, Евгений Малкин говорил, что в Нью-Йорке ситуация близится к катастрофе. Задорову повезло — он находится в Колорадо, где все стабильно.

«В Америке не так все страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России. Каждый штат установил свои меры, везде свой губернатор, шериф. У нас тишина. Власти ввели меры предосторожности. Все равно на улицах много людей, но они держат дистанцию. Все умно делается, никто не собирается компаниями по 20 человек жарить шашлыки. Но на велосипеде с семьей покататься, устроить пикник – это можно», — поделился он.

Количество случаев заражения коронавирусом в США достигло 526 тыс. человек. Это больше, чем в Китае, Италии и Испании суммарно. Наибольший удар на себя принял Нью-Йорк (примерно 45% из всех заболевших), который опережает все остальные государства мира по заражениям. Стремительно растет и цифра летальных исходов в стране — она перевалила уже за 20 тыс. пациентов.

Для НХЛ это обернется колоссальными финансовыми потерями. Лига уже начала диалог с клубами и игроками по поводу системы урезания зарплаты, и здесь все намного серьезнее, чем, например, в России. При худшем раскладе, как рассказал Задоров, в следующем сезоне хоккеисты могут потерять по 75% окладов.

«Может, меркантильно, но играть за 25% – ненормально», — заявил он.

Так или иначе, бить тревогу пока рано. Учитывая потенциальные недовольства, стороны наверняка будут искать альтернативный вариант, который устроит всех. Одно понятно: пандемия в любом случае заставит всех стать сдержаннее финансово, в том числе и хоккеистов.