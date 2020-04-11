«Узнал об отставке из СМИ»: новый разлад в российском биатлоне

10 апреля правление Союза биатлонистов России провело очередное заседание, на повестке которого стоял уже более детальный вопрос о тренерских изменениях в национальной сборной. Объектом обсуждения стал Анатолий Хованцев, а точнее — его должность главного тренера национальной команды. Еще после заседания правления СБР 7 апреля глава организации Владимир Драчев сообщил о возможности ее упразднения и, соответственно, увольнения Хованцева.

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После последних же слушаний стало известно, что должность главного тренера сборной России, вероятнее всего, останется, однако Хованцев все-таки останется без работы в команде. Его должен заменить Валерий Польховский, который ранее уже возглавлял женскую сборную страны. По информации Sports.ru,

11 членов тренерского совета проголосовали за назначение Польховского, 10 — за упразднение должности главного тренера вообще. Еще по одному голосу было отдано за сохранение Хованцева на его посту и приглашение двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий соответственно.

Данные рекомендации уже направлены министерству спорта России, а весь тренерский штаб на следующий сезон должен быть утвержден правлением СБР до 20 апреля, куда могут войти и иностранные специалисты. Например, правление СБР рекомендует назначить Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты старших тренеров мужской и женской команд соответственно, хотя глава Союза Владимир Драчев выступает категорически против этого.

«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Примечательно, что все эти изменения направлены на грядущую зимнюю Олимпиаду, которую в 2022 году примет Пекин. Об этом СБР сообщил еще после заседания 7 апреля. Новый тренерский штаб должен быть образован именно для подготовки российских биатлонистов к Играм. В данном случае стоит особенно отметить статус Польховского, который на данный момент является вице-президентом по обеспечению деятельности сборных. О 66-летнем специалисте уже высказались Анна Богалий с Ольгой Зайцевой. Одни из самых успешных российских биатлонистов работали под руководством Польховского, и — что главное — отметили его успешную работу в качестве не только тренера, но и менеджера.

«Он хороший человек, хороший руководитель в плане организации. Когда мы тренировались, все, что нужно было для спортсменов, было организовано», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».

Именно в связи с этим стоит вернуться к фигуре Хованцева. После сезона-2019/20 главный тренер был раскритикован, равно как и сам глава СБР Владимир Драчев. В большей степени претензии в адрес Хованцева касались проблем с логистикой и иных организационных недочетов. Сам же специалист в ответ на это подчеркнул, что он «не менеджер, а тренер». Более того, Хованцев также заявил, что о своем скором увольнении узнал не от руководства СБР, а из сообщений в СМИ.

«Все новости я сейчас узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, – это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили… Вообще, вся эта ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Однако занимался он немного другими вещами. Я прекрасно знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут»,

— приводит слова Хованцева ТАСС.

Тренер также сравнил данную ситуацию с той, что произошла около десяти лет назад, когда в женскую сборную был приглашен немецкий специалист Вольфганг Пихлер. Именно он в итоге заменил Хованцева.

«Как я позднее узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись еще в декабре. Так что для меня рекомендация Польховского не стала шоком, я предвидел такое развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной что-то произойдет», — добавил Хованцев.

К слову, об иностранных тренерах в российской сборной. Пихлер во время работы в России проявил себя довольно успешно, и Польховский, претендующий на пост главного тренера национальной команды, по всей видимости, готов вернуться к идее с приглашением зарубежных специалистов. Однако Хованцев утверждает, что данное предложение может оказаться провальным. Не столько из-за результатов, сколько из-за функционирования СБР. На данный момент Союз имеет весьма большой — более €300 тысяч — долг перед Международный союзом биатлонистов (IBU) из-за допинговых разбирательств. Помимо этого, исполнительный директор СБР Сергей Голиков и вовсе спрогнозировал скорое банкротство организации.

В данной ситуации приглашение иностранных тренеров может серьезно ударить по бюджету Союза биатлонистов России. Хотя бы потому, что Хованцев сам не получает зарплату еще с ноября прошлого года.

«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это», — заявил главный тренер сборной России.