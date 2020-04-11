«Рука помощи»: Россия готова принять отмененные турниры

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подготовке отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Токио в условиях пандемии COVID-19.

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Напомним, что о переносе соревнований стало известно 24 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с представителями властей Японии и японской столицы, а также членами организационного комитета «Токио-2020» приняли решение о переносе летней Олимпиады на 2021 год. Изначально соревнования должны были состояться этим летом, с 24 июля по 9 августа. Но в связи с пандемией коронавируса Игры пришлось подвинуть на период 23 июля - 8 августа 2021 года. Паралимпиада же начнется 24 августа будущего года и завершится 5 сентября.

«Я обеспокоен процессом подготовки к Олимпиаде, мы регулярно взаимодействуем с руководителями федерации. Те спортсмены, которые уже завоевали право участия, сохранят его. Остальное — прерогатива тренеров. Финансово сборные не пострадают, а риски будут минимизированы… Сколько российских спортсменов заразились коронавирусом? Была громкая информация о том, что заболел тренер по гимнастике — Родионенко. И я очень рад, что повторные тесты оказались отрицательными. Важна достоверность информации. Не делать яркой кампании из того, что спортсмен или тренер заболел.

Надо с уважением относиться к личной жизни. Хотя за них переживают люди», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Помимо этого министр спорта затронул тему влияния COVID-19 на отечественный спорт. Матыцин рассказал, что руководство было вынуждено приостановить или отменить более тысячи спортивных мероприятий. И если изначально были планы проводить соревнования без зрителей, то затем, отталкиваясь от неблагоприятного развития ситуации, было принято решение о приостановлении всех турниров.

«Масштабы удара по спорту? Их можно будет реально оценить лишь тогда, когда пройдем этот этап. Конечно, потери значительные. У нас работает около 5 тыс. организаций, есть более 3 млн занимающихся атлетов. Сделано все возможное с точки зрения минимизации экономических рисков. Что же касается программы поддержки, то я все прекрасно понимаю: пострадал и профессиональный, и клубный спорт. Однако меры государственной поддержки должны быть направлены прежде всего на социальную сферу. Профессиональный спорт не будет являться сейчас приоритетом. Все руководители коммерческих проектов имеют право обращаться за поддержкой.

Мы не можем взять на себя обязательства, которые и раньше не были в зоне нашей ответственности. Знаем, что регионы направляли средства на поддержку клубов. Сейчас происходит пересмотр приоритетов, ведь мы должны защитить людей», — замечает Матыцин.

Возвращаясь к Олимпиаде, отметим, что спортивный чиновник сделал громкое заявление относительно того, что Россия готова принять перенесенные международные соревнования. В первую очередь это касается олимпийских квалификационных турниров, если какие-то страны откажутся их проводить.

«Мы направили предложения в российские спортивные федерации, чтобы они связались с международными коллегами, если у них возникнут проблемы из-за отменены мероприятий по разным причинам, особенно квалификационные турниры Игр 2021 года. Россия будет готова рассмотреть организацию этих соревнований и протянуть руку помощи», — рассуждал Матыцин.

Не обошел стороной министр спорта и допинговый скандал, разразившийся в декабре 2019 года. Тогда исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляцией с базой данных Московской лаборатории.

Матыцин надеется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не пойдет на поводу у Всемирного антидопингового агентства (WADA), из-за которого Россия может пропустить три Олимпиады.

«Не хочу гадать, строить прогнозы. Участники процесса — Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), МОК, РУСАДА и WADA — в этих условиях поймут необходимость объединения и решения, которое не повлечет за собой разрушение олимпийского движения. Если же в июле все-таки будут приняты негативные решения, то это аналогично отразится на развитии российского спорта. Однако в этот сложный период мы, наоборот, демонстрируем международному спортивному сообществу готовность консолидироваться и быть активно представленными на международной арене, оказывать помощь и поддержку международному сообществу, проводить соревнования на территории Российской Федерации.

Те, кто будет принимать решение, должны понять, что сегодня мы живем в абсолютно других реалиях», — подытожил глава отечественного спорта.