Новые траты: ОКР даст 265 млн рублей на подготовку к Играм

Из-за переносов сроков проведения Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год Олимпийский комитет России (ОКР) продлил период реализации программы по содействию подготовке кандидатов в члены национальной Олимпийской команды и обеспечению участия российской олимпийской делегации в XXXII Олимпийских игр до 30 сентября 2021-го.

Как информирует официальный сайт организации, общий объем финансирования для обеспечения потребностей Общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 гг. в рамках этой программы увеличен на 265 млн рублей.

«Данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырехлетнего финансового плана ОКР за счет оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей», — отмечается в сообщении комитета.

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Помимо этого, сообщается, что продолжает действовать в полном объеме утвержденное решением исполкома ОКР в ноябре 2018 года «Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр».

Как итог, начиная с 2016-го за весь период действия «Программы Токио-2020» Олимпийский комитет России профинансировал мероприятия на сумму более чем 900 млн рублей.

Ранее ситуацию с финансированием прояснял Президент ОКР Станислав Поздняков. Он заявлял, что после переноса Олимпиады у организации образовались новые существенные расходы.

«Безусловно, многое в нашей работе сейчас связано с переносом Игр в Токио на 2021 год и новой датой их проведения в июле–августе следующего года. Для начала было необходимо проанализировать ситуацию с нашей программой содействия подготовке кандидатов в Олимпийскую команду России, которая теперь продлевается на один год и предполагает новые существенные расходы. Они к тому же увеличиваются из-за волатильности курса иностранных валют: мы говорим об оплате услуг иностранных тренеров, отдельных заграничных сборов, закупки зарубежного инвентаря и так далее.

Хватает ли у комитета средств для реализации своих программ? Проблемы, конечно, есть, однако мы ищем пути их решения. На первом месте — оперативное взаимодействие с федерациями в рамках подготовки к Олимпиаде при новых обстоятельствах. Главное управление комитета, наши финансисты, юристы, административно-хозяйственный департамент проделали огромную работу за последнее время. Мы много контактируем с коллегами из Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных организаций по всем актуальным темам, чтобы иметь полную картину происходящего и четкое понимание того, с чем предстоит иметь дело», — цитировал Позднякова «Коммерсант».

Напомним, что о переносе Игр в Токио стало известно 24 марта. Международный олимпийский комитет вел долгие переговоры с представителями властей Японии и японской столицы, а также членами организационного комитета «Токио-2020» и все-таки принял решение о переносе летней Олимпиады на 2021 год.

Изначально соревнования должны были состояться этим летом, с 24 июля по 9 августа. Но в связи с пандемией коронавируса Игры пришлось подвинуть на период 23 июля - 8 августа 2021 года. Также в ходе телефонной конференции с исполкомом МОК оргкомитет Игр принял решение относительно дат проведения Паралимпиады — она начнется 24 августа будущего года и завершится 5 сентября.

«Мы усердно работаем над вопросом проведения Игр. Надеемся, что человечество сможет победить инфекцию. Люди должны использовать все свои технические наработки, чтобы найти способ лечить болезнь», — цитирует The Guardian главу оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто.

Стоит отметить, что COVID-19 не мог не ударить по бюджету МОК и японских организаторов Игр. По информации иностранных экономистов, на проведение соревнований уже ушло более $12 млрд. Однако перенос форума на 2021 год повлечет за собой новые траты, которые составят не менее $6 млрд (финансирование подготовки олимпийцев и паралимпийцев и обслуживания олимпийских спортивных объектов и жилых помещений придется проводить в условиях отсутствия доходов от туризма и потери рекламных и ТВ- контрактов).