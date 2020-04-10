«Кто-то ворует у клуба»: гражданская война в «Барселоне»

Год скандалов

В испанской «Барселоне» опять скандал. Вряд ли это уже кого-то удивляет. Только в этом календарном году их случилось столько, что можно сбиться со счета.

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Сначала было увольнение главного тренера Эрнесто Вальверде. Само по себе оно зрело достаточно долго, однако время для такого решения и его форма, выбранные руководством «Барселоны», вызвали огромное количество вопросов.

Специалист был уволен после обидного поражения в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» (2:3), когда «Барса» показала свой лучший футбол в сезоне.

Кроме того, наставника поддерживали ведущие и самые авторитетные игроки сине-гранатовых (Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике), а спортивный директор Эрик Абидаль умудрился заявить в прессе, что специалист утратил контроль над раздевалкой.

Месси воспринял это на свой счет, и в «сториз» Instagram капитана «Барселоны» появилась гневная запись о том, что руководителям необходимо принимать ответственность за сложные решения на себя, а не сваливать ее на игроков, намекая в том числе на главную звезду.

Ситуацию пришлось разрешать находившемуся в это время даже не в Испании президенту клуба Жозепу Бартомеу.

Впрочем, вскоре он и сам стал мишенью. Авторитетная радиостанция Cadena SER, выдающая инсайды не так часто, но исключительно метко, рассказала, что высший менеджмент каталонского клуба нанял IT-компанию I3Ventures, которая занимается продвижением и созданием репутации в соцсетях.

Вся соль проведенной кампании заключалась в том, что с аккаунтов, принадлежащих I3Ventures, хвалили Бартомеу, параллельно при этом критикуя лидеров раздевалки команды. Все тех же Месси, Пике, Суареса и Серджи Бускетса.

Президент тут же выступил с опровержением в прессе, заверил игроков в том, что информация ложная, и объявил о начале внутреннего расследования, однако мало кто поверил Бартомеу на слово, а итогов разбирательства еще нет. История как бы зависла на неопределенный период.

Это дало Бартомеу время — игроки, например, не стали открыто бунтовать до предъявления результатов расследования.

Конфликт с преемником

Правда, похоже, что тот случай все же нанес разрушительный урон клубной структуре. Бартомеу лишился доверия целой группы высших менеджеров клуба, что в итоге и обернулось новостями 10 апреля.

Еще накануне стало известно, что из клуба увольняют вице-президента Эмили Русо. Пикантность ситуации в том, что он считался креатурой Бартомеу на президентских выборах следующего года, куда нынешний президент не сможет выставить свою кандидатуру.

Едва информация об уходе столь важного звена клубной структуры достигла прессы, как Русо сразу же дал интервью, в котором раскрыл огромное количество подробностей из клубной жизни, которые вряд ли понравились действующему президенту.

Во-первых, чиновник рассказал, что Бартомеу позвонил ему и попросил уйти из клуба, фактически объявив об утрате доверия. Практически все, что происходит в «Барселоне» в последнее время, в той или иной степени становится достоянием СМИ, и президент решил, что «кротом» являлся именно Русо.

Тот отрицает данное обвинение, зато уже после фактического отстранения от дел выдал столько инсайдов, что теперь в столице Каталонии еще долго будет жарко.

Итак, многие директора сразу с началом Barcagate (так в Испании назвали дело о работе I3Ventures) потеряли доверие к Бартомеу и решили, что от них что-то скрывают. Уже в феврале на заседании совета директоров они обратились к президенту, попросив его перенести выборы с лета 2021 года на лето текущего. Бартомеу, имевший право на такое решение, отказался.

«Впереди нас ждут очень сложные задачи. Экономическая модель не работала еще в прошлом году, у нас есть нерешенная проблема с Barcagate, болельщики на стадионе требуют отставки Бартомеу, — рассказал Русо.

— Нам нужен очень сильный менеджмент для решения экономических и спортивных проблем. Поэтому многие выступали за досрочные выборы. Это не заговор. Заговор происходит за спиной. А я говорил свое мнение Бартомеу прямо в лицо».

Отставленный вице-президент рассказал очень интересные подробности о сделке с I3Ventures. Во-первых, он назвал заплаченный IT-шникам миллион евро завышенной в десять раз суммой, а во-вторых, раскрыл нюансы самой сделки.

Оказалось, что «Барселона» платила в пять этапов по чуть менее чем 200 тыс. евро. Сделано это было для того, чтобы не согласовывать платежи на совете директоров. По клубному уставу, это нужно делать, если речь идет о сумме транзакции в 200 тыс. евро и больше.

Естественно, прогрессивная экономическая часть менеджмента клуба тут же заподозрила Бартомеу в нечистой игре.

«Сейчас проводится расследование, которое покажет, как все было на самом деле. И Бартомеу знает об этом. Это грязное дело. На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», — отчеканил Русо.

На это «Барселона» была вынуждена оперативно ответить грозным, но все же не слишком конкретным заявлением:

«Учитывая обвинения, выдвинутые сегодня утром господином Эмили Русо, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть истолкованы как коррупция, и оставляет за собой право соответствующей реакции — вплоть до возбуждения уголовных дел».

Уход топ-менеджмента

10 апреля вслед за Русо клуб покинули еще пятеро директоров, опубликовавших открытое письмо, под которым есть и подпись вице-президента, еще не покинувшего «блауграну» официально, но, видимо, решившего упростить клубу процедуру отставки.

«Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов в будущем и особенно после окончания пандемии.

Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate. Желаем, чтобы после аудита со стороны PwC отчетность была передана кому положено. Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы с удовольствием служили любимой «Барсе», — сказано в заявлении.

«Барса» ответила несколько банальным публичным заявлением, в котором вновь отмахнулась от проблем, но вряд ли кого-то убедила:

«Заявления об отставке членов совета директоров произошли в результате перестройки совета, предложенной президентом Бартомеу. Перестройка нужна, чтобы обеспечить нынешнему руководству максимальные гарантии во время последнего года мандата для преодоления последствий кризиса здравоохранения и завершения программы управления, начатой в 2010-м, и стратегического плана, утвержденного в 2015-м».

А еще Русо в своем интервью заявил, что отправленный Бартомеу в отставку сразу после возникновения Barcagate Жауме Масферрер, который являлся в клубе правой рукой президента и курировал всю работу с медиа, на самом деле никуда не ушел и остается помощником главы «Барселоны», просто внештатно.

Сейчас ситуация развивается таким образом, что все идет к процедуре импичмента, которую может инициировать кто угодно. Для этого надо собрать 15% подписей членов клуба (сосьос), а затем получить 60-процентную поддержку на заседании собрания главных сосьос.

Впрочем, Бартомеу, так цепляющийся за власть в последнее время, вряд ли сдастся без боя. Вот только клубу это все точно на пользу не идет.