«Сами из бедных семей»: «Локо» пошел на сокращение зарплат

Московский «Локомотив» оставался последним топовым клубом Российской премьер-лиги, который все еще не договорился со своими игроками о снижении зарплат из-за коронавируса, серьезно ударившего по финансовому состоянию команд. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и множество других известных коллективов уже решили вопрос, в то время как в «Локо» по ходу обсуждения условий возникло недопонимание.

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Однако 10 апреля стало известно, что и этот бастион пал. Футболисты «железнодорожников», как сообщил «Спорт-Экспресс», согласились на понижение своих окладов приблизительно на 40%. При этом сами они подписали бумаги о неразглашении информации об условиях, на которые пошли.

Переговоры в целом получились трудными и быстро стали достоянием общественности, так как в СМИ ушла информация о встрече игроков с генеральным директором Василием Кикнадзе, на которой тот пытался убедить футболистов пойти на существенное сокращение зарплаты.

На той встрече игроки были настроены крайне скептически. Им не понравились сразу несколько вещей.

Во-первых, уже тот факт, что команде пришлось собираться в условиях введенного в Москве режима самоизоляции. Это было именно требование гендиректора.

Во-вторых, не понравилось футболистам полное отсутствие тренерского штаба на встрече с Кикнадзе. Сложные отношения руководителя клуба с наставником красно-зеленых Юрием Семиным давно не являются секретом, и в таком формате собрания команда увидела (видимо, вполне обоснованно) желание гендиректора отрезать тренера от переговоров.

В итоге первая беседа прошла совсем не так, как планировал Кикнадзе. В какой-то момент, по информации СМИ, разговор пошел на повышенных тонах, а выступавший от игроков голкипер Маринато Гилерме даже заявил, что гендиректор очень редко общается с командой, а приходит к ней только в тех случаях, когда хочет что-то отнять.

Правда, председатель совета директоров «Локо» и одновременно вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков назвал всю эту информацию досужими разговорами и сплетнями, да и сам Кикнадзе заявил прессе, что диалог с игроками идет в рабочем и позитивном ключе.

При этом в прессу клубным руководством была запущена информация о том, что весь менеджмент «Локомотива», а также тренерский штаб пошли на существенное сокращение своих окладов, чтобы помочь клубу в трудный период.

Игроки отреагировали на эту публикацию не слишком хорошо, усмотрев в ней давление на себя через СМИ. При этом сами футболисты подчеркивали, что никогда не отказывались от того, чтобы сократить свои оклады, а выступали только против формы, в которой к ним обратился гендиректор.

Масла в огонь конфликта накануне подлил и главный тренер «Локо». Семин публично вступился за игроков, сначала заявив, что все набросились на футболистов, но никто не говорит о необходимости сократить зарплаты депутатам, а потом и вовсе подчеркнул, что игроков нельзя обижать.

«Вот случилась непредсказуемая ситуация с коронавирусом. И мы видим обширный список компаний, фирм, организаций из самых разных областей деятельности, которые получат в связи с возникшими из-за нее проблемами определенные льготы от правительства. Наверное, наш бизнес — подчеркиваю, говорю не о конкретных клубах, — тоже имеет право на них. Футболу сейчас тоже нужно помогать, а не просто собирать деньги с игроков! — написал 70-летний специалист в своей колонке для «СЭ». — Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге — это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию. Все они понимают.

Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!»

Опытнейший наставник также подчеркнул, что требование отнять часть зарплаты у игроков будет, конечно же, позитивно встречено народом, но призвал не забывать, что игроки приносят зрителями ту радость, которой всем так не хватает в жизни.

В общем, тут же возник резонанс: экс-коллега Семина, а ныне депутат Валерий Газзаев заявил, что сотрудники Госдумы с удовольствием направят свои зарплаты на борьбу с коронавирусом, а комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Юрия Палыча укусила «серебряная лань» (награда лучшему тренеру 2019 года от Федерации спортивных журналистов России), обладателем которой он является.

Так или иначе, но вскоре после заявления Семина консенсус был достигнут, а сам специалист тут же сказал, что это было неизбежно.

«Я и не сомневался в этом. На сколько сократили, нюансов я не знаю», — рассказал тренер РИА «Новости».

Но самое интересное, что, по информации «Спорт-Экспресса», игроки «Локомотива» смогут рассчитывать на компенсацию потерь. Для этого им надо будет попасть в групповую стадию Лиги чемпионов, что принесет клубу большие деньги.

На момент остановки чемпионата «Локо» располагался на второй строчке таблицы, именно первые два места дают прямую путевку в группу, в то время как с третьего можно попасть только в квалификационную стадию, которую еще будет непросто преодолеть.