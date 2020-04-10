Ни Хабиба, ни турнира: UFC 249 отменил звонок «сверху»

Хабиб что-то знал?

На самом деле мысли о том, что турнир не состоится вопреки всем обещаниями Даны Уайта, присутствовали у многих. Слишком уж ситуация казалась безнадежной и уязвимой, которую в конечном итоге решил один звонок. Президент UFC пояснил, что от проведения турнира его заставила отказаться просьба с «самого высокого уровня ESPN и Disney». Все вопросы с атлетической комиссией, врачами, бойцами и логистикой были решены.

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«С самого первого дня пандемии мы бились с утра до вечера, чтобы сделать этот турнир. У нас всегда были изумительные отношения с ESPN и всеми нашими партнерами, но они просто попросили меня отойти в сторону и отказаться от UFC 249 в следующую субботу», — сказал он.

Другой вопрос, почему слово вещателей вообще решало что-либо в этих обстоятельствах. Дело в том, что Уайт неоднократно называл ESPN «местом проведения ивента», не раскрывая карты по поводу настоящей локации. Канал должен был транслировать турнир и, соответственно, получить наибольший доход от платных трансляций. А конгломерату Disney просто принадлежит сеть ESPN. Потому логично, что решающее слово было за ними.

Но, надо полагать, что грандиозные потери понесет и телевизионная компания.

Также Уайт подтвердил ходившие разговоры о том, что для UFC 249 было арендовано казино Tachi Palace Resort Casino в Лемуре, штат Калифорния. Заведение, в прошлом широко популярное среди промоутеров, находится в индейской резервации, тем самым не попадая под юрисдикцию США. То есть губернатор, запретивший спортивные мероприятия на территории штата, владельцам казино не указ, а может давать только рекомендации.

«Когда мир вернется в нормальное состояние, мы сделаем первый турнир в Калифорнии именно в Tachi Palace. Я ценю их поддержку», — пообещал Уайт.

Что интересно, Уайт до последнего отказывался называть место проведения ивента, объясняя это желанием минимизировать риски. Он гениальный менеджер и предполагал, что недовольные его решением будут пытаться сорвать вечер боев, если узнают локацию. Так оно и произошло. New York Times пишет, что инициатором отмены был губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс. Именно он якобы позвонил руководству корпорации Disney и потребовал отменить турнир. Рычаги давления у политика определенно есть: штаб-квартира Disney находится в калифорнийском Бербанке.

«Никто сильнее нас не хочет увидеть возвращение спорта на экраны, но мы считаем, что сейчас не время по множеству причин. ESPN поделилась этой обеспокоенностью с UFC, и они поняли нас», — заявил позднее канал.

Остров в силе

Тем не менее Уайт призвал не отчаиваться болельщиков, в очередной раз заинтриговав так называемым островом боев. Только UFC 249, по его словам, должен был состояться в Tachi Palace, когда как все остальные запланированные ивенты перенеслись бы на частный остров, который арендовал глава промоушена. Даже бойцы бы, садясь в самолет, не знали, куда летели. И эта неизвестность очень многих очаровала.

«Вся инфраструктура уже строится, через примерно месяц все будет готово, и мы начнем делать бои. Более того, когда остров будет готов, мы отправим туда бойцов, чтобы они могли там тренироваться. Я думаю, через месяц люди уже начнут выбираться из своих домов», — рассказал он.

На острове Уайта, вдохновленным примером культовый видеоигры Mortal Kombat, хотят драться топовые бойцы UFC. Например, Колби Ковингтон не против там встретиться с Тайроном Вудли, чтобы потом «скормить его труп акулам». Это необычный опыт и шанс попасть в историю смешанных единоборств, так как раньше чего-то подобного никогда не было. По части расходов это куда затратнее, но того стоит.

«Я хочу сказать всем своим бойцам, чтобы они наслаждались отдыхом и свободным временем, а также не беспокоились о финансовой стороне вопроса. Все бойцы получат свои поединки по контракту. Ни один из сотрудников UFC не будет уволен», — заявил Уайт.

Предвестники беды

Надо отметить, что пандемия, хоть Уайт не признает ее силу и вообще презирает, все-таки внесла серьезные коррективы в планы UFC. Первым из-за неблагоприятно развивающейся ситуации с распространением коронавируса выбыл с титульного поединка против Тони Фергюсона чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов. Вместе с ним отказались от участия в турнире все остальные российские бойцы — Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Их соперникам быстро подыскали замену, но несколько дней назад у промоушена появилась новая проблема.

С ивента снялась бывшая чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас, которая в соглавном событии UFC 249 должна была подраться с Джессикой Андраде в реванше. Причины спортсменка не назвала, но, как и предполагалось, без коронавируса здесь не обошлось. Менеджер Намаюнас Брайан Батлер подтвердил, что девушка переживает личную драму — потерю двух членов семьи, скончавшихся от COVID-19. В сложившейся ситуации трудно представить, что она могла согласиться на участие в подобном турнире.

И то, что UFC отменил ивент всего спустя час после заявления агента Намаюнас, вполне возможно, было не совпадением.