Ни Хабиба, ни турнира: UFC 249 отменил звонок «сверху»

Турнир UFC 249 официально отменен

Многострадальный турнир UFC 249, где изначально должен был драться Хабиб Нурмагомедов, официально отменен. Президент промоушена Дана Уайт перехитрил законодательство США, найдя место для ивента на территории индейской резервации, но все решил звонок «сверху».

Хабиб что-то знал?

На самом деле мысли о том, что турнир не состоится вопреки всем обещаниями Даны Уайта, присутствовали у многих. Слишком уж ситуация казалась безнадежной и уязвимой, которую в конечном итоге решил один звонок. Президент UFC пояснил, что от проведения турнира его заставила отказаться просьба с «самого высокого уровня ESPN и Disney». Все вопросы с атлетической комиссией, врачами, бойцами и логистикой были решены.

«С самого первого дня пандемии мы бились с утра до вечера, чтобы сделать этот турнир. У нас всегда были изумительные отношения с ESPN и всеми нашими партнерами, но они просто попросили меня отойти в сторону и отказаться от UFC 249 в следующую субботу», — сказал он.

Другой вопрос, почему слово вещателей вообще решало что-либо в этих обстоятельствах. Дело в том, что Уайт неоднократно называл ESPN «местом проведения ивента», не раскрывая карты по поводу настоящей локации. Канал должен был транслировать турнир и, соответственно, получить наибольший доход от платных трансляций. А конгломерату Disney просто принадлежит сеть ESPN. Потому логично, что решающее слово было за ними.

Но, надо полагать, что грандиозные потери понесет и телевизионная компания.

Также Уайт подтвердил ходившие разговоры о том, что для UFC 249 было арендовано казино Tachi Palace Resort Casino в Лемуре, штат Калифорния. Заведение, в прошлом широко популярное среди промоутеров, находится в индейской резервации, тем самым не попадая под юрисдикцию США. То есть губернатор, запретивший спортивные мероприятия на территории штата, владельцам казино не указ, а может давать только рекомендации.

«Когда мир вернется в нормальное состояние, мы сделаем первый турнир в Калифорнии именно в Tachi Palace. Я ценю их поддержку», — пообещал Уайт.

Что интересно, Уайт до последнего отказывался называть место проведения ивента, объясняя это желанием минимизировать риски. Он гениальный менеджер и предполагал, что недовольные его решением будут пытаться сорвать вечер боев, если узнают локацию. Так оно и произошло. New York Times пишет, что инициатором отмены был губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс. Именно он якобы позвонил руководству корпорации Disney и потребовал отменить турнир. Рычаги давления у политика определенно есть: штаб-квартира Disney находится в калифорнийском Бербанке.

«Никто сильнее нас не хочет увидеть возвращение спорта на экраны, но мы считаем, что сейчас не время по множеству причин. ESPN поделилась этой обеспокоенностью с UFC, и они поняли нас», — заявил позднее канал.

Остров в силе

Тем не менее Уайт призвал не отчаиваться болельщиков, в очередной раз заинтриговав так называемым островом боев. Только UFC 249, по его словам, должен был состояться в Tachi Palace, когда как все остальные запланированные ивенты перенеслись бы на частный остров, который арендовал глава промоушена. Даже бойцы бы, садясь в самолет, не знали, куда летели. И эта неизвестность очень многих очаровала.

«Вся инфраструктура уже строится, через примерно месяц все будет готово, и мы начнем делать бои. Более того, когда остров будет готов, мы отправим туда бойцов, чтобы они могли там тренироваться. Я думаю, через месяц люди уже начнут выбираться из своих домов», — рассказал он.

На острове Уайта, вдохновленным примером культовый видеоигры Mortal Kombat, хотят драться топовые бойцы UFC. Например, Колби Ковингтон не против там встретиться с Тайроном Вудли, чтобы потом «скормить его труп акулам». Это необычный опыт и шанс попасть в историю смешанных единоборств, так как раньше чего-то подобного никогда не было. По части расходов это куда затратнее, но того стоит.

«Я хочу сказать всем своим бойцам, чтобы они наслаждались отдыхом и свободным временем, а также не беспокоились о финансовой стороне вопроса. Все бойцы получат свои поединки по контракту. Ни один из сотрудников UFC не будет уволен», — заявил Уайт.

Предвестники беды

Надо отметить, что пандемия, хоть Уайт не признает ее силу и вообще презирает, все-таки внесла серьезные коррективы в планы UFC. Первым из-за неблагоприятно развивающейся ситуации с распространением коронавируса выбыл с титульного поединка против Тони Фергюсона чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов. Вместе с ним отказались от участия в турнире все остальные российские бойцы — Ислам Махачев и Магомед Анкалаев. Их соперникам быстро подыскали замену, но несколько дней назад у промоушена появилась новая проблема.

С ивента снялась бывшая чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас, которая в соглавном событии UFC 249 должна была подраться с Джессикой Андраде в реванше. Причины спортсменка не назвала, но, как и предполагалось, без коронавируса здесь не обошлось. Менеджер Намаюнас Брайан Батлер подтвердил, что девушка переживает личную драму — потерю двух членов семьи, скончавшихся от COVID-19. В сложившейся ситуации трудно представить, что она могла согласиться на участие в подобном турнире.

И то, что UFC отменил ивент всего спустя час после заявления агента Намаюнас, вполне возможно, было не совпадением.