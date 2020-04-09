«Слетел» не только Хабиб: UFC 249 лишился соглавного боя

7 апреля Абсолютный бойцовский чемпионат объявил весь кард UFC 249. Казалось, глава промоушена Дана Уайт сделал все, чтобы и спасти сам турнир, и сохранить для него финансовую выгоду: вместо российского чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова, который оказался заперт на карантине у себя в Дагестане, на бой с Тони Фергюсоном был вызван Джастин Гэтжи.

Оба американца в рамках главного поединка бойцовского вечера 18 апреля поспорят за титул временного чемпиона в легком весе. Однако несчастный и потрепанный пандемией коронавируса турнир продолжает разваливаться.

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Спустя чуть менее двух суток после анонса всего списка участников UFC 249 от участия в соревнованиях отказалась Роуз Намаюнас. 27-летняя американка должна была сразиться с Джессикой Андраде, а их бой был представлен как соглавное событие ивента. Но Намаюнас с боя снялась. По каким причинам — неизвестно. Источники сообщают лишь о том, что для бразильянки в качестве альтернативной соперницы выбирают между Клаудией Гадельей и Карлой Эспарзой.

Rose Namajunas is out of her scheduled bout with Jessica Andrade at #UFC249 for undisclosed reasons, first reported by Combate and confirmed with sources by ESPN on Wednesday.



No replacement has been set yet to fight Andrade. (via @marc_raimondi, @arielhelwani) pic.twitter.com/mrfUsSJHC6 — ESPN MMA (@espnmma) April 8, 2020

Противостояние Намаюнас и Андраде лишь должно было прибавить интереса к грядущему турниру, который пройдет то ли на одном из частных островов, о чем в красках и одновременно секретно рассказывает Дана Уайт, то ли в казино Tachi Palace Hotel & Casino, что находится в Леморе, штат Калифорния, примерно в 270 км от Сан-Хосе, где расположен зал Хабиба Нурмагомедова American Kickboxing Academy.

Dana White's UFC Island Fights, by @Bosslogic pic.twitter.com/tA1RQxqaBt — UFC on BT Sport (@btsportufc) April 8, 2020

Роуз и Джессика уже встречались в октагоне в мае прошлого года на турнире UFC 237. Тогда Намаюнас владела чемпионским поясом промоушена в минимальном весе и даже имела в своем активе одну защиту титула (оба титульных поединка американка, к слову, провела против польки Йоанны Енджейчик). Перед встречей с бразильянкой же далеко не все было на стороне Роуз. Во-первых, у Намаюнас был более чем годовой простой, во-вторых, защищать титул ей предстояло в Рио-де-Жанейро, в-третьих, Андраде просто-напросто выглядела мощнее американки. Впрочем, поединок складывался совершенно иначе и с полным превосходством Намаюнас. В первом раунде она полностью «перебила» свою соперницу, да и вторую пятиминутку начала также уверенно, сохраняя инициативу за собой даже после нескольких панчей. Но на третьей минуте раунда случился роковой эпизод.

Андраде прижала Намаюнас к клетке, выиграла клинч, подняла американку и эффектнейшим слэмом в прямом смысле слова впечатала соперницу головой в пол.

Картина со стороны выглядела жутко: бразильянка едва не сломала Роуз шею. Та сразу отправилась в нокаут, Джессике даже не пришлось ее толком добивать. К слову, в истории женских титульных боев в UFC это оказался первый случай со слэм-нокаутом. Да и вообще в истории ММА такие эпизоды единичны, а вместе с тем и подвергаемы критике. Все потому что, несмотря на эффектность и зрелищность, этот прием является крайне травмоопасным.

«Я думаю, такой слэм, которым Андраде нокатуировала Роуз, нужно запретить. Нельзя бросать людей клином, прямо головой о канвас. Это может привести к страшным последствиям. Я никогда не слэмила людей таким образом хотя вполне могла. Мне кажется, это уже не совсем спорт», — комментировала данный эпизод американская боец UFC Татьяна Суарес.

Уже в мае обе стороны выразили намерение провести реванш. Но для новой встречи Намаюнас нужно было время на восстановление, о чем и говорили в ее команде.

«UFC наверняка захочет устроить реванш с Роуз. И я согласна. Нужно доказать дважды, что победа заслуженная. Я буду хорошо подготовлена», — отвечала на это предложение Андраде.

Ожидалось, что Намаюнас вернется в октагон в конце 2019 года, но бразильянка на долгий простой не согласилась и уже в августе того же года отправилась на турнир UFC Fight Night в Китай, где ее в соперницах ожидала китаянка Чжан Вейли, у которой к тому моменту имелась серия из 19 побед в ММА (3 — в UFC). Уже на 42 секунде первого раунда Вейли серией ударов отправила Андраде в нокаут и забрала пояс, после чего успешно его защитила в поединке с Енджейчик на UFC 248 в Лас-Вегасе.

Именно на титульный бой с китаянкой должна была выйти победительница противостояния Намаюнас — Андраде. Видимо, первой о поясе в минимальной весовой категории можно забыть надолго.

Как уже говорилось ранее, отмена реванша Намаюнас с Андраде является потерей не только для самих спортсменок (для американки в первую очередь), но и для всего промоушена. До UFC 249 осталось десять дней, однако проблем с организацией турнира у Даны Уайта скопилось предостаточно и еще неизвестно, сколько еще таковых прибавится, если учитывать обстановку с COVID-19 в мире. Конечно, все вопросы сводятся к месту проведения соревнований, что глава промоушена до сих пор держит в тайне, дабы «гадкие люди не помешали».

Немало претензий возникает в принципе к самой идее проводить турнир, когда в мире пандемия коронавируса на спад никак не идет. Ну, и несмотря на то, что грядущие состязания станут глотком свежего воздуха для болельщиков, которые остались на последние месяцы без спорта вообще, сам UFC 249 уже нельзя назвать полноценным. Этого нельзя было сделать еще после того, как об отмене боя с Фергюсоном объявил Хабиб Нурмагомедов. Теперь же с соревнований (опять же — с соглавного события ивента) снялась Намаюнас. До этого еще три боя были также отменены. Все — с участием российский бойцов.

Ислам Махачев должен был сразиться с Александром Эрнандесом, Магомед Анкалаев ждал реванш с Ионом Куцелабой, а у Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба, и вовсе был запланирован дебют в UFC — против Азура Хантера. Но все это отложено.