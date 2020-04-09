«Без шансов выжить»: боец ММА застрелен возле своего дома

Шокирующие новости пришли в мир смешанных единоборств из-за океана. Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator. Изначально новость о гибели спортсмена передал журналист Дэвид Маккини в своем Twitter, сообщивший о том, что

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30-летний американец был застрелен возле своего дома в Акроне, штат Огайо.

Got word that Bellator and WSOF vet and longtime #OhioMMA standout Isaiah Chapman was shot and killed outside his home in Akron last night. Horrible news — David McKinney (@MMAMcKinney) April 8, 2020

Позднее эту информацию уже подтвердили в промоушене. Об этом сообщил матч-мейкер Bellator Рич Чоу. Сама же лига также выразила слова соболезнования семье и близким погибшего.

«Bellator опечален новостью о гибели Исаии Чапмана. Мы выражаем наши самые глубокие и самые искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — говорится в заявлении промоушена.

RIP Isaiah Chapman pic.twitter.com/3oIiqldqVU — Rich Chou (@rich_chou) April 8, 2020

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman's passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.



Hit the link below to donate at gofundme.https://t.co/P23ztU6kd5 pic.twitter.com/OCrKpkcn5Y — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2020

Помимо этого Bellator также предложил всем желающим помочь семье убитого бойца материально. У Чапмана остались две несовершеннолетние дочери Фейт и Обри, а также сын Исаак. Так, на сайте gofundme.com был открыт фонд в поддержку родственников американского спортсмена, который за последние 10 часов уже набрал $5237.

«Наша жизнь никогда не будет прежней без него, и мы все наверняка будем скучать по его объятиям. Мы будем признательны за любую помощь для похоронных расходов, остальные средства также пойдут его семье. Помолитесь за всех нас, за его детей», — говорится в заявлении.

Одна из родственниц также поделилась своим комментарием об убийстве бойца и рассказала о некоторых подробностях случившегося. По ее словам, Чапман получил множественные огнестрельные ранения.

Примерно в 22 часа по местному времени полиция прибыла на место происшествия, и на тот момент спортсмен еще был живым. Несмотря на это, родственница бойца подчеркнула, что у того не было шансов на спасение. В итоге Чапман скончался уже на операционном столе в местной больнице.

«Несколько часов назад член нашей семьи был убит. В него выстрелили несколько раз. У него не было шансов выжить. Мое сердце разбивается. Исаия «Монти» Чапман, покойся с миром», — написала родственница спортсмена у себя в Twitter.

A few hours ago a member of our family was murdered. Shot multiple times. He didn't stand a chance.

My heart is breaking.

Isaiah "Monty" Chapman RIP — Roberta Timberlake Jordan (@bertsprize) April 8, 2020

Сейчас полиция расследует обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники местных правоохранительных органов пока не смогли установить личность нападавшего. Преступник на данный момент находится на свободе.

Несмотря на не самую богатую, хоть и десятилетнюю, карьеру в ММА, Чапман является весьма известной личностью в мире смешанных единоборств. В начале своего пути он выступал в североамериканской лиге North American Allied Fight Series (NAAFS), где принял участие в шести поединках и одержал пять побед. После этого Чапман перешел в Honor Fighting Championship транзитом через World Series of Fighting. В 2014 году как раз на турнире WSOF 13 американец сошелся в октагоне с российским бойцом Тимуром Валиевым. По итогам трех раундов 30-летний уроженец Махачкалы одержал победу единогласным решением судей.

В октябре же 2019 года Чапман дебютировал в Bellator. Причем его поединок с Патриком Миксу сразу был вынесен в основной кард турнира Bellator 232. В первом же раунде Исаия сдался после болевого приема.

Для Чапмана, правда, этот бой оказался первым и последним не только в этой лиге, но и в карьере. В сумме он одержал девять побед при четырех поражениях.

В свете произошедших событий нельзя не вспомнить и иные эпизоды убийств бойцов ММА. Коснулось это, к слову, и России. Так, в ноябре 2016 года в возрасте 37 лет умер российский боец Муса Мусалаев, который в 2013 году был официальном послом Универсиады в Казани. В ММА он провел 15 поединков и все из них выиграл. Причем 14 — нокаутом. Через два месяца после смерти Мусалаева убитым был обнаружен и литовский боец смешанных единоборств Ремигиюс Моркявичюс. Что примечательно — оба спортсмена были застрелены возле своего дома.