«Без шансов выжить»: боец ММА застрелен возле своего дома

Шокирующие новости пришли в мир смешанных единоборств из-за океана. Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator. Изначально новость о гибели спортсмена передал журналист Дэвид Маккини в своем Twitter, сообщивший о том, что
30-летний американец был застрелен возле своего дома в Акроне, штат Огайо.
Позднее эту информацию уже подтвердили в промоушене. Об этом сообщил матч-мейкер Bellator Рич Чоу. Сама же лига также выразила слова соболезнования семье и близким погибшего.
«Bellator опечален новостью о гибели Исаии Чапмана. Мы выражаем наши самые глубокие и самые искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — говорится в заявлении промоушена.
Помимо этого Bellator также предложил всем желающим помочь семье убитого бойца материально. У Чапмана остались две несовершеннолетние дочери Фейт и Обри, а также сын Исаак. Так, на сайте gofundme.com был открыт фонд в поддержку родственников американского спортсмена, который за последние 10 часов уже набрал $5237.
«Наша жизнь никогда не будет прежней без него, и мы все наверняка будем скучать по его объятиям. Мы будем признательны за любую помощь для похоронных расходов, остальные средства также пойдут его семье. Помолитесь за всех нас, за его детей», — говорится в заявлении.
Одна из родственниц также поделилась своим комментарием об убийстве бойца и рассказала о некоторых подробностях случившегося. По ее словам, Чапман получил множественные огнестрельные ранения.
Примерно в 22 часа по местному времени полиция прибыла на место происшествия, и на тот момент спортсмен еще был живым. Несмотря на это, родственница бойца подчеркнула, что у того не было шансов на спасение. В итоге Чапман скончался уже на операционном столе в местной больнице.
«Несколько часов назад член нашей семьи был убит. В него выстрелили несколько раз. У него не было шансов выжить. Мое сердце разбивается. Исаия «Монти» Чапман, покойся с миром», — написала родственница спортсмена у себя в Twitter.
Сейчас полиция расследует обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники местных правоохранительных органов пока не смогли установить личность нападавшего. Преступник на данный момент находится на свободе.
Несмотря на не самую богатую, хоть и десятилетнюю, карьеру в ММА, Чапман является весьма известной личностью в мире смешанных единоборств. В начале своего пути он выступал в североамериканской лиге North American Allied Fight Series (NAAFS), где принял участие в шести поединках и одержал пять побед. После этого Чапман перешел в Honor Fighting Championship транзитом через World Series of Fighting. В 2014 году как раз на турнире WSOF 13 американец сошелся в октагоне с российским бойцом Тимуром Валиевым. По итогам трех раундов 30-летний уроженец Махачкалы одержал победу единогласным решением судей.
В октябре же 2019 года Чапман дебютировал в Bellator. Причем его поединок с Патриком Миксу сразу был вынесен в основной кард турнира Bellator 232. В первом же раунде Исаия сдался после болевого приема.
Для Чапмана, правда, этот бой оказался первым и последним не только в этой лиге, но и в карьере. В сумме он одержал девять побед при четырех поражениях.
В свете произошедших событий нельзя не вспомнить и иные эпизоды убийств бойцов ММА. Коснулось это, к слову, и России. Так, в ноябре 2016 года в возрасте 37 лет умер российский боец Муса Мусалаев, который в 2013 году был официальном послом Универсиады в Казани. В ММА он провел 15 поединков и все из них выиграл. Причем 14 — нокаутом. Через два месяца после смерти Мусалаева убитым был обнаружен и литовский боец смешанных единоборств Ремигиюс Моркявичюс. Что примечательно — оба спортсмена были застрелены возле своего дома.