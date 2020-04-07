«Дети визжат, родители вешаются»: Плющенко — о карантине

Вызывающие танцы и изнурительные тренировки

Одна из самых известных пар в спорте и шоу-бизнесе (что в современном мире часто превращается в нечто общее) — Евгений Плющенко и Яна Рудковская — даже на карантине продолжают вести активную жизнь и периодически взрывать медиапространство неоднозначными роликами и яркими интервью.

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Так, двукратный олимпийский чемпион выложил в Instagram видео с подписью «Запрещенка 18+», в котором неожиданно поменялся с супругой одеждой и продемонстрировал танец в женском плаще и нижнем белье.

В другом ролике Плющенко танцевал в костюме нагруженного мускулами атлета (отсылка к его знаменитому образу из показательного номера под песню «Sex Bomb»), а все это скромно снимал на телефон его сын Александр, более известный публике по своему прозвищу — Гном Гномыч. Однако затем Евгений резко закрыл камеру рукой и поменялся образами с сыном: теперь уже мальчик пританцовывал в миниатюрном костюме с горой мышц.

Эти видео чередуются с роликами, посвященными изнурительным тренировкам. Дело в том, что семилетний Александр профессионально занимается фигурным катанием, а в свободное от соревнований время участвует в коммерческих шоу вместе с отцом (однажды он даже принял участие в 33-х концертах за три недели). Таким образом, терять форму Гном Гномычу никак нельзя, как и Плющенко-старшему, и семья продолжает активно тренироваться в своем коттедже, где есть все условия.

Как считает сам Евгений, поддерживать физические кондиции в небольшой квартире было бы гораздо сложнее.

«Для сидящих в квартирах карантин — это просто катастрофа: дети визжат, хотят заниматься, мышцы болят, родители «вешаются»,

— цитирует Плющенко ТАСС. — Спортсмены, привыкшие к большим нагрузкам, сейчас просто сидят по домам, пытаются заниматься, но это совсем не те нагрузки, которые ты делаешь на льду во дворце спорта. Надеюсь, что скоро это все закончится и занятия возобновятся, — я уже соскучился по детям».

Что касается тренировок семьи Плющенко, то какие-то из них являются, скорее, расслабляющими, — например, одинарные прыжки на футбольном поле с последующим ударом по мячу…

… а вот на некоторых Гном Гномыч чуть не плачет. Например, на общей физической подготовке (ОФП), которой в семье уделяют по два часа в день, мальчик должен был приседать на одной ноге, а затем перепрыгивать через веревку, натянутую на уровне его колена, — и так десять раз. Ногу при этом менять было нельзя. Все упражнение юный фигурист хныкал и пытался обратиться к отцу, а под конец разлегся на полу, но все же сумел выполнить все необходимые действия. После этого Евгений пожал ему руку и поздравил с окончанием тренировки.

Естественно, этот ролик вызвал бурные обсуждения в комментариях на уже привычную тему — правильно ли поступают родители, настаивая на таких нагрузках для сына.

«А вдруг он был рожден художником или поэтом, а его так жестко тренируют... Сама вчера разревелась на тренировке, так больно было. Не знаю... Спорт — это не для каждого (профессиональный спорт). Саша, держись. У тебя видимо нет выбора», — написала пользователь с никнеймом Volvenkina.

«Мне очень жалко этого ребенка, думаю, когда-то он взорвется и скажет родителям все, что о них думает»,

— предположила lilusha_ma.

На последний комментарий отреагировала со своей официальной страницы сама Рудковская:

«Откуда вы такие беретесь? Еще пишите свои умозаключения на странице у мировых легенд спорта! Займитесь своими детьми и мужем (если они, конечно, есть). На этой странице в вашей жалости и советах точно никто не нуждается».

Также в поддержку методов воспитания Плющенко-младшего выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая в настоящее время активно развивается в сфере ледовых шоу и тоже привлекает свою дочь к выступлениям.

«Скажу всем. Если бы ребенок не хотел, ни за что на свете не делал бы больше, чем нужно. А нужно было всего десять (раз повторить упражнение. — «Газета.Ru»).

Так вот характер и проявляется, когда, умирая от страшной боли, ребенок все равно делает экстра. Молодец, Санек, прям браво»,

— написала Навка.

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«Годовой доход Гном Гномыча — 12 млн»

Как бы там ни было, работа звездных родителей с сыном давно приносит серьезные плоды. Так, в недавнем интервью генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки Рудковская раскрыла годовой доход семилетнего Александра от выступления в ледовых шоу и некоторых других активностей (без рекламы в соцсетях). Цифра поражает воображение — 12 млн рублей.

«У Гномыча есть свой счет, куда идут все деньги, которые он зарабатывает. Оттуда оплачиваются няни, водитель, охранник… Он спрашивает: «У меня есть деньги?» А что мне ответить, если он 12 млн заработал… Говорю: «Есть. Но мы же тоже тратим на тебя: на няню, на то, на се…» А он говорит: «А мне сколько-то останется, когда я буду большой?» Я говорю: «На что ты копишь?» Он говорит: «На квартиру».

Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 млн. И это без рекламы в Instagram», — рассказала Рудковская.

При этом продюсер заверила, что у ее сына есть и нормальная детская жизнь.

Например, до карантина из-за коронавируса к нему каждые выходные приезжали множество друзей, и по всему дому проходили игры в «стрелялки, футбол, катания на ватрушках…»

«Был секс на первом свидании»

Как опытный продюсер, Рудковская не упускает внимания аудитории и на карантине, а потому, помимо впечатляющих доходов своего сына, раскрыла публике еще одну личную тайну — как оказалось, их роман с Плющенко развивался весьма стремительно.

«Моя история с Женей достаточно сказочная. Мы не расставались со дня знакомства — в первый же день все случилось. В том числе секс, да. Я держалась восемь часов.

Я была влюблена в Женю, когда он еще катался в спорте. Болела за него на Олимпийских играх — 2002 в Солт-Лейк-Сити, была в него влюблена. Это мой типаж. У нас было очень много моментов, когда мы могли познакомиться. Нас жизнь сводила.

Что касается первого секса, то мы выпили по бокалу вина, а потом целовались, целовались, целовались…» — рассказала Рудковская.

Учитывая, что впереди еще почти месяц карантина (если его не продлят), то вполне возможно, что аудитория узнает об этой звездной семье еще больше пикантных подробностей. Ясно одно: пара Плющенко и Рудковской точно не теряет времени даром — ни в спортивном плане, ни в медийном.