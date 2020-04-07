«Категорически отрицаем»: в США обвинили Россию в подкупе ФИФА

России грозит крупный международный скандал, связанный с чемпионатом мира по футболу двухлетней давности. Министерство юстиции США опубликовало данные, согласно которым российская сторона в свое время выплатила взятки нескольким чиновникам, чтобы те проголосовали за Россию при выборе страны-хозяйки мундиаля 2018 года.

Уточняется, что Россией якобы были подкуплены трое функционеров, тогда заседавшие в исполкоме Международной федерации футбола (ФИФА): бывший вице-президент организации Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго, а также представитель Гватемалы Рафаэль Сальгеро.

Наибольшее внимание в обвинительном тексте уделяется именно Уорнеру, с чьим именем связано многочисленное число денежных преступлений и инцидентов в ФИФА. Штаты уверяют, что от России чиновник получил $5 млн на свой счет в Республиканском банке Тринидада и Тобаго в период с 2010 по 2011 год, отправленные ему посредством более чем 20-ю отдельными транзакциями. Для этого были задействованы как минимум десять подставных компаний, зарегистрированные в офшорах (Кипр, Ангилья и Британские Виргинские острова).

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Помимо прочего, коммуникация между сторонами, как утверждает источник, проходила якобы через ассистента Уорнера, чье имя не называется. В ноябре 2010-го его секретарь получил электронное сообщение, где сообщалось, что «все согласованное случится на этой неделе». А к 18 апреля следующего года на адрес поступило еще одно письмо, содержание которого говорило о том, что сделка совершена согласно договоренности. Сальгеро же был предложен $1 млн, однако данных о том, поступил ли ему этот платеж, нет.

Тем не менее ни одного платежного документа и имени автора переводов денег Уорнеру не называется. В отчете минюста США говорится, что именно эти счета были использованы Россией для выплаты взяток.

Это далеко не первый похожий эпизод в карьере Уорнера. Его также обвиняли в получении взятки при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира 2010 года, а в 2015-м комитет по этике ФИФА наложил на него пожизненный запрет вести любую деятельность, связанную с футболом. В официальной мотивировке говорилось, что он, занимая высокие посты, совершил множество должностных преступлений.

В России уже отреагировали на публикацию отчета американского минюста. Так, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что все обвинения, выдвинутые США, не имеют под собой оснований.

«Мы читали сообщение СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем.

И Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем мы гордимся, чем гордится вся наша страна», – цитирует Пескова «Р-Спорт».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, ранее занимавший пост вице-президента ФИФА, в свою очередь призвал всерьез к этому не относится, поскольку ЧМ-2018 — дело прошлое.

«Пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы еще раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».

«Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку, мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, и запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей деятельности», — считает оргкомитета чемпионата мира—2018 Алексей Сорокин.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда американская сторона приводит доводы, указывающие на незаконное получение Россией чемпионата мира. Так, в декабре прошлого года министерство юстиции США опубликовало расследование ФБР в отношении России о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США 2016-го. В нем содержались слова сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА.

Согласно нему, некий российский олигарх дал взятку, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018.

Что касается оставшейся части отчета, то она посвящена описанию аналогичной схемы подкупа чиновников, которую якобы использовал Катар, получивший право на проведение чемпионата мира в 2022 году. В этом минюст США уличил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейру, экс-главу Южноамериканской конфедерации футбола парагвайца Николаса Леоса, скончавшегося еще в августе 2019-го, а также третьего неназванного соучастника.