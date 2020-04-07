«Категорически отрицаем»: в США обвинили Россию в подкупе ФИФА

Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
07
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17:01 Завершился матч "Уфа" -- "Енисей" —:— скоро
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия 1:0 закончен
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Хорватия—Англия 2:1
(ДВ) закончен
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Бельгия—Англия 2:0 закончен
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Франция—Хорватия 4:2 закончен
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
2:01:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:20:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Франция
Хорватия
4:2
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Бельгия
Англия
2:0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Хорватия
Англия
2:1
(ДВ)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
1:0
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
6
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
6
4
4
Килиан Мбаппе
7
4
5
Криштиану Роналду
4
4
6
Антуан Гризманн
7
4
7
Йерри Мина
3
3
8
Диего Коста
4
3
9
Эдинсон Кавани
4
3
10
Марио Манджукич
6
3
11
Иван Перишич
7
3
12
Артём Дзюба
5
3
13
Эден Азар
6
3
14
Серхио Агуэро
4
2
15
Ахмед Муса
3
2
16
Вахби Хазри
3
2
17
Сон Хын Мин
3
2
18
Такаси Инуи
4
2
19
Филиппе Коутиньо
5
2
20
Неймар
5
2
21
Луис Суарес
5
2
22
Джон Стоунс
7
2
23
Мохамед Салах
2
2
24
Лука Модрич
7
2
25
Майл Единак
3
2
26
Андреас Гранквист
5
2
27
Юссеф Эн-Несири
1
1
28
Фелипе Балой
1
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Ренато Аугусто
3
1
31
Яго Аспас
3
1
32
Роберто Фирмино
4
1
33
Аднан Янузай
1
1
34
Кендаль Уостон
1
1
35
Милан Бадель
3
1
36
Йосип Дрмич
3
1
37
Миши Батшуайи
3
1
38
Дилан Бронн
2
1
39
Рикарду Куарежма
3
1
40
Халид Бутаиб
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
46
Ян Беднарек
3
1
47
Маркос Рохо
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Генки Харагуси
3
1
50
М'Байе Ньянг
3
1
51
Стивен Цубер
3
1
52
Андре Каррильо
3
1
53
Альфред Финнбогасон
3
1
54
Юрий Газинский
4
1
55
Александр Митрович
3
1
56
Юссуф Поульсен
3
1
57
Александар Коларов
3
1
58
Габриэль Меркадо
3
1
59
Гжегож Крыховяк
3
1
60
Ким Юнь Квон
3
1
61
Садио Мане
3
1
62
Салем Аль-Доссари
3
1
63
Тони Кроос
3
1
64
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
65
Дрис Мертенс
6
1
66
Юйа Осако
4
1
67
Хуан Кинтеро
4
1
68
Маруан Феллайни
5
1
69
Ирвин Лосано
4
1
70
Блерим Джемаили
4
1
71
Насер Шадли
6
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Андрей Крамарич
7
1
75
Шердан Шакири
4
1
76
Паулиньо
5
1
77
Пепе
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Лионель Месси
4
1
80
Хосе Мария Хименес
4
1
81
Деле Алли
5
1
82
Радамель Фалькао
4
1
83
Иско
4
1
84
Кристиан Эриксен
4
1
85
Ола Тойвонен
5
1
86
Александр Головин
4
1
87
Эмиль Форсберг
5
1
88
Людвиг Аугустинсон
5
1
89
Томас Менье
5
1
90
Тьяго Силва
5
1
91
Марио Фернандес
5
1
92
Джесси Лингард
6
1
93
Поль Погба
6
1
94
Бенжамен Павар
6
1
95
Кевин Де Брёйне
6
1
96
Самуэль Юмтити
6
1
97
Ян Вертонген
6
1
98
Анте Ребич
6
1
99
Киран Триппьер
6
1
100
Домагой Вида
6
1
101
Рафаэль Варан
7
1
102
Иван Ракитич
7
1
103
Гарри Магуайр
7
1
104
Карим Ансарифард
3
1
105
Фержани Сасси
3
1
106
Синдзи Кагава
3
1
107
Виктор Мозес
3
1
108
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
109
Сальман Аль-Фаридж
3
1
110
Карлос Вела
4
1
«Категорически отрицаем»: в США обвинили Россию в подкупе ФИФА

США обвинили Россию в подкупе ФИФА из-за ЧМ-2018

Минюст США обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взяток от России и Катара за право проведения чемпионатов мира. Один из чиновников, как утверждает американская сторона, получил от России $5 млн. Кремль в свою очередь публично отверг обвинения в подкупе.

России грозит крупный международный скандал, связанный с чемпионатом мира по футболу двухлетней давности. Министерство юстиции США опубликовало данные, согласно которым российская сторона в свое время выплатила взятки нескольким чиновникам, чтобы те проголосовали за Россию при выборе страны-хозяйки мундиаля 2018 года.

Уточняется, что Россией якобы были подкуплены трое функционеров, тогда заседавшие в исполкоме Международной федерации футбола (ФИФА): бывший вице-президент организации Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго, а также представитель Гватемалы Рафаэль Сальгеро.

Наибольшее внимание в обвинительном тексте уделяется именно Уорнеру, с чьим именем связано многочисленное число денежных преступлений и инцидентов в ФИФА. Штаты уверяют, что от России чиновник получил $5 млн на свой счет в Республиканском банке Тринидада и Тобаго в период с 2010 по 2011 год, отправленные ему посредством более чем 20-ю отдельными транзакциями. Для этого были задействованы как минимум десять подставных компаний, зарегистрированные в офшорах (Кипр, Ангилья и Британские Виргинские острова).

Помимо прочего, коммуникация между сторонами, как утверждает источник, проходила якобы через ассистента Уорнера, чье имя не называется. В ноябре 2010-го его секретарь получил электронное сообщение, где сообщалось, что «все согласованное случится на этой неделе». А к 18 апреля следующего года на адрес поступило еще одно письмо, содержание которого говорило о том, что сделка совершена согласно договоренности. Сальгеро же был предложен $1 млн, однако данных о том, поступил ли ему этот платеж, нет.

Тем не менее ни одного платежного документа и имени автора переводов денег Уорнеру не называется. В отчете минюста США говорится, что именно эти счета были использованы Россией для выплаты взяток.

Это далеко не первый похожий эпизод в карьере Уорнера. Его также обвиняли в получении взятки при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира 2010 года, а в 2015-м комитет по этике ФИФА наложил на него пожизненный запрет вести любую деятельность, связанную с футболом. В официальной мотивировке говорилось, что он, занимая высокие посты, совершил множество должностных преступлений.

В России уже отреагировали на публикацию отчета американского минюста. Так, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что все обвинения, выдвинутые США, не имеют под собой оснований.

«Мы читали сообщение СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем.

И Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем мы гордимся, чем гордится вся наша страна», – цитирует Пескова «Р-Спорт».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, ранее занимавший пост вице-президента ФИФА, в свою очередь призвал всерьез к этому не относится, поскольку ЧМ-2018 — дело прошлое.

«Пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы еще раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».

«Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку, мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, и запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей деятельности», — считает оргкомитета чемпионата мира—2018 Алексей Сорокин.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда американская сторона приводит доводы, указывающие на незаконное получение Россией чемпионата мира. Так, в декабре прошлого года министерство юстиции США опубликовало расследование ФБР в отношении России о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США 2016-го. В нем содержались слова сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА.

Согласно нему, некий российский олигарх дал взятку, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018.

Что касается оставшейся части отчета, то она посвящена описанию аналогичной схемы подкупа чиновников, которую якобы использовал Катар, получивший право на проведение чемпионата мира в 2022 году. В этом минюст США уличил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейру, экс-главу Южноамериканской конфедерации футбола парагвайца Николаса Леоса, скончавшегося еще в августе 2019-го, а также третьего неназванного соучастника.