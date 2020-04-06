Заразился COVID-19: врач футбольного клуба покончил с собой

Заразившийся коронавирусом врач футбольного клуба покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой. Как сообщает зарубежная пресса, на такой шаг специалиста мог подтолкнуть коронавирус, который незадолго до этого был обнаружен у Гонсалеса и его супруги.

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес 5 апреля покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Le Parisien, 60-летний специалист и его супруга были заражены COVID-19 и вместе находились на карантине. В предсмертной записке медик якобы указал, что причиной суицида стало как раз заражение коронавирусом.

О случившейся трагедии уже высказался президент клуба Жан-Пьер Кайо. Он отметил, что для команды уход Гонсалеса стал большой утратой, а сам врач был «олицетворением «Реймса».

«У меня нет слов... Чувствую себя растерянным из-за этой новости. Пандемия поразила «Реймс» в самое сердце. Нас покинул человек, который был олицетворением клуба и большим профессионалом. На протяжении 20 лет он отдавал «Реймсу» всего себя. В тяжелые моменты для клуба он даже работал безвозмездно. Он был моим личным врачом, и сегодня все мои мысли с его женой и родителями», — приводится заявление Кайо на официальном сайте клуба.

Помимо этого, прокомментировал кончину врача и мэр города Реймса Арно Робине. Он заявил, что специалист запомнится всем как верный своему делу профессионал.

«Гонсалес был великим и признанным профи, ценившимся всеми. Сейчас мои мысли с его родителями, женой и семьей. Он стал побочной жертвой COVID-19, потому что он был им заражен… Я знаю, что он оставил записку, чтобы объяснить свой жест. Однако я продолжаю игнорировать ее содержание», — цитирует Робине Goal.

В стороне от грустных новостей из своего бывшего клуба не остался Гжегож Крыховяк, ныне защищающий цвета московского «Локомотива».

«Я очень опечален... Мои соболезнования его родным и близким. Прекрасный человек, которого я безмерно ценил, всегда улыбающийся, щедрый и доброжелательный. Покойся с миром», — написал спортсмен в Twitter.

Что же касается футбольных турниров Франции, то они, как и почти все первенства Европы (не берет паузу только чемпионат Белоруссии) приостановлены в связи с пандемией коронавируса. В стране число случаев заражения превысило 70 тыс., тогда как умерли более 8 тыс. пациентов.

И клубы уже несут финансовые потери. Это основной вещатель чемпионата Франции по футболу BeINSports, а также Canal Plus приостановили выплаты Лиге 1 и Лиге 2 в связи с пандемией коронавируса. Как проинформировали в Daily Mail, таким образом телеканалы стараются смягчить финансовый кризис, который спровоцировала пауза в футбольных соревнованиях. Приостановка выплат будет действовать до того момента, пока сезон во Франции не возобновится.

Но вот возобновится ли сезон-2019/2020 вообще? Да, на данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает придерживаться плану, согласно которому все чемпионаты европейских стран будут завершены в августе (организация даже готова пойти на сокращение следующего сезона, информирует The Times). Но утихнет ли злосчастная пандемия к лету? Вопрос остается открытым.

Ни в чем не уверен и президент УЕФА Александер Чеферин, который признается: из-за бушующего COVID-19 строить планы на будущее — не лучшая идея.

«Никто не знает, когда все это закончится. Конечно, у нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остается только ждать... Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. Но, в любом случае, было бы лучше завершить турниры», — приводило слова чиновника издание La Repubblica.

Как итог, пока футболисты Лиги 1 поддерживают форму в индивидуальном порядке на карантине, а кто-то из легионеров даже полетел домой. Чем не пример полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, который сразу вернулся на родину.

«С Сашей я еще не общался, но знаю одно — он сейчас в российском городе Калтан. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилета из Монако», — цитировал «Чемпионат» Александра Плясунова, первого тренера спортсмена.

* * *
Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 70 тыс. человек, 271 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,2 млн.

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