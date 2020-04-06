«Ситуация потребовала»: Смолов объяснил возвращение в Россию

Смолов объяснил возвращение в Россию

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой отъезд из Испании в Россию. Несмотря на нарушение режима карантина, спортсмен отметил, что его перелет был полностью согласован с руководством «кельтов».

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, почему принял решение покинуть Испанию.

Напомним, что о возвращении спортсмена на родину стало известно накануне. 5 апреля испанские La Vanguardia, Marca и Mundo Deportivo спровоцировали массу слухов, написав, что футболист покинул территорию страны и отправился в Россию самовольно. В СМИ писали, что о своем неожиданном отъезде домой Смолов рассказал руководству клуба и пообещал в скором времени вернуться обратно в Виго. Однако разрешения покинуть Испанию у 30-летнего нападающего якобы не было, и в скором времени его могли ожидать санкции и наказание со стороны «Сельты».

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с коронавирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб.

Сейчас, будучи на обязательном двухнедельном карантине, я нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», — написал россиянин у себя в Instagram-аккаунте.

К слову, по одной из версий зарубежных СМИ, отечественный нападающий вернулся в Москву из-за дня рождения своей невесты Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина. Как информирует The Guardian, 14 апреля возлюбленной Смолова исполняется 18 лет.

Помимо этого, в прессе обсуждается и достаточно непростой маршрут Федора из испанского Виго. Отмечается, что в условиях запрета перелетов в Россию из других стран в связи с пандемией COVID-19, Смолов прилетел не в столицу России, а в одну «из сопредельных стран», откуда доехал на машине.

Очевидно, что самолет доставил атлета в Белоруссию: 4 апреля, по данным FlightRadar, как раз производился перелет Виго – Минск. А учитывая тот факт, что российские граждане на данный момент еще могут въезжать в страну из Белоруссии на автомобиле, несложно догадаться, что именно на машине Смолов и добрался до дома.

Стоит отметить, что россиянин стал вторым игроком «Сельты», который нарушил правила карантина и покинул территорию Испании. До Федора на подобное решился Пионе Систо. Правда, без разрешения руководства «Кельтов».

25-летний футболист прошел несколько проверок на COVID-19, но ни один из тестов не дал положительного результата. Сам футболист, как и Смолов, по ходу карантина жаловался на «невыносимые условия» домашней самоизоляции: в Виго у датчанина угандийского происхождения не было ни родственников, ни друзей. Как итог, 28 марта Систо выехал в Копенгаген и спустя 26 часов, преодолев почти 3 тыс. километров, добрался до пункта назначения.

Впоследствии выяснилось, что о своем отъезде из Испании Пионе сообщил руководству «Сельты» лишь после того, как пересек границы Испании. Учитывая, что разрешения на это у спортсмена не было, в штабе «кельтов» решили применить санкции к нарушителю. Также, по закону Испании, за передвижение на личном транспорте без уважительной причины игрок будет наказан штрафом в €600.

Что же касается ситуации на Пиренейском полуострове, то в середине марта в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса. По последней информации, Испания занимает второе место (после США) в списке стран по количеству зафиксированных случаев инфицирования. Всего COVID-19 заразились более 130 тысяч человек, из которых 38 тыс. выздоровели, а еще 12,4 тыс. умерли.

По показателю смертности Испания также занимает вторую строчку в мире. Больше скончавшихся от коронавируса только в Италии (более 15 тыс.).

* * *
Федор Смолов пополнил «Сельту» 30 января, в предпоследний день зимнего трансферного окна — 2020. Россиянин перешел в стан «кельтов» из московского «Локомотива» на правах аренды до конца сезона – 2019/2020. До приостановки местного первенства на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 Смолов отыграл всего шесть встреч за «Сельту» во всех турнирах, забив один мяч в ворота мадридского «Реала».

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