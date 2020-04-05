«Нельзя тянуть до осени»: УЕФА может отменить еврокубки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обозначил сроки возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пока находятся на бессрочной паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам президента организации Александера Чеферина, в лучшем случае соревнования будут продолжены уже в мае. Однако в УЕФА убеждены, что из-за острой обстановки в ряде стран Европы такой прогноз является крайне маловероятным, потому Союз больше ориентируется на лето: на июнь или июль. Вероятнее всего, именно к варианту продолжения соревнований летом и прибегнет руководство УЕФА в связи с тем, что многие страны-члены организации также настраиваются на то, чтобы возобновить свои национальные чемпионаты не ранее июня.

Реклама

Именно июнь является ключевым месяцем для продолжения сезона как в еврокубках, так и национальных первенствах, ведь еще ранее УЕФА в ходе видеоконференции объявил примерный дедлайн завершения чемпионатов — 3 августа. Эта дата является не требованием, а лишь рекомендацией, ввиду чего некоторые страны (например, Россия и Англия с Испанией) уже рассматривают вариант с закрытием первенств до середины сентября. В отношении еврокубков же — Лиги чемпионов и Лиги Европы — ситуация совсем иная.

Так, Чеферин потребовал завершить турниры строго до 3 августа. Если же уложиться в установленные сроки не удастся, то текущие розыгрыши ЛЧ и ЛЕ будут отменены и признаны не состоявшимися. Данная позиция главы Союза обусловлена нежеланием сильно двигать календарь следующего еврокубкового сезона, который и без того уже подвергнется изменениям (обычно первые квалификационные раунды — например, Лиги Европы — стартуют уже в середине/конце июня).

«У нас есть разные варианты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это может случиться в мае, июне, июле… А может и вообще не случиться. Такой вариант тоже существует.

Существует рабочая группа, однако также многое зависит от того, позволят ли нам играть власти. Все должно быть завершено до 3 августа: и Лига чемпионов, и Лига Европы. Нельзя тянуть до сентября или октября. Это необычная ситуация, поэтому мы можем быть гибкими в датах и времени начала матчей. Если кризис ослабнет быстрее, тогда мы сможем продолжить соревнования раньше», — цитирует президента УЕФА ZDF.

Данные требования Чеферина уже нашли критику в ряде стран Европы. Например, спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Нидерландах, где COVID-19 заражены более 17 тысяч граждан, а скончались от болезни 1766 человек, является напряженной настолько, что о проведении футбольных матчей пока никто не думает.

«Позиция УЕФА напоминает мне слова президента США Дональда Трампа, который неделю назад сказал, что экономика важнее, чем коронавирус. Проснитесь! От коронавируса в Нидерландах ежедневно умирают свыше ста человек. В отличие от Ла Лиги, АПЛ, Серии А и Бундеслиги, мы не настолько зависим от доходов от телевидения. Думаю, крупные страны оказали давление на УЕФА, чтобы продолжать играть во что бы то ни стало. УЕФА это тоже выгодно, поскольку без Лиги чемпионов теряются сотни миллионов евро», — сказал Овермарс.

Если с датами возобновления еврокубков сложно определиться конкретно по объективным причинам, то вопросов о формате проведения оставшихся матчей становится только больше. Чеферин в последнем интервью подчеркнул, что у УЕФА пока нет понимания, как пройдут неразыгранные стадии ЛЧ и ЛЕ, но о некоторых вариантах все-таки рассказал. По словам чиновника, их у Союза много.

«Это из ряда вон выходящая ситуация. Нам нужно проявить гибкость. Мы могли бы играть по действующей системе или заменить двухматчевые раунды на одноматчевые и провести их на нейтральном поле. На данный момент это лишь вариант для 1/8 и четвертьфиналов. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас — это играть с риском для здоровья и безопасности игроков, болельщиков и судей»,

— пояснил Чеферин.

На данный момент в четвертьфинал ЛЧ вышли только «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта». Остальные же команды ответных встреч на стадии 1/8 финала турнира еще не сыграли: «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». В Лиге Европы же раунд 1/8 финала, не успев толком начаться, завершился на первых матчах. И то не все команды успели встретиться — миланский «Интер» так и не принял «Хетафе», а «Севилья» — «Рому».

Еще в первые дни паузы еврокубков авторитетные иностранные СМИ выложили ряд вариантов продолжения турниров, которые может рассматривать УЕФА. По данным L'Equipe, четвертьфинальные матчи еврокубков могут пройти из одного матча, который либо проведут на нейтральном поле, либо же хозяин встречи будет определен по итогам жеребьевки. Вместо стандартных полуфиналов и финала УЕФА может провести отдельный мини-турнир. Так называемый «финал четырех». Об этом сценарии писали в Испании: газета AS отмечала, что в УЕФА склонялись к тому, чтобы клубы, которые вышли в полуфинал турниров, провели по одному матчу, а победители уже встретились в финале. Всего на последние две стадии ЛЧ и ЛЕ должно было уйти чуть более недели.

Однако данные версии были актуальны еще до того, как УЕФА согласился на перенос Евро-2020 на лето следующего года. Теперь же, когда летний футбольный календарь свободен от матчей национальных сборных и открыт только для проведения клубных турниров, УЕФА может рассчитывать и на то, чтобы провести оставшиеся стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы в обычном формате. Принципиальные изменения могут коснуться лишь временных интервалов между матчами.