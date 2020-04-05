Приревновала рэпера: дочь Мейвезера порезала соперницу

Фамилия легендарного боксера Флойда Мейвезера-младшего в очередной раз попала на страницы СМИ из-за выходок членов его семьи. Как сообщает TMZ, дочь бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Иянна 4 апреля была арестована в доме рэпера Кентрелла Десина Голдена, более известного под псевдонимом NBA YoungBoy. По информации источника, девушке предъявлены обвинения в совершении вооруженного нападения с отягчающими обстоятельства.

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Уточняется, что жертвой 19-летней Иянны Мейвезер стала некто Лапаттра Лашай Джейкобс. Ей было нанесено несколько колото-резанных ранений двумя ножами, после чего она была доставлена в больницу. Других данных о состоянии пострадавшей нет, однако журналистам она успела рассказать, что не почувствовала боли от первого ножа, а затем соперница снова нанесла ей удар. Когда медицинская бригада прибыла на место преступления, Джейкобс лежала на полу.

Как пишет издание, причиной конфликта между девушками стала ревность. Когда Иянна пришла домой к 20-летнему артисту, то столкнулась там с Джейкобс. Она была разозлена этим фактом и представилась невестой рэпера, потребовав Лапаттру уйти. NBA YoungBoy в свою очередь велел Иянне покинуть его апартаменты. После этого спор перешел на кухню, где дочь боксера и напала на свою жертву. В сети присутствуют кадры ареста девушки, а также самого музыканта. Судя по всему, наручники на него надевали в качестве меры предосторожности, а отпустили на свободу практически сразу.

Сейчас Иянна Мейвезер находится в окружной тюрьме Хьюстона, штат Техас. HollywoodLife утверждает, что за нее назначен залог в размере $30 тыс., однако о том, будет ли он за нее внесен, не сообщается.

На допросе девушка не подтвердила, что когда-либо состояла в романтических отношениях с NBA YoungBoy. Она также рассказала, что ранее никогда не встречалась и не была знакома с Джейкобс, а причиной своего нападения назвала агрессию с ее стороны. В частности, Иянна утверждает, что соперница якобы спровоцировала ее, хватала за волосы за пределами дома, а потом убежала на кухню. Рэпер, по словам нападавшей, также подстрекал ее, однако в его действиях правоохранительные органы не нашли ничего противозаконного.

К слову, у NBA YoungBoy богатое криминальное прошлое. Он воспитывался в основном бабушкой, поскольку его отец был приговорен к 55 годам тюрьмы. В том числе из-за этого юноша рос неспокойным и склонным к нарушению закона. Кентрелл бросил школу после девятого класса, а вскоре был арестован за грабеж в Луизиане и отправлен в центр временного содержания. После переезда в Техас он промышлял преступной деятельностью вместо со своим другом NBA 3Three (также известный как OG 3Three), чтобы оплатить студию.

Его самый успешный сингл — «Outside Today», выпущенный в январе 2018 года, достиг 31-й позиции в чарте Billboard Hot 100.

В 2016-м он проходил обвиняемым по двум эпизодам покушения на убийство, пробыв год за решеткой. Также его приговорили к условному десятилетнему сроку и трем годам активного испытательного срока за стрельбу из машины. В 2018 году ордер на арест YoungBoy был выдан в штате Джорджия за нарушение правил обращения с оружием и похищение людей. Позднее в сети появилась запись, на которой он избивает человека. Тогда рэпер был освобожден под залог в размере $75 тыс.

До последнего времени певец находился под домашним арестом из-за стрельбы, произошедшей в Майами. Он и его подруга убили человека, тем самым нарушив испытательный срок, из-за чего артист пробыл в тюрьме три месяца. После освобождения новый испытательный срок составил 14 месяцев.

Также доподлинно известно, что у NBA YoungBoy четверо детей — Кайден, Камрон, Тайлин и Камири — от трех девушек. Один из них, если верить TMZ, общий с Джейкобс.

Что касается Иянны, то ее арест произошел всего спустя несколько недель после того, как ушла из жизни мать ее свободных братьев и сестры Джози Харрис. 40-летняя женщина, 15 лет состоявшая в отношениях с Флойдом Мейвезером, была обнаружена мертвой в автомобиле на территории своего дома в Калифорнии. Иянна же была рождена другой девушкой именитого спортсмена — Мелиссой Брим.