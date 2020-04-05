«Не получит денег»: на главу UFC подали в суд

У главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который находится в тяжелейшем положении и отчаянно пытается спасти знаковый турнир своей организации, появились новые проблемы личного характера. Как стало известно изданию Las Vegas Review-Journal, на промоутера подали в суд округа Кларк, штат Невада. Истцом выступает агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос, который ранее был осужден за вымогательство.

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Заявление, поданное против Уайта, стало последствием уголовного дела шестилетней давности. В 2014 году Рамос по телефону и через СМС шантажировал президента американского промоушена, угрожая опубликовать видеозапись, на которой запечатлены сцены сексуального характера с участием Уайта и одной из бразильских стриптизерш. Уточняется, что это произошло после одного из мероприятий лиги в отделе, а девушка, с которой женатый глава UFC занялся сексом, приходилась подругой Рамосу. Она же сняла на телефон эти действия. В обмен на молчание мужчина требовал $200 тыс.

Любопытно, что имя танцовщицы не значится в материалах уголовного дела. Как говорится в статье, Уайт за два года заплатил ей $200 тыс. (по $10 тыс. за каждый танец и последующий секс).

Позднее вымогатель был арестован сотрудниками ФБР и приговорен к году лишения свободы (если точнее, то к 366 дням), полностью раскаявшись и признав свою вину в содеянном. Когда Рамос освободился из тюрьмы, то, как он утверждает, заключил с промоутером сделку, согласно которой имя Уайта не будет нигде фигурировать, за что тот выплатит шантажисту $450 тыс.

Сейчас Рамос утверждает, что денег от президента крупнейшего бойцовского промоушена мира так и не дождался. Тем самым Уайт якобы нарушил пункт заключенной в апреле 2016 года сделки о неразглашении, из-за чего против него и подали в суд. Помимо прочего, Рамос теперь также утверждает, что факта вымогательств, за который он отбыл срок, не было, а виноваты в его заключении тогдашние адвокаты главы UFC, передавшие ФБР «уничижительную информацию о нем».

Президент UFC уже подтвердил, что ему действительно грозит судебное разбирательство, а адвокатом Рамоса является осужденный в 2012 году за неуплату налогов Ян Кристоферсон. Промоутер не считает выдвинутые против него обвинения обоснованными и не намерен платить экс-шантажисту, в чем, по его словам, при рассмотрении иска убедится и суд.

«Я только что узнал, что против меня был подан противозаконный иск. Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также является осужденным преступником, и пытается снова вымогать у меня деньги. Он не получил от меня денег в прошлый раз, и он не получит от меня денег в этот раз.

Я с нетерпением жду, когда суд отклонит иск, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков», — сказал Уайт.

Напомним, что 50-летний Уайт с 1996 года связан узами брака, а со своей будущей супругой Энн он познакомился еще в юношестве. У пары родились трое детей: сыновья Дана III и Эйдан, а также дочь Саванна.

Тем не менее теплые отношения Уайт поддерживает не со всеми членами семьи. Так, два года назад подробности личной жизни Даны раскрыла его мать Джун. Она утверждала, что ее сын сидит на стероидах, а его брак стал «клоунадой» из-за многочисленных измен. Помимо прочего, женщина рассказала, что Уайт обманул свою умирающую бабушку, пообещав обеспечить ей лучшее лечение, после чего просто пропал и не приехал на похороны.

«Он нехороший человек, кажется, его характер изменился. Он просто ужасно разговаривает с женщинами и относится к ним. Я воспитывала его иначе. Он спит с девушками из октагона. Есть по крайней мере две, о которых я знаю.

Было очевидно, что у них с Даной отношения. И еще он спал с сестрой своей жены в моем доме, я была просто в бешенстве!» — говорила она в интервью.

Сам президент UFC предпочитает не распространяться о своей личной жизни, однако не скрыл, что, например, вечеринка в честь 16-летия Эйдана обошлось ему в более чем $1 млн. Примерно такую же сумму он потратил и на 16-й день рождения Даны-младшего. В качестве подарков сыновья промоутера получают дорогие вещи и автомобили, а на праздники к ним отец приглашает ведущих американских артистов, в числе которых были Кендрик Ламар, DJ Carnage, Everlast, ASAP Rocky и Migos.