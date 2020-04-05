«Все подготовим»: Белоруссия предложила принять бой Хабиба

У многострадального турнира UFC 249, до которого остается менее двух недель, остаются теоретические шансы спастись. Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому промоушену провести ивент на своей территории. Правительство Белоруссии, в свою очередь, эту идею поддержало.

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«Мы связались с UFC через наших друзей и посредников, которые с ними напрямую общаются. Объяснили им ситуацию, что в Белоруссии все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия. Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице Министерства спорта Белоруссии и Управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение», — цитирует чиновника Sport24.

Изначально UFC 249, в главном поединке которого должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, должен был состояться 18 апреля в Бруклине, а затем в Лас-Вегасе. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире проведение турнира там не представляется возможным.

Как уточнил Корольков, если промоушен согласится перевезти турнир в Белоруссию, то его может принять «Минск Арена», где ранее проходил чемпионат мира по хоккею. Альтернативный вариант — отреставрированный стадион «Динамо», на котором состоялось открытие вторых Европейских игр. Помимо прочего, всем участникам UFC 249 Белоруссия пообещала организовать быстрый въезд и получение виз.

«Положительный ответ от UFC мы еще не получили. Будем реалистами, время уже ушло. За неделю до турнира мало кто будет выбирать локацию. Но если нам позвонят завтра и скажут, что хотят организовать турнир у нас, думаю, к 18 апреля мы все подготовим», — заявил Корольков, добавив, что UFC отреагировал на предложение уклончиво, пообещав «включить Белоруссию в географию своих будущих турниров».

Напомним, что Белоруссия — одна из нескольких стран мира, где нет запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса. В частности, в стране проходит любительский чемпионат мира по хоккею, а также национальные хоккейное и футбольное первенства. Единственным исключением стали детско-юношеские соревнования, которые приостановлены до особого распоряжение. В Белоруссии к настоящему моменту зафиксировано 440 случаев заражения COVID-19 при пяти летальных исходах.

Так или иначе, шансы на спасение UFC 249 совсем мизерные. Впрочем, президенту компании Дане Уайту это не мешает настаивать, что у него есть варианты с новой локацией ивента. Об этом он рассказал в беседе с Корольковым, а также написал в комментариях в Instagram, отвечая на вопрос болельщика.

«У меня есть несколько мест. Я просто не говорю об этом никому», — заметил он.

Тем не менее веры Уайту с каждым днем становится меньше — в кругу и болельщиков, и бойцов. Нурмагомедова фанаты обвинили в намеренном «сливе» с боя против Фергюсона, однако вместе с ним от участия в турнире отказались и другие россияне, включая Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Кроме того, Хабиб заявил, что все-таки готов прилететь на ивент, если UFC назовет ему место в ближайшее время. Этого так и не произошло. А это значит, что реальных вариантов с проведением турнира в США нет. Соответственно, их не существует в принципе.

Накануне президент Дональд Трамп встретился с руководителями ведущих американских спортивных лиг, в числе которых был и Уайт. Подводя итоги совещания, американский лидер сообщил, что надеется увидеть болельщиков на трибунах только к августу или сентябрю, при этом точная дата возобновления соревнований не была названа. Таким образом, как уверены СМИ, в ближайшее время организации рассмотрят вариант с досрочным завершением сезона. По крайней мере, такие слухи ранее были относительно Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Подлил масла в огонь также и телеканал FOX, который включил бой Фергюсона и Конора Макгрегора в расписание турнира UFC 249, запланированного в сетке трансляций. Ирландец, напомним, дал устное согласие заменить Нурмагомедова, когда Хабиб отказался лететь в США. Вместе с тем относиться серьезно к информации на сайте канала не стоит, так как в расписании также заявлены бои Махачева и Анкалаева, а они, как уже говорилось выше, последовали примеру Орла и остались в России.

Надо понимать, что в сложившихся обстоятельствах нет шансов на то, что какой-либо штат разрешит 18 апреля провести у себя турнир UFC, поскольку это не только противоречит политике борьбы с распространением COVID-19, но и идет вразрез с позицией государства, где количество зараженных превысило уже 300 тыс. человек.