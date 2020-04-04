Исключение из еврокубков: УЕФА хочет наказать Бельгию

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предупредил, что клубы из Бельгии могут остаться без еврокубков из-за досрочного завершения национального первенства в связи с пандемией коронавируса.

«Не считаю, что это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят недоигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — цитирует Чеферина Spiegel.

В подтверждение столь жестким словам сразу после этого заявления главы европейского футбола появилась информация, что УЕФА оставляет за собой право не допустить до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021 клубы из стран, где недоиграют чемпионаты. Об этом проинформировал известный футбольный агент Марко Трабукки.

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«УЕФА только что проинформировал все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/2021 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!» — написал Трабукки в Twitter.

Напомним, что 2 апреля Бельгия стала первой страной, объявившей, что текущий национальный чемпионат доигран не будет. Всему виной, естественно, коронавирус: по состоянию на 4 апреля Бельгия находится на 11-м месте в мире по распространению COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано уже 16.770 случаев заражений (1143 человека умерли).

Как писало издание HLN, руководство высшего дивизиона Бельгии остановило, но не отменило сезон-2019/2020. Розыгрыш признан завершенным: золото досталось занимающему первое место «Брюгге», а располагающийся на второй позиции «Гент» получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В Лигу Европы же напрямую попал идущий на третьей строчке «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» из Льежа, расположенные в таблице следом, сыграют в квалификации второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Но это все на бумаге: в свете последних заявлений Чеферина дальнейшая игра бельгийцев на внешней арене находится под большим вопросом.

Что же касается УЕФА, то его позиция проста. Союз европейских футбольных ассоциаций хочет во что бы то ни стало доиграть злосчастный сезон. В организации рассматривают возможность завершения всех чемпионатов европейских стран в августе 2020 года. По сообщениям The Times, УЕФА также намерен сократить следующий сезон.

Для проработки данного сценария уже подключили чрезвычайную рабочую группу УЕФА. Она уже занимается реструктуризацией календаря в связи с пандемией коронавируса. Завершение сезона в августе, по мнению специалистов организации, поможет минимизировать воздействие COVID-19 на европейский футбол.

«Никто не знает, когда все это закончится. Конечно, у нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остается только ждать... Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше завершить турниры», — говорил Чеферин изданию La Repubblica.

Пока спасение решающего отрезка сезона выглядит правильным решением. Аннулирование результатов может сильно ударить не только по спортивной составляющей, но и по фанатам.

Не забываем о рекламных соглашениях и ТВ-контрактах. Прекращение сезона приведет к еще большим финансовым потерям клубов (только сегодня стало известно, что более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за COVID-19).

Однако, безусловно, во главе угла при принятии непростого решения будет стоять здоровье спортсменов, фанатов и всех причастных к спорту №1. Если ситуация к лету не улучшится, УЕФА придется смириться с обстоятельствами: новый сезон начнется с признанием предыдущего завершенным, или, в худшем случае, недействительным.

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Напомним, что в настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Также были перенесены на неопределенный срок финалы еврокубков: новые даты проведения решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы пока неизвестны.

Чемпионат Европы — 2020 был передвинут на лето следующего года.