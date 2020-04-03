Только с разрешения властей: когда возобновится сезон в АПЛ

Текущий сезон Английской премьер-лиги, остановившийся из-за пандемии коронавируса COVID-19 на стадии своей финишной прямой, по-прежнему стоит на паузе наравне с остальными национальными первенствами других стран Европы. Руководство лиги надеялось возобновить чемпионат в начале апреля, однако в связи с тем, что рост распространения вируса только растет, пауза была продлена до 30 апреля. Но и эти сроки будут перенесены.

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1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел телеконференцию с 55 национальными ассоциациями континента, в ходе которой обсудил вопросы, касающиеся приостановки сезона из-за коронавируса. Главным итогом слушаний стало требование УЕФА доиграть матчи всех текущих кампаний. Другой вопрос — в какие сроки это сделать. Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе. АПЛ же совместно с испанской Примерой и вовсе выразили готовность запланировать конец сезона аж до сентября.

У англичан, к слову, вообще имелся крайне интересный вариант продолжения сезона: доиграть матчи летом и провести их в одной локации, отправив все 20 клубов Премьер-лиги в отели Лондона и Мидленса. При этом футболистам и клубному персоналу было бы разрешено покидать территорию гостиниц только на тренировки и игры, а сами матчи проводить при пустых трибунах. Все ради борьбы с распространением коронавируса в стране, дав шанс командам решить свои клубные задачи.

«Ливерпуль», например, жаждет свои заветные 6 очков до долгожданного титула, «Манчестер Юнайтед» же спорит с «Челси» за путевку в Лигу чемпионов, ну а «Норвич», «Астон Вилла» и «Борнмут» надеются сохранить прописку в Премьер-лиге. Завершать сезон досрочно команды совершенно точно не намерены, да и подобный исход грозит санкциями со стороны УЕФА.

В результате 3 апреля руководство АПЛ выступило с важным заявлением относительно возобновления турнира.

The Premier League's overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422 — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

Из конкретного — лига в ходе переговоров с клубами пришла к решению возобновить сезон не ранее начала мая. При этом предложение завершить сезон досрочно (как чемпионат, так и национальные кубковые турниры) было отвергнуто. И на этом, пожалуй, все. Дату продолжения чемпионата так и не определили, посетовав на отсутствие точных прогнозов по ситуации с коронавирусом в Великобритании. В Королевстве, к слову, по последним данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных составляет более 38 тысяч граждан, 3605 от вируса скончались. Как утверждается в заявлении лиги, чемпионат будет возобновлен только после получения разрешения со стороны правительства и медицинских служб Британии.

Помимо этого АПЛ совместно с клубами лиги согласилась помочь командам из низших дивизионов, а именно из Английской футбольной лиги и Национальной лиги, которые из-за пандемии коронавируса столкнулись с большими финансовыми трудностями и оказались на грани банкротства. Всего им будет направлено около £125 млн.

Финансовый вопрос, к слову, встал и у клубов самой Премьер-лиги.

Из-за отсутствия матчей у тех также возникли проблемы: доходов и прибыли не имеется, а расходы остались теми же. По итогам переговоров клубы согласились сократить зарплаты футболистам на время паузы на 30% или же отсрочить выплату данных средств на неопределенный срок.

Одним из первых данную идею предложил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Некоторые мои коллеги из Национальной службы здравоохранения принесли в жертву самое дорогое. Они заразились во время работы и, к сожалению, умерли.

Учитывая то, на какие жертвы идут люди, думаю, игроки Премьер-лиги тоже могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат», — говорил он.

Однако с его предложением оказались солидарны далеко не все. Среди противников данной затеи нашлись даже те, кто карьеру футболиста уже давно завершил. Например, легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл посчитал поведение Хэнкока «гребаной наглостью».

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can't get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek! — Gary Neville (@GNev2) April 2, 2020

Впрочем, владельцы же клубов, напротив, оказались и с Хэнкоком, и с руководством лиги солидарны. Так, «Тоттенхэм» еще до последнего заседания обратился к футболистам и персоналу клуба с намерением внести серьезные коррективы в зарплатную ведомость. Например, часть сотрудников «шпор» уже столкнулось с сокращением зарплат на 20%. Это же ждет теперь и игроков. Про активность на летнем трансферном рынке Жозе Моуринью и вовсе может теперь забыть — президент клуба Даниэль Леви португальскому тренеру об этом уже сообщил. Подобно «Тоттенхэму» чуть ранее поступил и «Ньюкасл Юнайтед». Остальные же клубы АПЛ до сегодняшней телеконференции, как утверждает Daily Mail, не торопились сокращать зарплаты сотрудникам и футболистам, опасаясь встречных судебных исков с их стороны. Теперь же данный вопрос можно будет решить гораздо проще.