«Приоритет – здоровье»: что будет с футбольным чемпионатом России

Бельгийский бунт

1 апреля УЕФА провел видеоконференцию с национальными федерациями, перенеся возобновление клубного сезона как минимум до 1 июня, а также постаравшись выработать единую стратегию поведения.

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В УЕФА пытались донести до своих членов, которые сами проводят национальные чемпионаты, насколько важно их довести до конца, когда пандемия коронавируса будет побеждена или хотя бы взята под контроль в Европе настолько, что можно будет возобновить проведение спортивных соревнований.

Однако достучаться до всех не удалось, и Бельгия уже 2 апреля объявила о том, что ее высший дивизион доигран не будет. Командам оставалось провести еще один тур до конца второго круга, после чего они разбивались на группы и проводили в них двухкруговые турниры – кто за чемпионство, а кто за выживание.

Теперь же уверенно лидирующий «Брюгге» будет назначен чемпионом, а льежский «Стандард» отправится в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Впрочем, это решение еще предстоит утвердить на ассамблеи Королевской федерации футбола Бельгии.

Еще вчера казалось, что за этим дело не станет, поскольку маленькая страна Центральной Европы сейчас полностью занята борьбой со стремительно распространяющимся в ней COVID-19, а не футболом.

Ультиматум УЕФА

Вот только теперь кажется, что не все так однозначно. По крайней мере решение бельгийской лиги уже привело к эскалации конфликта с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

В УЕФА крайне негативно отреагировали на новости из Брюсселя, что неудивительно. Уже не раз в СМИ проходила информация, что для этой организации имеет важнейшее значение полноценное окончание сезона, пусть и не в срок.

Речь идет о больших деньгах за телетрансляции решающих стадий еврокубков, а также о хаосе в таблице коэффициентов национальных чемпионатов и клубном рейтинге, который может вызвать отмена оставшейся части кампании-2019/20.

«УЕФА только что проинформировал все федерации о том, что сезон надо доигрывать. УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/21 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат. Жесткая, но мудрая рекомендация Чеферина в адрес нерешительных федераций!» — написал 3 апреля в своем Twitter известный итальянский футбольный агент с казахстанскими корнями Марко Трабукки.

Данная информация может существенно изменить обстановку и повлиять на решения некоторых лиг, поскольку все громче и громче раздаются в разных странах голоса о том, что сезон необходимо отменять. Обсуждение, что делать с определением чемпионов и участников еврокубков, ведется, но именно доигрывать турниры игроки и тренеры хотят не слишком.

Существует вероятность, что кое-где все равно ослушаются директивы УЕФА. Наиболее авторитетной лигой, где вовсю ведутся разговоры о бессмысленности доигрывания чемпионата, является АПЛ.

Ведущие игроки и тренеры считают, что им понадобится много времени, чтобы набрать форму, а напряженный календарь приведет к большому количеству травм.

Если АПЛ решит не доигрывать чемпионат, противостояние национальных лиг с УЕФА может превратиться в настоящую войну, потому что безболезненно применить санкции к клубам такой лиги будет очень трудным решением.

Вообще, УЕФА, бывало, наказывал разные чемпионаты, и английский в 80-х годах прошлого века несколько лет не участвовал в евротурнирах из-за поведения фанатов, но тогда решение союза было вполне закономерным и выглядело справедливым.

А как он будет смотреться, если накажет клубы, когда они поставили борьбу за человеческие жизни выше футбола?

Пока же АПЛ объявила 3 апреля, что чемпионат остановлен на неопределенный срок. Так что к отмене сезона все ближе, ведь пока пандемия идет на спад только в Азии.

Дела российские

Что касается нашего чемпионата, то Российский футбольный союз в лице своего генерального секретаря Александра Алаева провел 3 апреля очередную видеоконференцию с представителями клубов РПЛ, обсудив на ней варианты завершения сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сразу несколько клубов выступило за немедленное окончательное прекращение чемпионата, указывая на примеры КХЛ и Единой лиги ВТБ, а также на чемпионат Бельгии.

Интересно, что на данной позиции стоят исключительно клубы из нижней части таблицы: «Сочи», казанский «Рубин», екатеринбургский «Урал», самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат».

Однако руководство РФС с таким вариантом категорически не согласно и продолжает необходимым ориентироваться на позицию УЕФА, не желая иметь неприятностей, тем более здесь у него есть полная поддержка всех ведущих клубов чемпионата.

Не смогли команды найти консенсуса и в вопросе централизованного сокращения зарплат игроков, и теперь каждый будет решать эту ситуацию в индивидуальном порядке путем переговоров со своими футболистами.

Уже по окончании конференции глава Премьер-лиги Сергей Прядкин сделал заявление, объявив сроки, когда чемпионат может быть продолжен.

«Впервые в истории нашей организации мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным. Главный вопрос – это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июля, чтобы соблюсти рекомендации УЕФА доиграть чемпионат до конца августа, — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

— Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и лиги.

Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти».