Коронавирус бьет по КХЛ: еще одному клубу грозит ликвидация

Эпидемия коронавируса может привести к расформированию еще одного российского хоккейного клуба. Речь идет о хабаровском «Амуре», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Как стало известно Metaratings.ru, команда может не заявиться на следующий сезон в связи с отсутствием финансирования. По информации источника, ни один из основных спонсоров, в числе которых есть и правительство Хабаровского края, отныне не будет вкладывать средства в клуб, которые ему необходимы для существования.

Реклама

Как уточняет источник, у «Амура» накопились большие задолженности и проблемы с их погашением. В частности, в завершившемся сезоне 2019/20 ситуацию с невыплатой хоккеистам заработных плат удалось решить только после того, как вмешался губернатор края Сергей Фурал. Еще в октябре прошлого года появился слух, что клуб лишился всех спонсоров и оказался на грани банкротства, из-за чего некоторое время, начиная с начала сезона, игроки не видели своих полных окладов, получая деньги лишь частично.

А на фоне экономической ситуации в стране правительство региона больше не готово тратить краевые бюджетные средства на клуб.

Единственным выходом из ситуации может стать поддержка спонсоров со стороны крупной государственной корпорации или иной компании. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, желающих помочь команде может и не оказаться.

При этом отмечается, что в случае худшего развития событий «Амур» пропустит следующий розыгрыш КХЛ, а через год сможет вернуться, если сумеет преодолеть финансовые трудности.

Напомним, что «Амур» — один из старейших клубов России, который был основан в 1957 году. «Тигры» выступают в КХЛ с сезона 2008/09, дважды команде удалось дойти до стадии плей-офф Кубка Гагарина, где оба раза хабаровчане выбывали из турнира уже после первого раунда. В минувшем сезоне регулярного чемпионата, который был досрочно завершен из-за невозможности его доиграть, «Амур» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 62 набранных очка. Это на 2 балла меньше, чем было необходимо набрать для прохода в плей-офф.

Так или иначе, еще до того, как пошли разговоры о ликвидации «Амура», первый вице-президент клуба Александр Филиппенко выразил мнение, что команду не постигнет участь других проектов, которые лишились финансовой государственной поддержки из-за коронавируса. Речь идет о владивостокском «Адмирале», у которого нет средств для участия в грядущем сезоне КХЛ.

«Я уверен, что у нас этого не произойдет, потому что наш губернатор дал гарантии лиге, подписал все документы. Мы полностью подготовили всю отчетность, которую положено сделать, чтобы играть в КХЛ. К нам вопросов никаких нет. Более того, знаю о наличии письма за подписью президента лиги Алексея Морозова с благодарностью за то, что «Амур» выполнил все условия. И организация будет рекомендовать наш клуб к дальнейшему участию в регулярном чемпионате.

У меня нет сомнений, что правительство Хабаровского края полностью обеспечит финансирование «Амура» и выполнит все обязательства. Доверяю словам губернатора», — приводит слова функционера газета «Известия».

О расформировании «Адмирала» стало известно 1 апреля. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приморья и региональное министерство спорта выпустили официальное заявление о том, что краевое правительство решило приостановить заключение контрактов с игроками во всех профессиональных спортивных коллективах региона в сезоне 2020/2021. Это решение не коснулось молодежных и детско-юношеских проектов, основанных на базе профессиональных клубов. Таким образом, кроме «Адмирала» в своем нынешнем виде прекратил существование также футбольный «Луч» из Владивостока.

Как объяснил министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, из-за неопределенности по поводу сроков возобновления соревнований, средства, предназначенные для финансирования команд, теперь перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением инфекции. «Адмирал» в свою очередь сообщил, что через год планирует вернуться в КХЛ.