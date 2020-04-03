«Бесконечные минуты страха»: как спортсмены борются с вирусом

Спортивный мир, поставленный на паузу из-за коронавируса и несущий колоссальные финансовые убытки, продолжает бороться с коронавирусом. Первым атлетом, заразившимся опасной инфекцией несколько недель назад, стал баскетболист Руди Гобер. После этого новости об инфицировании игроков Национальной баскетбольной лиги (НБА) посыпались градом, а в числе пострадавших оказался в том числе и Кевин Дюрант. На текущий момент момент все из них выздоровели.

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«Потеря обоняния и вкуса — один из симптомов заражения коронавирусом. <...> Хочу напомнить вам: чаще мойте руки с мылом, старайтесь не прикасаться к лицу, носу, глазам и, конечно же, старайтесь избегать ненужных контактов.

Хотелось бы, чтобы тогда я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это», — говорил впоследствии Гобер.

Когда же пандемия COVID-19 пришла в Европу, то ее признаки в первую очередь удалось обнаружить в итальянском футболе. Серия А была приостановлена после того, как наличие вируса в организме диагностировали у защитника туринского «Ювентуса» и сборной Италии Даниэле Ругани, хотя до этого заболевание было зафиксировано у нескольких игроков низших дивизионов. Позднее сразу 15 человек заболели в «Сампдории», а также подхватили инфекцию еще двое игроков «Юве» — полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала. Большинство заразившихся уже излечились, хотя некоторым борьба с болезнью далась тяжело.

«У меня был сильный кашель, я чувствовал усталость, а когда спал, был озноб. Клуб давал нам витамины, и со временем мы чувствовали себя лучше. Это психологическая вещь, сначала ты боишься, но сейчас все в порядке. Раньше я быстро уставал: мне хотелось тренироваться, но через пять минут я уже задыхался.

Не буду скрывать — мне было очень страшно. Тогда я понял, что с моим телом что-то не так. Этот вирус не так прост», — рассказал Дибала в интервью клубному телевидению «бьянконери».

А вот вместе с Ругани заразилась его беременная девушка Микела Персико. Врачи убедили ее, что коронавирус никак не повлияет на ребенка, однако она все равно испытывает стресс по этому поводу.

«Я на четвертом месяце, что теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи говорят, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Очень страшно», — рассказала она.

Худшим моментом в своей жизни коронавирус назвал испанский голкипер Пепе Рейна. Он пояснил, что главная опасность инфекции заключается в невозможности какое-то время дышать, из-за чего человек испытывает страх. За несколько недель вратарь «Вест Хэм Юнайтед» вылечился и уже приступил к тренировкам.

«Самый трудный момент был, когда я больше не мог дышать, 25 минут у меня почти не было кислорода. Бесконечные минуты страха, как будто внезапно мне перекрыли горло», — приводит слова Рейны Corriere dello Sport.

По словам испанца, он начал чувствовать себя плохо задолго до того, как у него нашли вирус: была постоянная усталость, жар, сухой кашель и головная боль, которая никогда не прекращалась.

At the end of a storm... there's a golden sky. Ready to keep fighting. Cheer up everybody and be tough against



Thank you for all the messages of support received! pic.twitter.com/KT1KVg0gEl — Pepe Reina (@PReina25) April 1, 2020

Большинство заразившихся спортсменов представляют команды Италии и Испании, где коронавирус остается наиболее сконцентрированным. Некоторое время назад стало известно, что 35% игроков и сотрудников футбольной «Валенсии» сдали положительный тест на COVID-19. Среди них оказался и бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай. Аргентинец подтвердил, что тяжелее всего в самоизоляции быть наедине с собой, и поблагодарил свою супругу, прикрепив фотографию, на которой он общается с ней в маске и через стекло.

«И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем, что изоляция закончилась. Счастливы, потому что сегодня еще один шаг — это победа», — написал Гарай в Instagram после выздоровления.

Впрочем, не у всех спортсменов, которые переносят болезнь легче, все хорошо. Несколько дней назад ряд источников сообщил, что легендарный в прошлом вратарь сборной Турции по футболу Рюшту Речбер испытывает серьезные проблемы со здоровьем и находится в реанимации. Болельщики даже обвинили супругу 46-летнего голкипера, в свое время прославившегося благодаря выступлениям за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор», в том, что это она заразили Речбера, однако ее тест дал отрицательный результат.

Так или иначе, дела ветерана идут на поправку. Как сообщает Fanatik, он чувствует себя гораздо лучше и уже переведен в обычную палату.

Напомним, что COVID-19 является возбудителем инфекционного заболевания, при котором развиваются респираторные гриппоподобные симптомы. Впервые вспышка болезни была обнаружена в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре прошлого года. Согласно актуальной статистике на 3 апреля, количество инфицированных превысило 1 млн человек, зафиксировано также более 53 тыс. случаев с летальным исходом. «Лидер» по числу больных — США, где заболели 245 тыс. людей. Большинство спортивных мероприятий в мире из-за пандемии отменены до особого распоряжения.