«Могу подраться с Тони в Сан-Франциско»: Хабиб оставил надежду

Много шуму — и ничего

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен был не только стать главным на UFC 249, но и в какой-то мере был символом борьбы людей с коронавирусом. Глава самого престижного промоушена Дана Уайт так убежденно твердил о невозможности отменить этот поединок, что все поверили.

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Пусть не в изначальном месте, пусть без зрителей, но противостояние Хабиба и Тони, за последние шесть лет отменявшееся четыре раза (!), должно было стать лучом спортивного света, когда весь мир погрузился в тьму и изоляцию в борьбе с коронавирусом.

Однако поединок все-таки не состоится и на этот раз. Пока Уайт искал место, где турнир можно провести вместо Бруклина с действующими в Нью-Йорке жесткими ограничениями на проведение массовых мероприятий, россиянин улетел из США.

Продолжать подготовку в зале в Сан-Хосе стало невозможно, потому что его закрыли из-за пандемии COVID-19 и распространения инфекции в городе.

По словам самого Нурмагомедова, он после консультаций с UFC вылетел в Абу-Даби, где бой должен был состояться якобы на 99%. Вот только, прилетев в Объединенные Арабские Эмираты 19 марта, он никак не мог в них попасть, поскольку страна официально закрылась для иностранцев еще двумя днями ранее, и исключения для Орла не сделали.

В итоге Нурмагомедов улетел в родной Дагестан, где и находится по сей день. Накануне он рассказал, что Фергюсону теперь ищут нового соперника, так как улететь из России уже нельзя из-за закрытых 30 марта границ страны физически.

Уайт еще успел разразиться тирадой, что бой все равно состоится, но 2 апреля Хабиб еще раз подчеркнул, что все отменено.

Яркий эфир

Свое общение с внешним миром единственный российский чемпион UFC ведет через прямые эфиры в Instagram. После его рассказа о невозможности провести ожидаемый поединок, хотя он очень этого хочет, многие обрушились на бойца с критикой.

Нашлись и те, кто опровергли его слова о невозможности улететь в США, рассказав о неких существующих рейсах, на которые купить билет может и гражданин России. В общем, 2 апреля Хабиб снова вышел в эфир, чтобы прояснить ситуацию.

«Будет ли бой? Я не могу ответить на этот вопрос, начиная с 10 марта. Некоторые говорят, что мне надо улететь. Куда? В Америку? В Америке нет турнира. В Абу-Даби? Там тоже нет турнира. В Европу? Тоже нет турнира, в России нет турнира. Куда мне улететь? — начал общение с подписчиками боец. — Кто-нибудь может мне ответить, куда мне улететь? Я сам устал от этого Хабиба. Куда ни зайди, везде пишут, что боя не будет, Хабиб то сказал, это сказал».

Боец иронично поинтересовался у подписчиков, есть ли у кого-нибудь информация о том, куда нужно отправиться, чтобы поединок состоялся, и попросил скинуть локацию. Также он рассказал, что сейчас находится дома, так как у всей его команды карантин после возвращения из Штатов, однако не прекращает тренироваться.

«С конца декабря я в боевом режиме. Утром и вечером тренируюсь, держу вес, провожу спарринги — грэпплинг, кроссфит, борьба.

Можно ли провести поединок в Белоруссии? Слышал что-то об этом, но не уверен, что это правда. Я могу поехать туда, но Тони же не выпустят из Америки. Оттуда никого не выпускают и никого не запускают, в России такая же ситуация.

Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин, потому что все ученые мира говорят это, врачи, правительство, известные люди», — добавил российский боец.

При этом Орел не стал исключать возможности провести бой с Тони позже, когда пандемия начнет сходить на нет и карантин отменят.

«UFC планирует турнир в Сан-Франциско в августе. Я бы мог подраться с Фергюсоном там, если ситуация с COVID-19 прекратится. Также есть вариант в середине сентября в Абу-Даби», — отметил боец.

Завершил свой эфир Нурмагомедов ярким пассажем:

«Я Хабиб, а не коронавирус. У Тони та же ситуация, ничем от моей не отличается. Все турниры отменили, только наш бой оставили. Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения, услышав, что и наш бой тоже не может состояться. Главное — не это, а то, что тысячи людей умирают».

Интересно, что покинул свой эфир россиянин, как только к трансляции присоединился его бывший соперник и главный антагонист в мире ММА, экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, попросивший добавить себя к эфиру.

Реакция за рубежом

Может быть, личного общения с неприятным ему ирландцем Нурмагомедову избежать и удалось, однако Макгрегор был одним из первых и самым читаемым, кто прокомментировал отмену знакового поединка.

«Я готов драться прямо сейчас, я в отличной форме! Как только все это началось, я сказал себе, что рад тому, что у меня не назначен бой. Если бы поединок был назначен, то я бы сделал все, чтобы добиться участия в нем и одержал бы победу, — не упустил случая напомнить о себе Печально Известный.

— Ближе к дате боя Фергюсон и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым, что сделало счет 3:2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США домой посреди кризиса. Очень рискованный ход. Поздравления Тони».

Под цифрами счета Макгрегор подразумевает вину Нурмагомедова и Фергюсона в отменах их поединков.

Естественно, прокомментировали отмену боя, которую уже можно назвать официальной, и все ведущие зарубежные издания, пишущие об ММА.

«Решение Нурмагомедова не вызывает удивления. И пускай UFC уже несколько недель борется за то, чтобы сохранить титульный бой с Фергюсоном и получить максимум от продаж платных трансляций, остальная часть спортивного мира уже давно закрыта, — написал MMAJunkie.

— Теперь непонятно, будет ли промоушен вообще планировать UFC 249 на 18 апреля, учитывая снятие Хабиба. Президент организации Дана Уайт вызывающе заявляет, что шоу должно состояться».

А вот MMA Fighting сосредоточился на сути заявлений россиянина, не поверив Нурмагомедову.

«Что интересно, заявление Хабиба поступило спустя несколько часов после того, как несколько российских СМИ опубликовали заявление Росавиации. В нем прямо указывалось на возможность улететь за границу, включая США, через частных авиаперевозчиков», — возмутился портал.

Примерно такой же позиции придерживается еще один авторитетный источник информации в мире ММА BJPenn:

«Нурмагомедов, по-видимому, не хочет драться на UFC 249. И его позиция понятна: пандемия коронавируса продолжает охватывать планету. Новые запреты на поездки затруднили чемпиону выезд из родной России для участия в супербое, хотя это все еще было возможно. Но, как бы то ни было, Нурмагомедов не хочет рисковать, ссылаясь на серьезность происходящего».

А вот авторитетный журналист Ариэль Хельвани предпочел воспринять отказ Нурмагомедова от боя как данность и сосредоточиться на возможном противостоянии Фергюсона с Джастином Гэтжи в рамках того же турнира, на что уже начали принимать ставки букмекеры.

«Если шоу будет продолжаться, почему Фергюсон должен оставаться дома? Потому что он может проиграть и выбыть из титульной гонки? А может, из-за наследия? Ерунда!

На данный момент мы не знаем, когда закончится пандемия, а бойцы не знают, когда им снова заплатят. В конце концов, поединок с Гэтжи — это все равно прибыльный бой.

Если кто-то из атлетов говорит вам, что деньги для них не важны, они лгут. Так что, Тони, если ты читаешь это, бери деньги и беги. А все остальные пускай беспокоятся о наследии и титулах», — считает Хельвани.

Что ж, остается только надеяться, что поединок Нурмагомедова с Фергюсоном когда-нибудь все же состоится. И желательно, чтобы оба соперника к этому моменту еще оставались в порядке.