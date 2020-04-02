Бельгия сдалась: первый чемпионат отменен окончательно

1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел вторую масштабную видеоконференцию с представителями всех национальных федераций, которые в него входят.

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По итогам этого заседания было объявлено, что чемпионаты стран не возобновятся как минимум до 1 июня. И вообще эта конференция была важна для УЕФА по двум причинам: организация хотела донести до национальных федераций важность задачи все-таки доиграть сезон, а также необходимость выработать единую позицию по этому вопросу.

Все это имело большое значение для УЕФА, поскольку полная отмена чемпионатов, особенно в ситуации, когда кто-то будет доигрывать, а кто-то — нет, создаст настоящий хаос. Если определить участников еврокубков на сезон-2020/21 еще будет можно относительно безболезненно, то вот с распределением их по корзинам и с назначением клубных коэффициентов все будет очень сложно.

Очевидно, своей цели добиться Союзу не удалось. Уже 2 апреля Бельгия стала первой страной, объявившей, что текущий национальный чемпионат доигран не будет.

Решение касается только элитного дивизиона, потому что принимало его руководство именно этой лиги, и теперь этот вердикт еще должен быть одобрен на генеральной ассамблее, но, кажется, за этим дело не станет.

Бельгия находится на 11-м месте в мире по распространению коронавируса. Несмотря на небольшую площадь государства, в королевстве зафиксировано, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже 15 348 случаев заражений.

Ну а по количеству смертей бельгийцы и вовсе располагаются на девятой строчке печального рейтинга — от COVID-19 у них скончались уже 1011 человек.

Ожидается, что теперь специальная рабочая группа определит, можно ли завершить сезон в Кубке страны, а также в так называемом первом дивизионе, являющимся вторым по уровню в стране.

Как пишет издание HLN, руководство высшего дивизиона Бельгии уже определилось с судьбой недоигранного чемпионата. Сезон остановлен, но отмененным он в истории не останется.

Сообщается, что чемпионский титул будет отдан занимающему первое место «Брюгге», а располагающийся на второй позиции «Гент» получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В Лигу Европы напрямую попадет идущий на третьей строчке «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» из Льежа, расположенные в таблице следом, сыграют в квалификации второго по значимости клубного турнира Европы.

Если посмотреть на таблицу бельгийской лиги, то все решения выглядят вполне логичными, поскольку до конца второго круга оставался всего один тур, а отрыв «Брюгге» от ближайшего преследователя составлял аж 15 очков!

Другое дело, что бельгийская лига — особенный и своеобразный чемпионат. Здесь действительно сначала 16 команд играют в два круга, но на этом сезон не заканчивается, а чемпион не определяется.

Следом за первой частью турнира следует вторая, где все коллективы разбиваются на дополнительные группы. Шестерка лидеров начинает абсолютно новый турнир в два круга, где все очки разыгрываются с нуля. И чемпионский титул — тоже.

Так что в обычной ситуации даже отстающий на 26 очков от «Брюгге» «Мехелен» имел бы шанс на титул. Правда, в последние годы золотые медали брала та же команда, что выигрывала первую часть сезона, но, во-первых, так было не всегда, а во-вторых, только два года назад «Шарлеруа» рухнул с третьего места после первого этапа на шестое на втором, в то время как брюссельский «Андерлехт» совершил зеркальный подъем.

Кстати, для самого титулованного клуба страны фиксация итогов чемпионата по текущей таблице — катастрофа. «Андерлехт», как и чемпион прошлого сезона «Генк», находится перед последним туром за пределами топ-6, и оба имели бы вполне реальный шанс туда пробиться, если бы не коронавирус.

«Генк» набрал столько же очков, сколько и «Мехелен» и при этом в 30-м туре как раз должен был принять красно-желтых! «Андерлехт» же отстает от обоих конкурентов на одно очко и в случае гостевой победы над «Сент-Труйденом» и ничьей в параллельном матче запрыгивал бы во второй этап, сохраняя шансы даже на чемпионство.

А так и «Генк», и «Андерлехт» остаются без еврокубков на следующий сезон, что для них является полным провалом.

Впрочем, решение явно принималось не для того, чтобы кому-то угодить, а для ясности, которой так не хватает всем в мире прямо сейчас.

И бельгийский пример вряд ли станет единственным. Так, владелец итальянской «Брешиа» Массимо Челлино уже заявил, что доигрывать чемпионат во время пандемии коронавируса нет никакого смысла, а

если итальянская федерация все же примет такое решение, его команда намеренно проиграет все матчи!

«Этот сезон больше не имеет смысла. Мы остановились, ни одна команда не вернется на поле, как раньше, матчи пройдут за закрытыми дверьми, плюс существует риск для здоровья спортсменов. Для меня возвращение в бизнес — это чистое безумие. Если они заставят нас играть, я был бы готов не выставлять команду на поле и проигрывать матчи 0:3 из уважения к гражданам Брешии и их близким, которых больше нет», — цитирует Челлино The Guardian.

Выступил и бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» и суперзвезда мирового футбола Кевин де Брюйне, высказавшийся в схожем ключе.

«Понятия не имею, когда мы снова будем играть. В Англии хотят подождать как можно дольше, а затем вынести решение. Но с точки зрения футболиста все не так очевидно. Мы не играем шесть недель. Обычно нужно три-четыре недели подготовки. Если мы мгновенно возобновим сезон, то после нескольких матчей все получат травмы, — цитирует игрока HLN.

— Я знаю, что речь идет о больших деньгах. Но, думаю, ожидание такого решения может вызвать проблемы в следующем сезоне.

Мне было бы грустно, если бы такой хороший сезон закончили раньше срока, но если такое решение позволит избежать проблем в следующем сезоне, это нужно сделать».