«Никаких доходов»: как российский футбол спасается от пандемии

Игроки «Спартака» и ЦСКА откажутся от части зарплаты из-за пандемии

Российский футбол несет колоссальные финансовые потери на фоне всемирной пандемии. Клубы вынуждены просить своих игроков идти на понижение зарплаты, однако не всегда все зависит от них. Уже ликвидирован владивостокский «Луч», лишившийся финансирования правительства из-за месячного простоя. Накануне же карантин продлили еще на два месяца. «Газета.Ru» — о том, как коронавирус бьет по командам, и кто может стать следующей жертвой.

«Спартак»

Красно-белые стали первым клубом в Российской премьер-лиге (РПЛ), футболисты которого согласились на добровольное понижение зарплаты. Правда, соглашение, по которому игроки первой команды москвичей будут получать на 40% меньше, действует всего один месяц — апрель. Руководство «Спартака» тем не менее уточнило, что ситуация может измениться по мере возрастания риска коронавируса и продления карантина, которое уже произошло.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон», — цитирует владельца красно-белых Леонида Федуна РБК.

К слову, 40% — не самая большая потеря, которую можно было представить. Например, в «Барселоне» и «Ювентусе» игроки отказались от 70% своих окладов на время всей пандемии. Но тут все просто: чем богаче клуб изначально, тем большие убытки он несет в кризис.

Федун в свою очередь рассказал, что за месяц красно-белые зарабатывают 0,5 млрд рублей. То есть потери за три месяца (карантин продлен как минимум до 31 мая) составят 1,5 млрд руб. На сезон-2019/20 общий бюджет «Спартака», согласно официальным данным, составил 11 млрд руб.

«Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам. <...> Большие клубы боятся потерять спонсоров», — пояснил функционер.

«Зенит»

Не все хорошо и у самого богатого футбольного проекта страны. Не секрет, что главным спонсором петербуржцев является большая государственная компания, которая сейчас несет потери в том числе и из-за падения рубля. Это, надо полагать, сейчас главная проблема сине-бело-голубых. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, что топовые европейские лиги теряют огромные деньги из-за отсутствия трансляций, в России это совсем не актуально.

«В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал», — сказал Медведев.

Действительно, как подсчитала KPMG, если сезон возобновлен не будет (а все к этому идет), то убытки топ-лиг Европы в общей сложности могут составить €4,33 млрд. Во Франции, например, вещатели уже отказались платить Лиге 1.

Так или иначе, но, как заявили в «Зените», не вдаваясь в подробности, потери у клуба все равно есть. Даже от продажи билетов — именно петербуржцы лидируют по посещаемости в чемпионате, собирая в среднем 35 тыс. человек на матче. Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тыс. человек, — это финансовые потери, не говоря о 40–50 тыс. человек», — заявил гендир «Зенита».

Единственное, Медведев уверен: распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат пока позволит клубам держаться на плаву.

ЦСКА

Армейцы были одной из команд, которая была готова продолжать пускать болельщиков на стадион, пока вопрос о приостановке сезона еще не встал. Оно и понятно, поскольку красно-синие никогда не отличались избытком финансов. На тот момент генеральный директор клуба Роман Бабаев объяснил, что за два ближайших на тот момент домашних матча — против «Уфы» и «Зенита» — ЦСКА лишиться, по предварительным подсчетам, 60 млн рублей.

До конца чемпионата армейцам осталась провести четыре домашних встречи. В переводе на деньги, это больше 120 млн убытков.

В том числе и это вынуждает ЦСКА идти на радикальные меры — понижение зарплаты. Благо с этим проблем у клуба не будет. Помнится, что несколько лет назад, когда евро в очередной раз подскочил, а по России ударил кризис, футболисты москвичей добровольно согласились на фиксированную зарплату.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе не возникнет», — пояснил Бабаев.

«Локомотив»

Директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо подтвердил то, что уже сказали руководители других российских клубов. Больше всего команды теряют на продаже билетов и продукции из своих магазинов — мерча, сувениров и прочего.

«Это одни из важнейших позиций. В России, к сожалению, эти статьи доходов не так развиты, а теперь все вообще пришло к нулю», — заявил он в интервью YouTube-каналу COMMANDOS.

Опять же, избегая подробностей, он отметил, что для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей. Что же до контрактов игроков, то здесь, делая выводы из слов Брейдо, в разных командах существуют свои особенности. «Не у всех игроков «Локомотива» контракты в евро, но даже в валютных контрактах есть определенные отсечки», — сказал он.

Кто уже пострадал

Впрочем, кризисные переговоры с футболистами и отсрочка по налогам решают не все. В России большая часть клубов, особенно «маленьких», находятся на попечении государственных организаций и компаний. Достаточно примеров, когда команды прекращали свое существование, если у их владельца возникали финансовые трудности на фоне кризиса или иных обстоятельств. И это большая уязвимость.

Накануне стало известно, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приморья и региональное министерство спорта приняли решение перенаправить все средства, предназначенные для финансирования местных спортивных клубов, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Из-за этого владивостокский «Луч», в своем время выступавший в чемпионате России, прекратил существование в нынешнем виде.

То же самое в ближайшее время может ждать и другие команды. Например, «Крылья Советов».

В Счетной палате Самарской области пришли к выводу, что финансирование команды из бюджета региона не приносит должных результатов. У «Крыльев» огромные долги, которые превышают стоимость всего имущества клуба, отсутствие больших спонсоров. В условиях пандемии и кризиса это может значить, что именно они станут пунктом, которое правительство региона сократит.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — цитирует представителей Счётной палаты 63.ru.

И, что самое важное, в РПЛ только один клуб полностью независим от государственных компаний и вливаний — это «Краснодар». Существование всех остальных в тяжелое время, как сейчас, сопряжено с огромным риском.