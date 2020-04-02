«Никаких доходов»: как российский футбол спасается от пандемии

«Спартак»

Красно-белые стали первым клубом в Российской премьер-лиге (РПЛ), футболисты которого согласились на добровольное понижение зарплаты. Правда, соглашение, по которому игроки первой команды москвичей будут получать на 40% меньше, действует всего один месяц — апрель. Руководство «Спартака» тем не менее уточнило, что ситуация может измениться по мере возрастания риска коронавируса и продления карантина, которое уже произошло.

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«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон», — цитирует владельца красно-белых Леонида Федуна РБК.

К слову, 40% — не самая большая потеря, которую можно было представить. Например, в «Барселоне» и «Ювентусе» игроки отказались от 70% своих окладов на время всей пандемии. Но тут все просто: чем богаче клуб изначально, тем большие убытки он несет в кризис.

Федун в свою очередь рассказал, что за месяц красно-белые зарабатывают 0,5 млрд рублей. То есть потери за три месяца (карантин продлен как минимум до 31 мая) составят 1,5 млрд руб. На сезон-2019/20 общий бюджет «Спартака», согласно официальным данным, составил 11 млрд руб.

«Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам. <...> Большие клубы боятся потерять спонсоров», — пояснил функционер.

«Зенит»

Не все хорошо и у самого богатого футбольного проекта страны. Не секрет, что главным спонсором петербуржцев является большая государственная компания, которая сейчас несет потери в том числе и из-за падения рубля. Это, надо полагать, сейчас главная проблема сине-бело-голубых. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, что топовые европейские лиги теряют огромные деньги из-за отсутствия трансляций, в России это совсем не актуально.

«В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал», — сказал Медведев.

Действительно, как подсчитала KPMG, если сезон возобновлен не будет (а все к этому идет), то убытки топ-лиг Европы в общей сложности могут составить €4,33 млрд. Во Франции, например, вещатели уже отказались платить Лиге 1.

Так или иначе, но, как заявили в «Зените», не вдаваясь в подробности, потери у клуба все равно есть. Даже от продажи билетов — именно петербуржцы лидируют по посещаемости в чемпионате, собирая в среднем 35 тыс. человек на матче. Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тыс. человек, — это финансовые потери, не говоря о 40–50 тыс. человек», — заявил гендир «Зенита».

Единственное, Медведев уверен: распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат пока позволит клубам держаться на плаву.

Армейцы были одной из команд, которая была готова продолжать пускать болельщиков на стадион, пока вопрос о приостановке сезона еще не встал. Оно и понятно, поскольку красно-синие никогда не отличались избытком финансов. На тот момент генеральный директор клуба Роман Бабаев объяснил, что за два ближайших на тот момент домашних матча — против «Уфы» и «Зенита» — ЦСКА лишиться, по предварительным подсчетам, 60 млн рублей.

До конца чемпионата армейцам осталась провести четыре домашних встречи. В переводе на деньги, это больше 120 млн убытков.

В том числе и это вынуждает ЦСКА идти на радикальные меры — понижение зарплаты. Благо с этим проблем у клуба не будет. Помнится, что несколько лет назад, когда евро в очередной раз подскочил, а по России ударил кризис, футболисты москвичей добровольно согласились на фиксированную зарплату.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе не возникнет», — пояснил Бабаев.

«Локомотив»

Директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо подтвердил то, что уже сказали руководители других российских клубов. Больше всего команды теряют на продаже билетов и продукции из своих магазинов — мерча, сувениров и прочего.

«Это одни из важнейших позиций. В России, к сожалению, эти статьи доходов не так развиты, а теперь все вообще пришло к нулю», — заявил он в интервью YouTube-каналу COMMANDOS.

Опять же, избегая подробностей, он отметил, что для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей. Что же до контрактов игроков, то здесь, делая выводы из слов Брейдо, в разных командах существуют свои особенности. «Не у всех игроков «Локомотива» контракты в евро, но даже в валютных контрактах есть определенные отсечки», — сказал он.

Кто уже пострадал

Впрочем, кризисные переговоры с футболистами и отсрочка по налогам решают не все. В России большая часть клубов, особенно «маленьких», находятся на попечении государственных организаций и компаний. Достаточно примеров, когда команды прекращали свое существование, если у их владельца возникали финансовые трудности на фоне кризиса или иных обстоятельств. И это большая уязвимость.

Накануне стало известно, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приморья и региональное министерство спорта приняли решение перенаправить все средства, предназначенные для финансирования местных спортивных клубов, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Из-за этого владивостокский «Луч», в своем время выступавший в чемпионате России, прекратил существование в нынешнем виде.

То же самое в ближайшее время может ждать и другие команды. Например, «Крылья Советов».

В Счетной палате Самарской области пришли к выводу, что финансирование команды из бюджета региона не приносит должных результатов. У «Крыльев» огромные долги, которые превышают стоимость всего имущества клуба, отсутствие больших спонсоров. В условиях пандемии и кризиса это может значить, что именно они станут пунктом, которое правительство региона сократит.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — цитирует представителей Счётной палаты 63.ru.

И, что самое важное, в РПЛ только один клуб полностью независим от государственных компаний и вливаний — это «Краснодар». Существование всех остальных в тяжелое время, как сейчас, сопряжено с огромным риском.