Избежать разорения: «Ювентус» может продать Роналду

«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса

«Ювентус» договорился со своими игроками на существенное снижение зарплаты, однако казна туринцев все равно рискует быть разорена, если пандемия затянется. Это вынуждает клуб рассматривать другие радикальные меры, чтобы избежать банкротства. Один из выходов — возможная продажа Криштиану Роналду.

Неблагоприятно развивающаяся эпидемиологическая ситуация в мире неминуемо приведет спортивные клубы и лиги к кризису. Некоторые финансово нестабильные команды уже объявляют о банкротстве или радикальных сокращениях. Однако тяжелые последствия будут и для грандов.

Главная проблема заключается в том, что большую часть расходов клубов составляют зарплаты игроков. Соответственно, чем выше по статусу команда и ее футболисты, тем потери будут больше. Из-за приостановки сезона вот уже месяц игроки лишены возможности выполнять свою работу и приносить доход, тогда как контрактные обязательства в их пользу выполняются в полной мере.

В связи с этим многие лиги и клубы вынуждены вступать со спортсменами в кризисные переговоры, чтобы убедить тех добровольно отказаться от части зарплаты на время пандемии, что поможет оставаться на плаву.

И довольно большое количество клубов уже объявили о достигнутых договоренностях со своими игроками — чаще добровольно, но иногда и принудительно. Условно говоря, если бы футболисты «Барселоны» не согласились отказаться от 70% своих зарплат и обязательных взносов в фонд поддержки сотрудников, то сине-гранатовым грозило бы банкротство. То же самое произошло в туринском «Ювентусе».

«Соглашение предусматривает уменьшение компенсаций на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели договоренность с игроками и тренером будет оформлена, как того требуют правила», — говорится в заявлении туринцев.

Переводя на цифры, «бьянконери» сэкономили порядка €90 млн, что поможет на некоторое время забыть о финансовых проблемах.

Тем не менее в ближайшем будущем «Юве», как и другие клубы, ждет новая головная боль. Дело в том, что поставленный на паузу сезон может быть не доигран. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявили, что если не удастся возобновить чемпионаты до конца июня, то про сезон стоит забыть. То есть и лиги, и команды потеряют колоссальную прибыль от трансляций и матчей. Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы в общей сложности могут потерять €4,33 млрд.

Итальянская Серия А, согласно прогнозам, лишится €450 млн только от вещателей.

На текущий момент масштабы распространения коронавируса в Европе стремительно увеличиваются. В Италии зафиксировано более 101 тыс. случаев заражения, а количество летальных исходов достигло 11,5 тыс. пациентов. 14 тыс. человек при этом выздоровели. Иначе говоря, статистика по COVID-19 говорит о том, что возобновить сезон в Италии в ближайшее время не представляется возможным.

Этот факт обязывает клубы искать новые выходы из сложившихся обстоятельств. Как сообщает A Bola со ссылкой на Il Messaggero, «Ювентус» в качестве одного из вариантов рассматривает продажу своей главной звезды — нападающего Криштиану Роналду. Его годовая зарплата составляет €30 млн (а понижение из-за коронавируса, по данным из некоторых источников, составило всего €3,8 млн). Это может стать непосильной тратой для «Юве» в кризис.

Так или иначе, источник уточняет, что трансфер португальца, за который туринцы выручат в районе €70 млн, произойдет только в крайней случае.

«Бьянконери» больше склоняются к другим путям, которые связаны с продолжением карьеры Роналду в «Юве». Так, пятикратный обладатель «Золотого мяча» может продлить контракт с итальянцами, однако по этому соглашению его зарплата будет существенно сокращена. В противном случае португальский форвард останется в «Юве» до 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения, и покинет клуб на правах свободного агента. Правда, если его не захотят продать раньше.

Напомним, что 35-летний Роналду стал футболистом «Ювентуса» летом 2018 года. Его трансфер из мадридского «Реала» обошелся «старой синьоре» в €117 млн. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а стоимость португальца на рынке специализированный портал Transfermarkt.de оценивает в €75 млн. В нынешнем сезоне игрок провел 32 матча и отметился 25-ю забитыми мячами, а также оформил четыре результативные передачи.