Избежать разорения: «Ювентус» может продать Роналду

Неблагоприятно развивающаяся эпидемиологическая ситуация в мире неминуемо приведет спортивные клубы и лиги к кризису. Некоторые финансово нестабильные команды уже объявляют о банкротстве или радикальных сокращениях. Однако тяжелые последствия будут и для грандов.

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Главная проблема заключается в том, что большую часть расходов клубов составляют зарплаты игроков. Соответственно, чем выше по статусу команда и ее футболисты, тем потери будут больше. Из-за приостановки сезона вот уже месяц игроки лишены возможности выполнять свою работу и приносить доход, тогда как контрактные обязательства в их пользу выполняются в полной мере.

В связи с этим многие лиги и клубы вынуждены вступать со спортсменами в кризисные переговоры, чтобы убедить тех добровольно отказаться от части зарплаты на время пандемии, что поможет оставаться на плаву.

И довольно большое количество клубов уже объявили о достигнутых договоренностях со своими игроками — чаще добровольно, но иногда и принудительно. Условно говоря, если бы футболисты «Барселоны» не согласились отказаться от 70% своих зарплат и обязательных взносов в фонд поддержки сотрудников, то сине-гранатовым грозило бы банкротство. То же самое произошло в туринском «Ювентусе».

«Соглашение предусматривает уменьшение компенсаций на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели договоренность с игроками и тренером будет оформлена, как того требуют правила», — говорится в заявлении туринцев.

Переводя на цифры, «бьянконери» сэкономили порядка €90 млн, что поможет на некоторое время забыть о финансовых проблемах.

Тем не менее в ближайшем будущем «Юве», как и другие клубы, ждет новая головная боль. Дело в том, что поставленный на паузу сезон может быть не доигран. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже объявили, что если не удастся возобновить чемпионаты до конца июня, то про сезон стоит забыть. То есть и лиги, и команды потеряют колоссальную прибыль от трансляций и матчей. Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы в общей сложности могут потерять €4,33 млрд.

Итальянская Серия А, согласно прогнозам, лишится €450 млн только от вещателей.

На текущий момент масштабы распространения коронавируса в Европе стремительно увеличиваются. В Италии зафиксировано более 101 тыс. случаев заражения, а количество летальных исходов достигло 11,5 тыс. пациентов. 14 тыс. человек при этом выздоровели. Иначе говоря, статистика по COVID-19 говорит о том, что возобновить сезон в Италии в ближайшее время не представляется возможным.

Этот факт обязывает клубы искать новые выходы из сложившихся обстоятельств. Как сообщает A Bola со ссылкой на Il Messaggero, «Ювентус» в качестве одного из вариантов рассматривает продажу своей главной звезды — нападающего Криштиану Роналду. Его годовая зарплата составляет €30 млн (а понижение из-за коронавируса, по данным из некоторых источников, составило всего €3,8 млн). Это может стать непосильной тратой для «Юве» в кризис.

Так или иначе, источник уточняет, что трансфер португальца, за который туринцы выручат в районе €70 млн, произойдет только в крайней случае.

«Бьянконери» больше склоняются к другим путям, которые связаны с продолжением карьеры Роналду в «Юве». Так, пятикратный обладатель «Золотого мяча» может продлить контракт с итальянцами, однако по этому соглашению его зарплата будет существенно сокращена. В противном случае португальский форвард останется в «Юве» до 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения, и покинет клуб на правах свободного агента. Правда, если его не захотят продать раньше.

Напомним, что 35-летний Роналду стал футболистом «Ювентуса» летом 2018 года. Его трансфер из мадридского «Реала» обошелся «старой синьоре» в €117 млн. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а стоимость португальца на рынке специализированный портал Transfermarkt.de оценивает в €75 млн. В нынешнем сезоне игрок провел 32 матча и отметился 25-ю забитыми мячами, а также оформил четыре результативные передачи.