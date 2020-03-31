Первая жертва: коронавирус обанкротил легендарный клуб

Всемирная пандемия китайского коронавируса фактически парализовала спортивную жизнь всех континентов, вызвав отмену всех турниров и соревнований. Не новость, что отсутствие возможности функционировать в нормальном режиме и зарабатывать деньги рано или поздно должно было привести к финансовой катастрофе многие клубы и лиги. После месячного простоя начинают появляться первые неутешительные итоги.

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Так, словацкий клуб «Жилина» объявил, что начинает юридический процесс своей ликвидации в связи с отсутствием финансов. На официальном сайте команды говорится, что основной причиной к расформированию стал тот факт, что клуб в ближайшее летнее трансферное окно не сможет заработать достаточно средств, чтобы продолжить существование.

«Стратегия финансирования клуба базируется на доходах от продажи футболистов. Бюджет клуба на 2020 год строится на доходах от трансферов игроков в течение летнего предсезонного периода. Но в случае последнего крупного трансфера клуба — продажи Роберта Боженика — определенные обстоятельства заставили нас согласиться на рассрочку, поэтому мы получили пока только 1/10 часть суммы из Нидерландов», — сказано в тексте пресс-релиза.

В истории с переходом Боженика, к слову, есть российский след. Дело в том, что переговоры о трансфере 20-летнего форварда прошедшей зимой вел московский ЦСКА, предлагавший за его переход компенсацию в размере €5 млн. Сделка якобы была практически согласована, однако в последний момент ее сорвал новый агент игрока Мартин Петраш. Нападающий без ведома своего тогдашнего представителя Юзефа Антошика начал втайне сотрудничать с Петрашем, из-за чего впоследствии не смог перейти ни в стан армейцев, ни в итальянский клуб «Дженоа». По некоторым данным, в футболисте также было заинтересовано столичное «Динамо». В конечном итоге Боженик стал игроком нидерландского «Фейеноорда», заплатившего за него €4 млн.

Не исключено, что выбери Боженик несколько месяцев назад более финансово стабильный проект, то у «Жилины» оставались бы шансы выжить.

«Сегодня более чем вероятно, что доходы от летних трансферов будут очень близки к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать», – сказано в тексте пресс-релиза.

Большую часть расходов «Жилины» составляли зарплаты игроков, которых в команде значится 28. С наступлением кризиса клуб предпринял попытку убедить футболистов пойти на добровольное сокращение зарплаты, однако те отказались.

«Зная о растущих трудностях и неопределенности, клуб отправил им письмо, в котором предложил пересмотреть контракты и временно снизить размер заработной платы. В сложившейся ситуации футболисты могли бы проявить солидарность с людьми, которые их учили, тренировали и предоставили все условия для развития. Однако лидеры команды заявили, что будут вести переговоры только с главой профсоюза футболистов.

С точки зрения честности и лояльности по отношению к клубу мы считаем данное поведение неуместным и несправедливым, и в данной ситуации оно означает фактическую ликвидацию», — уточнила «Жилина».

К такой мере ранее прибегло большинство клубов мира, включая гранды. Например, игроки «Барселоны» отказались от 70% своих окладов, чтобы помочь сотрудникам и спасти команду от банкротства.

Уточняется, что в статус банкрота «Жилина» вступит с 1 апреля. Команда из одноименного словацкого города существовала с 1908 года и семь раз становилась чемпионом страны, а также четырежды завоевывала серебряные награды первенства. В 2012 году клуб в первый и последний раз выиграл Кубок Словакии. В сезоне-2010/11 «Жилина» впервые в своей истории сумела квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Болельщикам из России «шошонцы» запомнились по матчам против московского «Спартака» в том розыгрыше главного европейского турнира, когда красно-белые одержали две победы.

В историю «Жилины» вписали свои имена многие словацкие популярные футболисты, в разное время выступавшие за клуб. Одним из них был экс-защитник петербургского «Зенита» Томаш Губочан. А на чемпионате мира — 2010 в составе сборной Словакии было семь игроков, имеющих опыт игры за желто-зеленых.