На год вперед: МОК определился с датами Олимпиады в Токио

24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) после долгих переговоров с представителями властей Японии и японской столицы, а также членами организационного комитета «Токио-2020» все-таки принял решение о переносе летней Олимпиады на 2021 год. Изначально соревнования должны были состояться этим летом — с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия коронавируса COVID-19 неизбежно внесла коррективы в планы организаторов. После переноса соревнований на следующий год ожидаемо возник вопрос о новых датах проведения Игр. На него МОК в лице главы ведомства Томаса Баха обещал ответить в течение четырех ближайших недель. Однако, как утверждают авторитетные источники, в числе которых Reuters, New York Times и японский телеканал NHK, решение было принято быстрее ожидаемого — уже 30 марта.

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Так, глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори официально заявил, что летние Олимпийские игры откроются практически ровно через год с момента изначально запланированных дат, а именно — 23 июля. Завершатся же соревнования 8 августа соответственно.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Месяцем позже состоятся Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября будущего года. Данное решение оргкомитет Игр принял в ходе телефонной конференции с исполкомом МОК.

«Хочу поблагодарить международные спортивные федерации за их поддержку, а членов национальных олимпийских комитетов — за сотрудничество. В течение последних нескольких дней мы долго консультировались. Пожалуй, новые даты дадут нам достаточно времени для борьбы с пандемией COVID-19 и качественной подготовки к соревнованиям. Уверен, что во взаимодействии с оргкомитетом «Токио-2020», столичными властями Японии и правительством страны мы сможет справиться с этой беспрецедентной задачей.

Человечество сейчас находится в темном туннеле. Олимпиада в Токио станет легким светом в конце этого туннеля»,

— приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Ту же мысль высказали власти Японии, а также глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, которые отметили, что новые даты Олимпиады в Токио позволят организаторам плавно провести подготовку к соревнованиям, а также решить возникшие с болельщиками проблемы.

Ёсиро Мори, кстати, особенно отметил важность переноса Игр именно на те даты, которые в итоге были выбраны. По его словам, у оргкомитета имелся вариант и с проведением Олимпиады с Паралимпиадой гораздо раньше, однако решение отложить соревнования ровно на год показалось всем сторонам оптимальным.

Что касается вариантов, то, действительно, у МОК и японской стороны имелось два основных временных слота. Первый — июль/август, как в итоге и было решено. Второй — апрель/май 2021 года. Оба варианта рассматривались как наиболее реальные, но вместе с этим чрезвычайно проблемные, ведь Олимпиада могла попасть на те же сроки, что и проведение иных крупных международных спортивных турниров. Стык соревнований повлек бы за собой споры с телевизионными компаниями, а те же в свою очередь негативно бы повлияли на финансовую составляющую оргкомитета «Токио-2020».

Большие финансовые потери, к слову, МОК, организаторы и Япония уже понесли.

7 лет назад, в 2013 году, когда Токио был избран столицей Олимпиады, экономисты подсчитали, что расходы на проведение соревнований составят чуть более $6,5 млрд, однако уже к концу 2019 года эта сумма достигла более $12 млрд. Именно поэтому Международный олимпийский комитет до последнего тянул с решением о переносе Игр. Лишь когда национальные федерации друг за другом стали предъявлять требования о том, чтобы отложить соревнования, МОК сдался. Экономике Японии же теперь предстоит принять удар в виде убытков до $6 млрд.

Большая часть расходов на проведение Олимпиады уже понесена. Теперь организаторам понадобятся новые средства. Особенно это касается трат на подготовку более 10 тысяч олимпийцев и почти 4,5 тысяч паралимпийцев, которые тренировались к Играм в странах, границы которых сейчас закрыты. Расходы на подготовку спортсменов к соревнованиям превысили $3,5 млрд. Также казна Японии недосчитается доходов от туристов и работы инфраструктуры, хотя в Стране восходящего солнца планировали выручить свыше $2 млрд. В течение целого года японцам также придется потратиться на обслуживание олимпийских спортивных объектов и жилых помещений, которые были предназначены для атлетов-участников. Немалый урон Япония понесет и из-за потери рекламных и телевизионных контрактов.