Заразился в Канаде: у тренера «Локомотива» нашли коронавирус

Главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников», подчеркнувшая, что вместе со специалистом оказалась инфицирована и его супруга Кимберли. На данный момент оба находятся у себя дома в Канаде под контролем врачей.

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«У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьей находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь. Агент тренера сообщил о некотором улучшении состояния его здоровья. Также в контакте по телефону с Майклом Пелино сейчас находится врач нашей команды. ХК «Локомотив» выражает семье Пелино сердечную поддержку в эти трудные дни, желаем победы в борьбе с инфекцией и скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «железнодорожников».

ХК «Локомотив» выражает семье Пелино сердечную поддержку в эти трудные дни, желаем победы в борьбе с инфекцией и скорейшего выздоровления! — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) March 29, 2020

Сам Пелино заявил, что он вместе со своей женой чувствуют себя удовлетворительно. Проблемой для тренера может стать его возраст — 60-летний специалист входит в группу риска.

«Мы чувствуем себя нормально. Надеюсь, худшее позади и мы скоро пойдем на поправку», — цитирует Пелино «Спорт-Экспресс».

Важно и то, что тренер уже давно покинул расположение «Локомотива»: он вернулся в Канаду еще 13 марта, уже после того, как его команда завершила сезон в Континентальной хоккейной лиге. «Железнодорожники» же после новости о диагнозе Пелино отказались проводить тестирование хоккеистов и всего персонала клуба на COVID-19, так как специалист ни с кем не контактировал более двух недель.

«Команда распущена давно, мы закончили выступления 11 марта. С 13 марта команда распущена, у нас сейчас нет ни тренировочного процесса, ни игр, естественно. Централизованно никого проверять не будут», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ярославского клуба.

Для Пелино этот сезон КХЛ на посту главного тренера «Локомотива» стал первым и последним: 30 апреля его контракт с «железнодорожниками» истечет. Переговоров о продлении соглашения стороны вести не будут. Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что специалист может в следующем сезоне возглавить магнитогорский «Металлург», с которым он в качестве ассистента главного тренера уже выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах, однако сам Пелино это опроверг, заявив, что никаких предложений из КХЛ у него нет.

В «Локомотив» канадец прибыл перед началом сезона-2019/20, который был в итоге завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. Изначально Пелино, а также Вячеслав Уваев и Дмитрий Красоткин входили в тренерский штаб еще одного представителя Канады — Крэйга Мактавиша, возглавившего ярославский клуб в мае прошлого года. Однако у известного специалиста дела в России не пошли — после восьмого матча регулярного чемпионата КХЛ он был уволен в связи с неудовлетворительными результатами (5 поражений в 8 играх). Так, Мактавиш в итоге вошел в топ-5 тренеров за всю историю лиги, которые были уволены быстрее всех. В данном списке он уступил лишь Сергею Михалеву (в сезоне-2009/10 нижегородское «Торпедо» расторгло с ним контракт уже после шести матчей).

На протяжении месяца после ухода Мактавиша исполняющим обязанности главного тренера «Локо» был Александр Ардашев, спортивный директор клуба. После ряда переговоров руководство «железнодорожников» назначило главным Пелино, а Ардашев вернулся на свою должность. При 60-летнем канадце ярославская команда сумела завершить «регулярку» на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, однако вылетела из плей-офф уже после первого раунда. Что символично, роковым поединком для Пелино также стал финский «Йокерит» — именно после поражения от «шутов» в сентябре прошлого года был уволен Мактавиш.

Первые три встречи серии завершились для «Локомотива» тремя поражениями с общим счетом 1:14. В следующих двух матчах ярославцы сумели улучшить свое положение и, одержав две победы, были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии. Однако шестая игра, прошедшая в Ярославле, стала для «железнодорожников» последней в сезоне — 1:5, «Йокерит» уверенно выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

В полуфинале Западной конференции финны должны были сойтись с петербургским СКА, однако из-за пандемии COVID-19 клуб был вынужден сняться с соревнований. Впоследствии руководство КХЛ отказалось от продолжения борьбы за Кубок Гагарина и завершило сезон досрочно.

Для Пелино же «Локомотив» стал третьим клубом из России. После работы в «Металлурге» и до переезда в Ярославль канадский специалист входил в тренерский штаб омского «Авангарда», возглавляемого еще одним представителем «кленовых» Бобом Хартли. В прошлом сезоне «ястребы» вышли в финал Кубка Гагарина, где в серии из четырех матчей уступили московскому ЦСКА.

У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья! pic.twitter.com/LM1VJUROyO — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 29, 2020

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Согласно последним данным, количество инфицированных во всем мире составляет более 723 тысяч человек, свыше 150 тысяч выздоровели, 33993 — скончались. В России официально зафиксировано 1534 случая заражения вирусом, 64 человека выздоровели, 11 умерли. В Канаде же зафиксировано более 6 тысяч зараженных COVID-19, 64 человека скончались.