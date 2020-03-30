«Фергюсону ищут соперника»: бой Хабиба снова отменят

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что в настоящий момент пребывает в России и не может покинуть страну. Спортсмен предположил, что с наибольшей вероятностью его противостояние с Тони Фергюсоном, срывавшееся до этого четыре раза, вновь не состоится.

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«С самого начала мы тренировались в АКА, не зная будем ли мы драться и в каком формате пройдет бой. Потом пошла информация от UFC, что на 99,9% бой пройдет в Абу-Даби. За месяц до схватки мы решили улететь в Эмираты, посоветовавшись с руководством промоушена. Когда мы туда прилетели, то границы уже были закрыты. Теперь в Эмираты нельзя попасть без паспорта. Поэтому мы вернулись в Россию. Нам уже запретили выезд из страны. Также закрыли выезд в Америке, Европе. Все находятся на карантине.

В данный момент я нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему. В данный момент я располагаю информацией, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что изначально супербой с Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), а затем в Лас-Вегасе, однако на территории США был объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. По этой причине в стране стало невозможно проводить столь громкое спортивное событие даже без зрителей из-за ужесточенных правил безопасности и запрета проводить массовые мероприятия.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You're Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin' That Ass. Don't Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF -CSO- #ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 30, 2020

Что интересно, незадолго до этого о главном ММА-поединке 2020 года высказался отец отечественного спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Честно, ничего не могу сказать, никакой определенности пока нет. Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за всю карьеру», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Как итог, отец чемпиона не лукавил (что было возможно, учитывая нежелание руководства промоушена раскрывать карты и объявлять место проведения поединка 18 апреля): схватка лучших легковесов UFC могла пройти только в одном месте. Учитывая тот факт, что с 00:00 30 марта в России было временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса, а с 27-го числа были запрещены еще и все международные авиарейсы, Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время никак не сможет покинуть территорию страны.

Так что либо пришлось бы биться на родине Нурмагомедова, либо переносить бой в пятый (!) раз. Похоже, в UFC выбрали второй вариант.

На невозможность Хабиба покинуть Россию быстро отреагировал претендент на пояс: Эль-Кукуй в жесткой форме раскритиковал Нурмагомедова, призвав непобежденного бойца не прятаться от него.

«18 апреля уже совсем близко, Хабиб. Мы знаем, что ты скрываешься в России. Запрет на перелеты не станет для меня преградой для того, чтобы надрать тебе зад, так что не надо оправданий. Тебе прислали множество мест… Выбери одно. Ты все еще моя сучка, мы достучимся до тебя, чтобы ты это понял. #ЗащищайИлиОсвобождай», — написал представитель США в Twitter.

Что же касается самого россиянина, то Хабиб вернулся в Россию из США вместе со своей командой ровно неделю назад. Данное решение было принято из-за бушующей в мире пандемии коронавируса.

Как рассказывал менеджер атлета Ризван Магомедов, зал Американской академии кикбоксинга (АКА) в Сан-Хосе, где тренировался боец, был окончательно закрыт для посещений. Незадолго до этого в AKA для россиянина, принявшего решение остаться в Штатах, сделали исключение: в зале находился только он и его помощники.