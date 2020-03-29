Война за деньги: клубы Англии хотят не пустить «Сити» в ЛЧ

28 марта в Mirror вышел эксклюзивный материал, в котором говорится о том, что восемь клубов Английской премьер-лиги обратились в CAS с требованием посодействовать в том, чтобы «Манчестер Сити» не смог выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Напомним, ранее УЕФА вынес решение по делу «горожан» о нарушении правил Финансового фэйр-плей, оштрафовав клуб на 25 млн фунтов и лишив его на два года права участвовать в еврокубках.

Не позже начала лета должно было состояться рассмотрение апелляции «Сити» в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако в дело вмешался коронавирус.

Объявленная 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия не только остановила почти все футбольные соревнования в мире, но и отложила рассмотрение дела в CAS.

Теперь очевидно, что, какое бы решение ни приняла АПЛ по поводу оставшейся части своего чемпионата, суд в Лозанне не успеет рассмотреть вопрос еврокубкового бана «горожан» до момента, когда необходимо будет определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от Англии.

Учитывая, что причина, по которому заседание отложено, является форс-мажорным обстоятельством, «Сити» может попросить CAS отложить вступление решения УЕФА в силу до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена. Есть все основания полагать, что в Швейцарии одобрят такой запрос, и тогда команда Хосепа Гвардиолы в любом случае сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов.

В том, что «Ман Сити» туда квалифицируется, нет никаких сомнений, ведь действующие чемпионы Англии уверенно идут на втором месте, пусть и отставая на пропасть очков от «Ливерпуля».

И вот восемь команд АПЛ обратились в CAS с требованием поддержать запрет УЕФА и не пустить «Сити» в ЛЧ-2020/21.

Как часто бывает в таких делах, шила в мешке не утаишь, и в Манчестере узнали всех фигурантов списка, а также клуб, который инициировал обращение. Речь идет о лондонском «Арсенале».

Удивляться тут особенно нечему, учитывая давнюю историю нелюбви «горожан» и «канониров».

Прежний тренер «Арсенала» легендарный француз Арсен Венгер еще в 2008 году критиковал купившего «Сити» Шейха Мансура, и антагонизм только усилился, когда «горожане» набросились на соперника и переманили его ведущих игроков: Эммануэля Адебайора, Самира Насри, Коло Туре, Гаэля Клиши и Бакари Санья.

«Ман Сити» постепенно поднялся до одного из флагманов английского футбола, в то время как «Арсенал» спустился в эшелон команд, претендующих, но не попадающих в Лигу чемпионов.

Новый же виток взаимной неприязни случился уже в декабре прошлого года, когда после увольнения Унаи Эмери «Арсенал» назначил на пост главного тренера своего бывшего игрока Микеля Артету.

Проблема же заключается в том, что испанец несколько лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы и многими, в том числе и самим главным тренером «Сити», считался его преемником.

В общем, удивляться тому, что «Арсенал» идет против манкунианцев, не стоит, тем более тут речь идет о возможном попадании в Лигу чемпионов самих «пушкарей», а это уже большие деньги.

Другие команды, обратившиеся в CAS, тоже имеют самое прямое отношение к борьбе за еврокубки. По информации Mirror, речь точно идет о «Лестере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптоне» и «Бернли». Еще одним клубом, подписавшим обращение, оказался «Ливерпуль», что вызвало у «Сити» еще более негативную реакцию, чем пасквиль «Арсенала».

В последние годы именно «красные» являются главным конкурентом «горожан», и хотя взаимная неприязнь на фоне соперничества (и переезда Рахима Стерлинга в Манчестер) имеет место, все-таки конкуренция была достаточно честной.

Кроме того, «Ливерпуль» уже практически обеспечил себе чемпионский титул (команде Юргена Клоппа остается одержать две победы) и напрямую не заинтересован в санкциях для «Ман Сити».

Более того, футболисты «горожан» благородно заявляли в последнее время, что команда Клоппа заслужила чемпионский титул, который ей нужно присудить, если сезон не будет доигран из-за пандемии.

И это на фоне многочисленных других голосов авторитетных в мире английского футбола людей, которые заявляют о необходимости аннулирования сезона.

Что ж, возможно, теперь тональность высказываний «Ман Сити» в отношении «Ливерпуля» и изменится.