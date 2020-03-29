Спастись от разорения: когда в Европу вернется футбол

Футбольный мир продолжает переживать кризис на фоне неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. Клубы и лиги терпят колоссальные финансовые потери, а потенциальная отмена доигровки сезона грозит настоящей экономической катастрофой. Во многом из-за этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на лето следующего года — командам чрезвычайно важно закончить сезон, иначе возможные убытки достигнут сотни миллионов, что неминуемо обернется банкротством и разорением клубов.

Главной головной болью топ-первенств, ушедших на карантин, остается то, как именно возобновлять чемпионаты.

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Большинство лиг поставлено на паузу как минимум до мая, но, учитывая стремительно растущие масштабы распространения коронавируса, сделать это не представляется возможным. В Италии и Испании заявляют, что начнут играть не ранее лета. К радикальным мерам потихоньку готовятся и в Великобритании, которая объявила изоляцию одной из последних. Глава УЕФА Александер Чеферин в свою очередь выступил с обновленной информацией, подтвердив, что возвращения сезона не стоит ждать раньше лета.

«У нас есть план A, план B и план C, – сказал он в интервью La Repubblica. – Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня.

Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян.

Мы продолжаем общаться с руководителями лиг и клубов. У нас есть рабочая группа. Посмотрим, какое решение будет оптимальным. Приходится ждать».

Сейчас все разговоры о возобновлении сезона являются сугубо теоретическими, как отметил Чеферин. Невозможно предположить, когда вновь появится возможность начать играть, поскольку пандемия не идет на убыль, а количество жертв только увеличивается. Так или иначе, Английская премьер-лига (АПЛ) уже начала работать над альтернативными вариантами доигровки сезона, поскольку последние разработанные варианты уже не актуальны.

По информации Football London, во время телефонной конференции между руководством АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) было принято решение доиграть чемпионат всего за четыре недели, в крайнем случае — за шесть. А произойдет это, как уточняет источник, только в начале-середине июля. Причем трибуны для болельщиков будут закрыты в любом случае.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля. Однако предполагается, что дальнейшие отсрочки неизбежны из-за проблем клубов со страховкой и вопроса безопасности игроков.

Тем временем первые последствия от пандемии уже наглядно читаются в топ-клубах. Если первыми о финансовых проблемах заявили низшие дивизионы, то теперь дело дошло и до грандов. Практически во всех чемпионатах обсуждается возможность сокращения зарплат футболистов на период пандемии. Но не все на это согласны. АПЛ, как пишет The Guardian, это не касается, поскольку игроки британских клубов с большой долей вероятности согласятся на понижение зарплаты. Другой вопрос, насколько сокращения будут радикальными.

Чтобы покрыть большую часть убытков, как предполагается, нужно урезать более половины. В «Ювентусе», например, на этом сэкономили €90 млн, а вот в «Барселоне» возникли разногласия: игроки не согласились, но принудительно их все же лишили часть заработка. А такие кризисные меры уже вызывают сомнения у Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

«Мы получаем множество обращений с просьбой о помощи от игроков. В данной ситуации мы стремимся сделать все возможное для поддержки профсоюзов игроков и профессиональных футболистов.

Мы крайне обеспокоены тем, что значительное число клубов в нескольких странах стран расторгли контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты», — сказано на сайте организации.

Важно и то, что обнуление сезона не рассматривают практически никакие лиги. Во-первых, это существенно увеличит финансовые расходы. Во-вторых, будет множество юридических проблем. В-третьих, как недавно стало известно журналисту Forbes Крису Уильямсу, аннулирование вызовет сложности с попаданием клубов в Лигу чемпионов и Лигу Европы, особенно если другие чемпионаты доиграют первенства. Проблемы возникнут также с подсчетом коэффициентов УЕФА. Все это в лишний раз объясняет, почему большинство лиг склоняется к варианту закончить сезон.