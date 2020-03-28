25 случаев: в клубе Черышева эпидемия коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает активно распространяться по территории Испании. Вирус наносит удар и по футбольным клубам, которые последние недели проводят в режиме строгого карантина. Среди представителей Примеры больше всего досталось «Валенсии», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. По информации газеты Marca,

в стане «летучих мышей» количество инфицированных достигло 25 человек.

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Имена всех заболевших не называются. Однако, как утверждает источник, среди зараженных десять человек — это футболисты, остальные 15 — клубный персонал.

Совершенно точно в числе инфицированных состоят бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай, а также партнеры аргентинца по амплуа Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. О положительных результатах тестов на коронавирус Гарай объявил первым еще 15 февраля. При этом тогда аргентинец подчеркивал, что чувствует себя хорошо.

Только после этого «Валенсия» выступила с официальным заявлением. Однако на тот момент количество инфицированных составляло лишь пять человек.

«Футбольный клуб «Валенсия» полностью доверяет работе и рекомендациям министерства здравоохранения Испании. На данный момент представители нашей команды, которые сдали положительные тесты на коронавирус, переживают легкую форму инфекции и находятся в домашней изоляции. Остальным же членам клуба выданы рекомендации и продиктованы все меры гигиены и профилактики. Мы уверены, что благодаря солидарности, ответственности и большой поддержке нам всем удастся преодолеть эту пандемию», — говорилось в сообщении.

Имена зараженных испанский клуб также не сообщал. Правда, Мангала и Хосе Гайя позднее сами рассказали о положительных тестах на COVID-19 в своих социальных сетях. Мангала, к слову, даже несмотря на заболевание, продолжил индивидуальные тренировки.

«Моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться. У меня нет симптомов, поэтому я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске я выхожу в сад, чтобы тренироваться. А потом смотрю фильмы, играю на консоли. Есть Netflix. Также я читаю», — говорил француз.

Особое внимание было приковано к российскому хавбеку «Валенсии» Денису Черышеву. Еще после первых выявленных случаев заражения коронавирусом отец 29-летнего футболиста Дмитрий Черышев утверждал, что его сын абсолютно здоров.

Теперь же, когда в «Валенсии» началась конкретно эпидемия COVID-19, Черышев-старший вновь подчеркнул, что болезнь Дениса миновала. На данный момент Дмитрий Черышев проживает вместе с Денисом в Испании. Возвращаться в Россию они, кстати, не планируют.

«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет. Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся, — добавил он. — Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму. Карантин есть карантин, и он действует для всех. Если футболисты находятся в домашних условиях, ни в коем случае никому не разрешается отправляться домой. Ребята в квартирах и домах, не покидая город. Разъезжаться игрокам клуб, скажем так, не рекомендует. Поэтому Денис остается в Испании», — цитирует Черышева-старшего РИА «Новости».

Что касается тренировочного процесса, что Денис уже показывал в своем Instagram Stories видеоэпизоды с занятиями на различных тренажерах в домашних условиях. При этом 29-летний россиянин после первых выявленных случаев заражения в «Валенсии» умудрился стать объектом критики. Так, в социальных сетях были опубликованы фотографии с изображением человека, крайне похожим на Черышева. На фото было запечатлено, как он вышел на улицы Валенсии и совершил пробежку, что крайне не рекомендовано местными властями.

A tu puta casa Cheryshev!!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borrбs (@joseborras4) March 15, 2020

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что распространение COVID-19 в мире приобрело характер пандемии. По данным портала SCMP, количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 577 тысяч людей, жертвами инфекции стали 27263 человека. Испания занимает четвертое место на планете по числу заболеваний — более 72 тысяч, скончавшихся — 5690 людей (второй показатель смертности после Италии). В стране с середины марта действует жесткий карантин, людям разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости: в аптеку, в магазин или на работу, если нет возможности работать в удаленной режиме.

За несоблюдение правил карантина гражданам выписывают штрафы, а в случае повторных нарушений следуют задержания и даже тюремные сроки. Об этом рассказывал и соотечественник Дениса Черышева Федор Смолов, который в прошедшее зимнее трансферное окно перешел в «Сельту».

»€600 штраф, если тебя останавливают, а на третий или четвертый штраф сажают в тюрьму на какой-то срок – на полгода, что ли», — говорил российский нападающий.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта. Тогда руководители лиги взяли паузу на две недели, однако из-за ухудшения ситуации возобновление первенства было отсрочено на неопределенную дату. На момент остановки Примеры «Валенсия» заняла седьмое место в турнирной таблице, отстав от лидера чемпионата — «Барселоны» — на 16 очков. Денис Черышев в этом сезоне сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.