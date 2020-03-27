«Проклятый бой»: что мешает Хабибу и Фергюсону

Известный комментатор боев Джо Роган отказался от работы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что не будет присутствовать на мероприятии в том числе и из-за ограничения на количество человек.

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Турнир запланирован на 18 апреля, а возглавить вечер должен поединок между российским бойцом, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном. До этого встреча между ними срывалась четырежды — и, казалось, пятой попытке уже ничего не должно помешать, но вмешался коронавирус.

«Конечно, они могут провести турнир в каком-нибудь задрипанном гараже. Такая возможность у них точно есть. Главное — провести интернет и устроить трансляцию. Но как они убедятся, что ни у кого из присутствующих нет коронавируса? А что если у Хабиба есть коронавирус? Или у Тони? Согласится ли тогда драться Хабиб? А что если он у них есть, но болезнь проходит без симптомов, как у Идриса Эльбы?

Это проклятый бой. Но Дана Уайт так хочет организовать бой, что готов устроить турнир с десятью людьми на всей арене»,

— заявил Роган в своем подкасте Joe Rogan Experience.

Почти все турниры по всему миру отменяются из-за пандемии — остановлены сезоны Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), перенесены на 2021 год чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры, однако UFC все еще рассчитывает провести бои, запланированные на 18 апреля. Президент промоушена Дана Уайт уже объявил, что нашел место, где будет проведено мероприятие, однако называть его не стал.

Примечательно, что изначально турнир должен был пройти в Бруклине, но в Нью-Йорке было введено ограничение на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона могли перенести в Лас-Вегас, однако Невада объявила жесткий карантин — мероприятие не могло состояться даже без зрителей.

Говоря о переносе поединка, российский боец Петр Ян отметил, что самым справедливым решением будет провести бой на нейтральной территории.

Также он отметил, что без зрителей проводить мероприятие будет достаточно тяжело для самих спортсменов, потому что поддержка фанатов заряжает на поединок.

«Мне кажется, что должна быть какая-то нейтральная территория, чтобы оба были в одинаковых условиях. Должна быть точка, в которую оба бойца прилетят, на равном для них расстоянии. Так будет более справедливо», — сказал Ян в беседе с представителем бойцовского клуба «Архангел Михаил», которую опубликовал Youtube-канал FightSpace.

Стоит отметить, что проблемы с переносом боя могут возникнуть еще и из-за Рамадана. Нурмагомедов заявил, что специально просил руководство UFC организовать ему поединок до священного месяца. Промоушен пошел ему навстречу, оставив промежуток между турниром и началом поста в неделю.

Для россиянина принцип не драться в Рамадан является одним из основных на протяжении всей его карьеры.

«Я говорил им, чтобы они организовали мне бой в любое время, лишь бы это было до Рамадана. Я просил их. Они выполнили просьбу и поставили мне поединок за неделю до начала этого месяца», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Влияние коронавируса на поединок трудно переоценить. Из-за пандемии Нурмагомедов был вынужден прервать свой тренировочный процесс в Соединенных Штатах и вернуться в Россию, а американский боец UFC Кевин Ли заявил, что распространение вируса может напрямую повлиять на определение победителя. Он считает, что Фергсюсон сможет одолеть своего противника из-за того, что в команде Нурмагомедова около двадцати человек, что уже превышает лимит.

«Сначала я склонялся к тому, что победит Хабиб, особенно после боя с Порье. Но после всей этой истории с карантином я все больше думаю о победе Тони. Он же привык тренироваться в таких условиях, вокруг него всего только небольшая группа доверенных лиц. А вот рядом с Хабибом всего человек 20, и это выше лимита. На него сложившиеся обстоятельства повлияют гораздо больше. Не всегда побеждает лучший боец, иногда верх берет тот, кто лучше дерется в конкретном поединке», — пояснил Ли в интервью ESPN.