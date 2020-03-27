«Детская фабрика»: финская фигуристка о методах Тутберидзе

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи резко раскритиковала современные тенденции в женском фигурном катании. По ее словам, сегодня все внимание уделяется сложным прыжкам, которые легче выполнять ребенку, чем эмоциональной стороне катания.

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Корпи заявила, что теперь дети, которые занимаются профессиональным спортом, считают, что если они получили травму, то проблема заключается в них, однако никто не обращает внимания на систему тренировочного процесса.

«От врачей в Финляндии, США, Швеции (а в России это, я уверена, происходит еще раньше) я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте», — отметила Копри.

По ее мнению, система, которая воспитывает спортсменов, не заботится о тех, кто не в силах справиться с нагрузками, а концентрируется на тех, кто способен выполнить поставленные задачи. Во время тренировочного процесса на ребенка с неокрепшей психикой идет колоссальное давление, которое может привести к проблемам в будущем. Бывшая спортсменка добавила, что сегодня в фигурном катании больше всего ценятся сложные четверные прыжки, которые легче всего выполнять детям, тела которых еще не оформились до конца. Копри подчеркнула, что лично знает таких спортсменов, которые оказались сломаны и физически, и морально из-за жестких тренировок.

Экс-спортсменка не оставила в стороне и школу российского специалиста Этери Тутберидзе, фигуристки которой славятся исполнением именно сложных четверных прыжков. В этом сезоне на взрослом уровне дебютировали Анна Щербакова и Александра Трусова, в арсенале которых есть несколько прыжковых элементов в четыре оборота, а также Алена Косторная, которая владеет одним из самых сложных прыжков в женском фигурном катании — тройным акселем.

Стоит отметить, что именно эти три фигуристки под руководством Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате Европы – 2020.

Косторная выиграла золотую медаль, Щербакова стала второй, а Трусова замкнула тройку лидеров. Все трое с их набором прыжковых элементов имели все шансы бороться за золото чемпионата мира, если бы турнир не был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании.

Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина.

Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов», — заявила Копри.

Финская спортсменка также призналась, что лично ей трудно смотреть на выступления совсем юных фигуристок, потому что она понимает, какой жесткий тренировочный процесс и какие проблемы стоят за победами этих «девочек-звезд».

Примечательна следующая вещь — подопечная Тутберидзе Алина Загитова, которая выиграла Олимпиаду в 2018 году, объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года в возрасте 17 лет. Евгения Медведева, серебряный призер тех же Игр, прекратила сотрудничество с российским специалистом через несколько месяцев после турнира. Теперь она тренируется в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Слова Копри о работе Тутберидзе раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я думаю, что не стоит так жестко судить о той работе, которую она не знает. А Кира Корпи не знает тренерской работы. Бывает разное. Я каталась, и у меня были переломы, и у нее тоже были травмы, притом, что она делала несколько тройных прыжков.

Эта группа очень сильная. Я думаю, там есть настоящие мировые открытия, подобран ключ к девочкам, и их учат потрясающе работать.

Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», — заявила Тарасова в интервью «РБК Спорт».