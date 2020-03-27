Чемпиона не будет: Единая лига ВТБ закончила сезон

Совет Единой лиги ВТБ заочно проголосовал за то, чтобы остановленный сезон-2019/20 не был доигран, учитывая неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации в мире. Первоначально из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сезон был приостановлен до 10 апреля.

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«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков», — приводятся слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин на официальном сайте организации.

Таким образом, в России сохраняет шансы закончить игровой год только футбольная Премьер-лига, поскольку возобновлять чемпионат уже отказалась Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

О том, что Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить текущий сезон, стало известно еще вчера, 26 марта. Об этом сообщил ряд руководителей клубов чемпионата, однако руководство лиги пояснило, что эти заявления «не имели под собой юридических оснований». Президент «Автодора» Владимир Родионов ранее отметил, что именно решение КХЛ не возобновлять чемпионат оказало существенное влияние на баскетбольных чиновников.

«Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки. Баскетбол обязательно вернется на арены, но сейчас всем нам лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оперативных штабов», — добавила Корстин.

Важно и то, что с главными юридическими деталями, из-за которых многие чемпионаты по-прежнему рассчитывают продолжить сезон, Единая лига ВТБ разобралась. В этом году принято решение не определять чемпиона, поскольку в ином случае нарушался бы спортивный принцип.

«Очень надеюсь, что, несмотря на то что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне. Это уже будут решать Российская федерация баскетбола и исполком», — цитирует генерального директора подмосковной команды Павла Астахова News.ru.

Накануне по поводу возможного чемпионства «Химок» негативно высказался президент ЦСКА Андрей Ватутин, заявив, что «бумажный чемпион всегда будет именно бумажным». С его позицией Астахов не согласился, посоветовав коллеге «завидовать молча». Тем не менее большинство клубов проголосовали иначе.

Итоговая классификация команд будет представлена Российской федерацией баскетбола (РФБ) позднее. «Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберем исполком и утвердим ее. Спешки тут не должно быть. Всем ясно, что произошел форс-мажор и это займет определенное время», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко ТАСС.

Напомним, что в завершенном сезоне команды успели сыграть от 18 до 20 матчей регулярного чемпионата. На первом месте к моменту остановки первенства расположились подмосковные «Химки» (37 очков), вторую строчку занимает столичный ЦСКА (34), а замыкает тройку лидеров «Локомотив-Кубань» (34). То есть, если будет традиционная система распределения итоговых мест, то с большой долей вероятности Единую лигу ВТБ в следующем сезоне Евролиги представят «Химки» и «армейцы». Южный клуб, занимающий третье место, в свою очередь сыграет в Кубке Европы.

Эта информация официально не подтверждена, об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник. Независимо от того, как будет распределена классификация, «Химки» точно попадут в Евролигу будущего сезона. Согласно регламенту, путевку в Евролигу от Единой лиги ВТБ получает ее победитель (вторая лучшая команда в случае победы ЦСКА, обладающего лицензией А Евролиги и статусом постоянного участника главного клубного турнира Старого Света).

Помимо прочего, вместо шедшего пятым в турнирной таблице «Калева» из Таллина теперь на эту строчку может подняться «Зелена Гура», поскольку 20 марта эстонский клуб снялся с чемпионата из-за непростой ситуации с пандемией в Эстонии.

На территории России, согласно официальной статистике на 27 марта, зафиксировано более 1 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, три пациента скончались, 45 человек вылечились. По всему миру же количество пострадавших от пандемии перевалило за 549 тыс. Более 24 тыс. человек умерли, выздоровели 128,6 тыс. больных. «Лидируют» по числу инфицированных коронавирусом Соединенные Штаты, где общее число заболевших составляет 82,4 тыс.