Контракт на €9 млн: Кокорин может вернуться в «Локомотив»

Футбольный сезон в России поставлен на паузу и, как это уже произошло с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Единой лигой ВТБ, может быть не возобновлен. Для некоторых игроков плюсом будет и то, что чемпионат Европы — 2020 перенесен на лето следующего года, поскольку будет больше времени подготовиться к турниру и рассчитывать на место в сборной. Один из таких футболистов, Александр Кокорин, открыто в этом признавался.

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Однако до Евро остается еще больше года, а карьера форварда может сделать крутой поворот уже в ближайшее время. Как сообщил журналист Иван Карпов Metaratings, будущим летом Кокорин станет футболистом московского «Локомотива». По его информации, игрок договорился с «железнодорожниками» о переходе в клуб после окончания сезона на правах свободного агента, когда у него закончится контракт с петербургским «Зенитом».

Что важно, это будет трехлетнее трудовое соглашение с зарплатой за сезон около €3 млн. То есть за три года нападающий заработает €9 млн.

Источник уточняет, что контракт предусматривает некоторые финансовые тонкости. Ежегодная зарплата Кокорина в «Локо» может и не достигать €3 млн, а быть, например, вдвое меньше. При этом оставшуюся разницу до €9 млн за три года он все равно получит в виде подъемных или другим способом.

«Главное: сумма контракта — не менее €9 млн за три года. С учетом бонусов за игру в Лиге чемпионов (на 90% чемпионат будет завершен по состоянию на 22-й тур, а «Локомотив» со второго места напрямую попадет в группу) и премиальных за решение задач в России эта цифра может возрасти до €10 млн», — говорится в сообщении Карпова в его Telegram-канале.

«СЭ» в свою очередь писал ранее, что кандидатуру Кокорина будут обсуждать на заседании совета директоров «Локомотива», спустя несколько часов после которого и появились новости о его переходе в столичный клуб. «Железнодорожники» не намерены вступать в переговоры без предварительного согласования и не пойдут на конфликт с кем-либо, включая «Зенит», которому принадлежат права на игрока. Предполагается, что из-за этого ситуация не будет развиваться быстро.

Издание отметило, что о конкретных цифрах и договоренностях пока говорить рано. То же самое позднее сообщил журналист Василий Конов.

Контракт Кокорина с «Зенитом», подписанный после освобождения футболиста из колонии, действует до конца июня. Это означает, что он, согласно трансферным правилам, имеет право вступать в переговоры с другими клубами, при этом не ставя в известность сине-бело-голубых. В свою очередь петербуржцы вряд ли заинтересованы в продлении соглашения с форвардом, учитывая события последних месяцев. Напомним, что Кокорин должен был вернуться на поле после выхода из колонии уже в этом году, когда возобновился чемпионат.

Тем не менее этого не произошло: с большим скандалом «Зенит» отдал нападающего в аренду «Сочи», которой сам игрок противился. Лично уговаривал Кокорина перейти в команду с берегов Черного моря до конца сезона ее владелец Борис Ротенберг.

И в южном клубе Кокорин действительно начал ударно. В четырех матчах он отметился тремя забитыми мячами (один — с пенальти) и двумя результативными передачами, при этом во всех встречах он появлялся в стартовом составе и отыграл по 90 минут в каждой. В том числе благодаря его успешной игре «Сочи» трижды победил при одном поражении и покинул зону вылета. После 22-х сыгранных туров черноморская команда с 24 очками занимает 12 место в турнирной таблице.

В свете яркого возвращения некогда одного из лучших российских форвардов начали появляться слухи о его будущем. «Зенит» в сложившихся реалиях практически исключен, а вот в «Сочи», как стало известно комментатору Геннадию Орлову, готовы предложить футболисту полноценный контракт. Однако сам Кокорин склоняется к переходу в команду, которая будет бороться за высокие места и еврокубки. Помимо прочего, журналист Сергей Егоров написал, что семья нападающего хочет жить в столице, поэтому вариант с «Локомотивом» не случаен.

Из информации Егорова, к Кокорину предметный интересен также проявляют и за рубежом. Речь идет об итальянском «Лацио», испанском «Реал Вальядолид» и немецкой «Фортуне». А в России в гонку за его контракт может включиться и московское «Динамо».

Если же переход нападающего в «Локо» состоится, то станет для него уже вторым пришествием в команду. В 9 лет Кокорин попал в стан «железнодорожников», когда подписывать его в свою школу отказался московский «Спартак». Там он провел восемь лет и выпустился из академии, после чего ушел во взрослое плавание, в 2008 году заключив контракт с «Динамо».