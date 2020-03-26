Затратное лето: кого купят европейские суперклубы

Мбаппе или Холанд

Из-за пандемии COVID-19 многим футбольным клубам придется умерить свои аппетиты на трансферном рынке. Более того, по информации различных СМИ, агенты звезд, которые рассчитывали сменить летом команду, но стоят дорого, получили уведомления о невозможности совершения сделок.

Главным победителем в сложившейся ситуации может стать французский «Пари Сен-Жермен», который имеет шанс сохранить своего главного нападающего Килиана Мбаппе.

21-летний будущий обладатель «Золотого мяча» с почти стопроцентной вероятностью должен был перебраться летом в мадридский «Реал». Сам игрок неоднократно говорил, что в детстве мечтал играть за «сливочных», а на стене в его комнате висел плакат Зинедина Зидана, нынешнего главного тренера «королевского клуба».

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Приобретение Мбаппе соответствовало идеологии «Реала», и его президент Флорентино Перес вроде бы сделал Килиана еще осенью главной целью в межсезонье.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий забил 33 мяча в 29 матчах Лиги 1, в этой кампании уже отличился 18 раз в 20 встречах, сделав к тому же 6 передач (в том сезоне было 11).

У Мбаппе летом 2021 года истекает контракт, а новый с парижским клубом он подписывать, несмотря на постоянные предложения, отказывается. Собственно, это, а также туманные выступления игрока в прессе, намекают на его уход.

В общем, если продавать актив, то сейчас, и в «ПСЖ» это понимают. «Реал» готов заплатить за трансфер астрономическую сумму, близкую к 222 млн евро, выплаченным парижанами «Барселоне» в 2017 году за Неймара.

Однако сейчас СМИ стали активно писать, что новым приоритетом в работе селекционного отдела «сливочных» будет стрельнувший в этом сезоне норвежец Эрлинг Холанд.

Он только зимой сменил «Ред Булл Зальцбург» на дортмундскую «Боруссию», но на протяжении части лета будет действовать пункт об отступных в его контракте, которые равняются 75 млн евро.

Вряд ли «Реал» потянет сразу двоих, да клубу просто и не нужно еще два нападающих, особенно при наличии Карима Бензема, который с 14 голами уступает в нынешнем сезоне в Примере только Лионелю Месси.

Так что если слухи о смене приоритетов верны, то Мбаппе либо останется в Париже еще хотя бы на сезон, либо уйдет куда-то в другое место (если захочет сам, а клуб потянет трансфер). В случае продления пребывания игрока на «Парк де Пренс» «ПСЖ» сделает все возможное, чтобы все же заключить новый договор, иначе просто потеряет Мбаппе через год бесплатно. А ведь речь идет не только о ценном активе и суперзвезде, но и о человеке, за приобретение которого чемпионы Франции заплатили космические 180 млн евро.

Каталонская перестройка

Большие изменения могут в межсезонье ждать «Барселону». Каталонский клуб два года подряд побеждал в Примере и может (или мог) выиграть турнир и в третий раз, а также продолжал выступление в национальном Кубке и Лиге чемпионов, но при этом давно нуждается в перестройке состава, потому что уже откровенно барахлит на поле.

И в межсезонье эта перестройка, похоже, состоится, но не от хорошей жизни. По «Барсе», где самая большая зарплатная ведомость в мировом футболе, коронавирус ударил особенно сильно, и руководство даже предложило игрокам на время приостановки сезона пойти на 70-процентное сокращение окладов. Такая идея понравилась далеко не всем, а без согласия футболистов претворить ее в жизнь нельзя.

Зато перетряхнуть ростер в межсезонье можно будет, уже не особенно оглядываясь на мнение игроков.

«Барса», как и «Реал», собирается купить нападающего, и, как и у главного конкурента, выбор будет между двумя топ-кандидатурами.

Конечно же, сине-гранатовые по-прежнему рассматривают возвращение Неймара из Парижа, тем более этого очень хочет Месси. А другим вариантом является покупка у миланского «Интера» аргентинца Лаутаро Мартинеса.

Какой из вариантов более приоритетный? Разные СМИ высказывают разные версии, но очевидно, что обоих приобрести вряд ли удастся. При этом Мартинес, разрывающий Серию А, стоит около 100 млн евро, а куда более возрастной Неймар обойдется в 180.

С другой стороны, в сделку по возвращению блудного бразильца «Барса» может включить Антуана Гризманна, который так и не подружился с лидерами каталонцев и перестанет быть необходимым с приобретением нападающего.

«ПСЖ» давно интересовался французом и наверняка захочет включить его в сделку. Тогда «Барсе» все равно придется доплатить порядка 80 млн, но зато она избавится от двух десятков млн зарплаты Гризманна, что тоже существенно. Возникает только вопрос, зачем его год назад купили за 120 млн, но при политике нынешнего руководства клуба он выглядит риторическим.

Вообще, «Барселона» летом, по информации авторитетного Sport.es, планирует расстаться аж с восемью футболистами, чтобы существенно разгрузить зарплатную ведомость.

Называются имена Гризманна, Артуро Видаля, Ивана Рактича, Самуэля Умтити, только что купленного Мартина Брэйтуэйта, находящегося в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо, а также Хуниора Фирпо и запасного голкипера Нето.

Вряд ли удастся избавиться от всех, но даже уходы нескольких из них существенно облегчат ведомость, а заменой могут стать воспитанники клуба, которых под основой сейчас очень много.

Активность в Манчестере

Одним из главных игроков на рынке в межсезонье должен стать английский «Манчестер Юнайтед», который под руководством Оле-Гуннара Сульшера обрел отменный уровень игры и близок к борьбе за место в Лиге чемпионов.

Главной целью манкунианцев на лето должен стать вингер сборной Англии, выступающий за дортмундскую «Боруссию» Джейдон Санчо, который второй год подряд блестяще смотрится в Бундеслиге.

Его приобретение обойдется «красным дьяволом» во что-то около 120 млн евро, но деньги у клуба будут, тем более, похоже, порядка 100 млн он, видимо, выручит на продаже окончательно решившего уйти Поля Погба.

Претендентов на француза по-прежнему два. Это все тот же «Реал», где игрока очень хочет видеть Зинедин Зидан, и туринский «Ювентус», где Погба уже блестяще выступал на протяжении нескольких лет. По последней информации, сам игрок поменял мнение и начал склонятся к возвращению в Италию.

Куда уйдет Роналду

Похоже, что пересечься в Турине с Криштиану Роналду у Погба не получится, поскольку 35-летний португалец навострил лыжи в другое место.

В прошлом сезоне он стал лучшим игроком Серии А, в этом забил 21 гол в 22 матчах чемпионата, но все равно не показывает на Апеннинах того доминирующего футбола, что был в Испании.

Дежурные для «Юве» скудетто — явно не то, ради чего форвард приезжал в «Юве», а в Лиге чемпионов у клуба не клеится. В прошлом сезоне был только четвертьфинал, а в этом сезон завис после поражения в первом матче 1/8 финала от французского «Лиона» (0:1).

В общем, говорят, что Криштиану хочет трансфера, и «Ювентус» наверняка будет не прочь его продать за хорошие деньги. Покупатели, безусловно, найдутся.

Видеть португальца в своих рядах снова хочет ставший для него родным «МЮ», а также вечно зарящийся на все блестящее и имеющий для этого средства «ПСЖ». Для французов это будет особенно актуально в случае трансфера/ов Мбаппе или/и Неймара.