По примеру КХЛ: Единая лига ВТБ завершила сезон

«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Считаю, что именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ. Не могу раскрыть все детали о том, как принималось решение. Однако повторюсь: на ситуацию сильно повлияло решение КХЛ. Думаю, эта лига, эта структура у нас покруче футбола.

Так что другого выхода просто не было»,

— цитирует РИА «Новости» президента «Автодора» Владимира Родионова.

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Стоит отметить, что изначально из-за распространения коронавирусной инфекции сезон Единой лиги ВТБ был приостановлен до 10 апреля.

Команды отыграли от 18 до 20 матчей регулярного сезона. Тройку лидеров составляли «Химки» (37 очков), ЦСКА (34) и «Локомотив-Кубань» (34): с наибольшей вероятностью подмосковная команда и «армейцы» выступят в следующем сезоне в Евролиге, тогда как южане поборются за победу в Еврокубке. Осталось лишь дождаться решения относительно итогов турнира.

Сезон в Единой Лиге ВТБ приостановлен в связи со вспышкой коронавируса.



VTB League to suspend the season due to coronavirus outbreak. pic.twitter.com/1Km5HOM43L — VTB United League (@VTBUL) March 13, 2020

Однако, как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, эти самые итоги уже подведены. Независимо от того, как будет составлена классификация клубов по итогам сезона Единой лиги ВТБ, «Химки» выступят в Евролиге в следующем году.

Согласно регламенту, путевку в Евролигу от Единой лиги ВТБ получает ее победитель (вторая лучшая команда в случае победы ЦСКА, обладающего лицензией А Евролиги и статусом постоянного участника главного клубного турнира Старого Света).

Шедший пятым в турнирной таблице таллинский «Калев» 20 марта из-за непростой ситуации с пандемией в Эстонии досрочно завершил сезон и снялся с чемпионата. По логике, теперь на пятую строчку должна подняться «Зелена Гура».

BC Kalev/Cramo season is ended



«Калев» досрочно завершил сезон в Лиге ВТБ https://t.co/d5POae6AJL pic.twitter.com/hfSfurQH56 — VTB United League (@VTBUL) March 20, 2020

Напомним, Континентальная хоккейная лига (с которой как раз и брала пример Единая лига ВТБ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 накануне.

«Решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении поединков КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным», — отмечалось в заявлении.

Помимо этого, в тексте указывалось, что несколько клубов (речь идет о «Барысе» и «Йокерите» — «Газета.Ru») отказались от дальнейшего участия в плей-офф. Из-за этого могли бы возникнуть сложности с возвращением легионеров на территорию России.

«Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — аргументировала свою позицию КХЛ.

Также в заявлении присутствовало объяснение, почему сезон нельзя было приостановить на неопределенный срок:

«Продолжение чемпионата летом крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки отпусков и предсезонки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество матчей. Тем более, 18 клубов уже завершили участие в чемпионате и начали готовиться к сезону-2020/2021».

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Тогда же будет определен состав участников чемпионата-2020/2021, после чего начнется подготовка календаря.