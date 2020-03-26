«У клубов нет доходов»: как выживает футбольная Европа

«Я очень волнуюсь за все клубы. Без помощи государства половине профессиональных клубов во Франции придется подать на банкротство в течение шести месяцев. Пять топ-лиг Европы уже потеряли 4 млрд евро, Лига 1 — 500-600 млн. Разница между обычной экономикой и футболом — в больших зарплатах, — рассказал в интервью France Bleu глава наблюдательного совета «Сент-Этьена» Бернар Каяццо.

— В настоящее время у клубов нет доходов, к этому добавляется отсутствие поступлений от телевидения и резкое падение кассовых сборов. Летом мы увидим отсутствие рынка… Не будет денег, чтобы покупать игроков».

По мнению Каяццо, ситуацию может как-то спасти только доигрывание текущего сезона, даже если это случится в разгар лета, хотя сам спортивный чиновник в это не слишком верит.

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Фактически представитель «Сент-Этьена» расписал положение дел очень четко, затронув главную проблему остановки сезона: ситуация с распространением коронавируса в мире стала реальным форс-мажором, к которому футбольный мир оказался совсем не готов. Собственно, как и мир обычный.

Бюджеты всех команд ведущих национальных европейских чемпионатов по большей части зависят от доходов в дни матчей (продажа билетов и мерчендайзинг), поступлений от телеправ и призовых от их лиг и УЕФА (для участников еврокубков).

Клубы вынуждены возвращать деньги владельцам абонементов и уже купленных билетов, а телекомпании либо не проведут еще не совершенные платежи по контрактам о трансляциях, либо затребуют у лиг часть выплаченных денег обратно.

То же и с призовыми: возможно, лиги и УЕФА что-то и выплатят, даже если сезон не будет закончен, но это точно будут не те суммы, которые были оговорены изначально, ведь убытки несут не только команды, но и сами лиги.

При этом клубы продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам и, в первую очередь, игрокам. А эта статья расходов — самая обширная у всех коллективов элитных дивизионов.

Нетрудно догадаться, что сложившаяся ситуация очень серьезно бьет по финансовой ситуации команд, и слова Каяццо о возможном банкротстве — не пустые.

Естественно, футбольные менеджеры отчаянно стараются решить проблемы, и одним из вариантов для этого является временное сокращение зарплат, к которому готовы прибегнуть даже в топ-командах.

Так, стало известно, что футболисты мюнхенской «Баварии» решили поддержать персонал клуба в связи с приостановкой сезона. Игроки откажутся от 20% зарплаты, пока продолжается пандемия коронавируса. Это решение позволит немецкому «Рекордмайстеру» не сокращать других сотрудников клуба на время вынужденного простоя.

Футболисты вообще активно участвуют в социальной жизни во время этой паузы в сезоне, жертвуя деньги на борьбу с коронавирусом. У «Баварии», например, по миллиону евро отдали на благое дело Йозуа Киммих и Леон Горетцка, запустившие движение We kick Corona, а также польский форвард Роберт Левандовски.

Помогают врачам, медучреждениям и простым болельщикам и другие известные футболисты, а вот в плане сговорчивости по сокращению собственных доходов не у всех дело обстоит, как в «Баварии».

Попыталась с помощью такого метода решить свои проблемы испанская «Барселона», закинувшая своим игрокам идею снизить оклады... аж на 70%. Естественно, пока сезон остановлен.

Даже немного удивительно, но часть футболистов сине-гранатовых действительно оказалась согласной на такие изменения. Правда, предложение руководства нашло отклик далеко не у всего ростера. Diario Sport не сообщает имен, но пишет, что команда разделилась на две группы, и та, что не хочет соглашаться с предложением руководства, не понимает, почему за счет игроков должны компенсироваться просчеты менеджмента.

Впрочем, «Барселона» — это отдельная песня. Там действительно в этом году довольно токсичная атмосфера внутри клуба, и удивляться таким новостям не стоит.

Но вообще ситуация в мире такова, что пойти на уступки придется футболистам еще далеко не одной команды. В конце концов, они сами заинтересованы в нормальном функционировании индустрии, а это будет невозможно, если клубы начнут один за другим закрываться.

В любом случае, миру футбола просто необходимо, чтобы коронавирус был побежден как можно скорее, иначе годами устоявшуюся и упорядоченную систему этого вида спорта ждет коллапс похлеще паузы в стартовавших чемпионатах.