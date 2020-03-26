Первая после России: во сколько Олимпиада обойдется Японии

Перенос летних Олимпийских игр в Токио может нанести существенный финансовый ущерб принимающей стране — Японии. По оценке Forbes, предполагаемые убытки в связи с годовой отсрочкой вырастут как минимум на $2,7 млрд. Последняя смета расходов на проведение турнира была опубликована в декабре прошлого года, в ней говорилось, что организаторы резко увеличивают первоначальную цифру до $12,6 млрд.

Таким образом, если прибавить к этой сумме дополнительные прогнозируемые расходы, то соревнования обойдутся японцам в $15,3 млрд. Это в три раза больше, чем страны в среднем тратили на проведение Игр с 1964 года.

Это также сделало бы токийскую Олимпиаду второй самой дорогостоящей за всю историю. Лидером по этому показателю остается Россия, которая в 2014 году потратила на Игры в Сочи $21,9 млрд. Первая пятерка рейтинга (с учетом инфляции) выглядит следующим образом:

Реклама

1. Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи: $21,9 млрд

2. Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне: $15 млрд

3. Летние Олимпийские игры в Барселоне 1992 года: $9,7 млрд

4. Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине: $6,8 млрд

5. Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве: $6,3 млрд

Любопытно и то, что в 2013 году, когда Токио присудили право на проведение Игр, потенциальные вложения были оценены лишь в $7,3 млрд.

Однако с Олимпиадой-2020 не все так очевидно, несмотря на официальные данные о расходах. По информации USA Today, государственный аудиторский совет Японии оценил реальную стоимость турнира уже в $22,3 млрд, а финансовая газета Nikkei и ежедневное издание Asahi — аж в $28 млрд. И это без учета переноса Игр. В среднем же все источники предполагают, что Япония уже потратилась в районе $12,6 млрд — $25,2 млрд.

Неминуемый финансовый удар от переноса понесут не только организаторы. CBS предполагает, что пострадают и спонсоры турнира. К примеру, представители Discovery, Inc. в феврале сообщили инвесторам, что застрахованы от потенциальной отмены и что даже при худшем развитии событий серьезных убытков холдинг не понесет. То же самое подтвердила и американская вещательная сеть NBCUniversal, однако она все равно потеряет прибыль от уже проданной рекламы в олимпийский эфир на сумму в $1,25 млрд.

Иначе говоря, даже наличие страховки не защищает спонсоров от издержек.

Изначально Игры-2020 должны были пройти с 24 июля по 9 августа. О переносе Олимпиады в Токио официально было объявлено премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта. В заявлении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), говорится о невозможности проведения Игр в условиях всемирной пандемии коронавируса. Эту позицию поддержали глава оргкомитета Токио-2020 Йоширо Мори, министр Олимпийских и Паралимпийских игр Японии Сейко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, Джон Коутс, возглавляющий координационную комиссию, курирующую подготовку к Олимпийским играм, генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер, а также исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

Теперь же Олимпиада может начаться в любой момент с даты официального открытия (24 июля 2020 года), но не позднее лета 2021-го. Конкретное число пока неизвестно.

На территории Японии к настоящему моменту зафиксировано 1193 случая инфицирования коронавируса. 43 пациента скончались, 285 человек выздоровели. Количество новых заражений не растет — пандемия пошла на убыль.

К отсрочке Игр, так или иначе, организаторы шли долго. Для сравнения, к моменту принятия окончательного решения организаторами уже был перенесен чемпионат Европы по футбола, а во всем мире временно запретили проведение спортивных мероприятий. Фактически большой спорт поставили на паузу, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию. И вопрос отмены Олимпиады был делом времени. Окончательно Японию и МОК заставили прийти к этому национальные олимпийские комитеты, пригрозившие бойкотом Игр в том случае, если их решат проводить. Эту инициативу поддержали США, Австралия, Великобритания, Норвегия, Бразилия, Испания, Канада, Сербия, Словения, Хорватия и Франция, после чего сопротивляться переносу было уже бесполезно.