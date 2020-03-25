Виновата пандемия: тренер «Спартака» Тедеско застрял в отеле

Российская премьер-лига (РПЛ) поставлена на паузу из-за коронавируса как минимум до 10 апреля, а в Москве, где располагаются четыре популярных клуба РПЛ — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», — по указу мэра Сергея Собянина введены особые ограничения: запрещены любые мероприятия на открытом воздухе, а внутри помещения нельзя собираться в группы свыше 50 человек.

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Это внесло серьезные коррективы в планы столичных команд даже относительно тренировок, для организации которых требуется достаточно большое количество человек.

В итоге «Локомотив» в полном составе ушел на карантин, не объявив даже примерной даты возвращения, а в «Спартаке» решили взять перерыв на неделю, который должен завершиться 26 марта.

Все это время игроки соблюдают самоизоляцию и занимаются по индивидуальным планам у себя дома. Вратарь красно-белых Александр Максименко в интервью для Youtube-канала Российского футбольного союза (РФС) рассказал, что тренировки отслеживаются по специальным датчикам, прикрепляемым на тело, так что «пофилонить не получится».

Что же делают в это время тренеры? Наставник «Спартака» Доменико Тедеско, например, 23 марта выбрался на «Открытие Арену», где провел семинар для других тренеров из системы клуба. Занятие посетили множество специалистов из «Спартака-2», молодежной и юношеской команд, а также из академии имени Федора Черенкова.

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Однако в большом интервью итальянскому порталу Tuttomercatoweb Тедеско заявил, что почти все время сидит один в своем номере отеля, занимаясь аналитической работой и составлением планов для будущих тренировок. Видимо, семинар стал лишь приятным исключением в затворничестве немецкого специалиста.

«Сейчас я живу один — это неприятная ситуация. Жена и трехлетняя дочь находятся в Германии, и мы общаемся по видеосвязи.

Всего в моем отеле проживают лишь два человека из тренерского штаба «Спартака» — я и еще один специалист. Ну, по крайней мере мы можем вместе выпить кофе, — рассказал Тедеско. — Небольшое количество ресторанов еще обслуживают посетителей, но уже говорится о планах закрыть и их. Например, неподалеку есть один итальянский ресторан, в котором обычно работали 45 человек, а сейчас продолжают только шесть.

Метро все еще открыто, и в эти дни оно производит особенное впечатление: если раньше ты просто не мог найти свободного места и должен был впихивать себя в вагон, то теперь там все пусто».

Также наставник подробно рассказал о ситуации в российском футболе и в его клубе в частности:

В «Спартаке» мы решили приостановить работу — ждем развития ситуации. Я застрял в отеле, никуда не выхожу. Анализирую данные, продумываю тренировки. Мы в ожидании.

Все началось с закона о том, что нельзя собирать одновременно больше 5 тысяч человек в одном месте. Затем допустимое количество сократили до 50-ти, так что по факту стало невозможно играть матчи. Мы даже не проводим тренировки, чтобы избежать собирания людей в большие группы. Дали футболистам семь дней на то, чтобы побыть дома и позаботиться о семьях.

Футбол в России официально поставили на паузу до 10 апреля. Мы надеемся, что затем появится возможность возобновить чемпионат и ситуация разрешится. Но здоровье стоит на первом месте».

Тедеско поведал и о том, как ему живется в России, и сравнил пребывание в Москве с периодом своей карьеры в немецком городе Гельзенкирхен с населением чуть более 250 тысяч человек.

«В целом в Москве я чувствую себя очень хорошо. До подписания контракта со «Спартаком» провел здесь три дня и был впечатлен. Этот город сходит с ума по футболу, здесь располагаются четыре команды с очень красивыми аренами. А «Спартак» — это самый большой клуб самой большой страны в мире. Работать тут в 34 года — это повод для гордости.

По сравнению с Гельзенкирхеном, где я жил, когда тренировал «Шальке-04», в Москве все по-другому. В Германии я не мог покинуть дом. Обычно мой маршрут выглядел так: из дома на тренировку, либо из дома на стадион.

Когда я гулял по городу, у меня просили по 100 автографов и 50 фото. Здесь же я могу вести более спокойную жизнь, потому что многие люди не узнают меня, и у меня больше возможностей выйти на улицу», — отметил Тедеско.

Специалист поставил в интервью красивую точку, порассуждав о планах на будущее и назвав свою главную цель в «Спартаке»:

«Планирую ли, как Юлиан Нагельсманн, выиграть все титулы за десять лет и уйти на покой? Я не строю подобных планов, надо принимать жизнь такой, какая она есть. В конце концов кто ожидал, что придет коронавирус?

На мой взгляд, лучше жить в каждом моменте, хотя я признаю, что тоже люблю многое планировать.

В футболе все происходит невероятно быстро, и иногда мы забываем наслаждаться настоящим моментом. Сейчас я рад тому, что являюсь тренером великой команды и что мы пробились в полуфинал национального Кубка. Самое важное для меня — оставить здесь хорошие воспоминания о себе».