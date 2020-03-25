По дорожке Кузнецова: хоккеист дисквалифицирован за кокаин

Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение по делу о проваленном допинг-тесте бывшего защитника владивостокского клуба «Авангард», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), — Кирилла Дьякова. На официальном сайте организации сообщается, что по итогам разбирательства принято решение дисквалифицировать россиянина на 15 месяцев. При этом уточняется, что тест Дьякова, давший положительный результат, был взят еще в ноябре 2019 года — после матча против московского «Спартака».

Игрок был поставлен в известность о провале допинг-теста и временно дисквалифицирован 9 декабря. Спустя неделю «Авангард» объявил о расторжении контракта с Дьяковым по обоюдному согласию сторон.

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В организме хоккеиста было обнаружено вещество под названием бензоилэкгонин, более известное как основной метаболит кокаина. С 2019 года этот стимулятор внесен в списки запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и ООН, так как имеет свойство оказывать мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека. Стоит отметить, что он вызывает сильное психологическое привыкание, из-за чего считается вдвойне опасным для атлетов. При этом в некоторых видах спорта кокаин запрещено принимать только в соревновательный период.

Важно то, что нарушение российского защитника было квалифицировано как «непреднамеренное». Это связано с тем, что спортсмен применял вещество во внесоревновательный период, то есть это не было связано с желанием улучшить свои спортивные результаты.

Сам Дьяков вину признал и не стал использовать право на апелляцию, отказавшись от слушания перед дисциплинарным советом. Начало его 15-месячного отстранения отсчитывается с момента временной дисквалификации. Таким образом, срок его бана закончится 2 февраля 2021 года. Агент Дьякова Александр Черных уверен, что кокаин попал в организм игрока непреднамеренно. По его словам, хоккеист намерен продолжить выступать после того, как отбудет дисквалификацию.

«Это сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — приводит слова Черных РИА «Новости».

26-летний Дьяков свою профессиональную карьеру начал десять лет назад в составе ярославского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Локо». Успешно отыграв свой дебютный сезон, защитник добился того, что на драфте КХЛ его выбрала ханты-мансийская «Югра», за которую, впрочем, он начал играть только спустя год. До перехода в «Адмирал» он также выступал за «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата КХЛ он успел принять участие в 34 матчах при среднем показателе полезности «0» и 28 минутах штрафа, а также сумев отметиться пятью результативными передачами.

Случай Дьякова далеко не единственный, когда спортсменов уличали в употреблении кокаина. Летом прошлого года российский хоккей столкнулся с еще более громким скандалом на этой почве — следы наркотика были обнаружены в допинг-пробе нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова, которую он сдал во время чемпионата мира в Словакии.

Тогда после поражения российской команды в матче против Финляндии в социальных сетях появилось неоднозначное видео, на котором рядом с хоккеистом на столе лежали две дорожки неустановленного белого вещества. Позднее оказалось, что это действительно были наркотики.

Бронзовой медали чемпионата мира — 2019, которую завоевала сборная России, Кузнецов был лишен.

Кроме того, Международная федерация хоккея выписала форварду дисквалификацию сроком на четыре года, в течение которых он не сможет представлять национальную команду на международных соревнованиях — например, на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Однако НХЛ не находится в юрисдикции ИИХФ и живет по своим правилам, поэтому в этой лиге Кузнецов получил лишь краткосрочное отстранение и беспрепятственно отыграл за «Вашингтон» почти весь сезон до его приостановки в связи с коронавирусом.

Это как раз обратный случай тому, что произошло с Дьяковым, которого отстранили от хоккея на 15 месяцев за развлечения с опасными веществами во внесоревновательный период — во время отдыха.

Напомним, что КХЛ предоставила ИИХФ право тестировать игроков на допинг и дисквалифицировать их с сезона-2019/20.