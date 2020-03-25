По дорожке Кузнецова: хоккеист дисквалифицирован за кокаин

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина. Международная федерация хоккея определила нарушение Дьякова как «непреднамеренное», однако все равно назначила наказание. Вскоре после сдачи положительного допинг-теста «Адмирал» разорвал с хоккеистом контракт.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение по делу о проваленном допинг-тесте бывшего защитника владивостокского клуба «Авангард», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), — Кирилла Дьякова. На официальном сайте организации сообщается, что по итогам разбирательства принято решение дисквалифицировать россиянина на 15 месяцев. При этом уточняется, что тест Дьякова, давший положительный результат, был взят еще в ноябре 2019 года — после матча против московского «Спартака».

Игрок был поставлен в известность о провале допинг-теста и временно дисквалифицирован 9 декабря. Спустя неделю «Авангард» объявил о расторжении контракта с Дьяковым по обоюдному согласию сторон.

В организме хоккеиста было обнаружено вещество под названием бензоилэкгонин, более известное как основной метаболит кокаина. С 2019 года этот стимулятор внесен в списки запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и ООН, так как имеет свойство оказывать мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека. Стоит отметить, что он вызывает сильное психологическое привыкание, из-за чего считается вдвойне опасным для атлетов. При этом в некоторых видах спорта кокаин запрещено принимать только в соревновательный период.

Важно то, что нарушение российского защитника было квалифицировано как «непреднамеренное». Это связано с тем, что спортсмен применял вещество во внесоревновательный период, то есть это не было связано с желанием улучшить свои спортивные результаты.

Сам Дьяков вину признал и не стал использовать право на апелляцию, отказавшись от слушания перед дисциплинарным советом. Начало его 15-месячного отстранения отсчитывается с момента временной дисквалификации. Таким образом, срок его бана закончится 2 февраля 2021 года. Агент Дьякова Александр Черных уверен, что кокаин попал в организм игрока непреднамеренно. По его словам, хоккеист намерен продолжить выступать после того, как отбудет дисквалификацию.

«Это сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — приводит слова Черных РИА «Новости».

26-летний Дьяков свою профессиональную карьеру начал десять лет назад в составе ярославского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Локо». Успешно отыграв свой дебютный сезон, защитник добился того, что на драфте КХЛ его выбрала ханты-мансийская «Югра», за которую, впрочем, он начал играть только спустя год. До перехода в «Адмирал» он также выступал за «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата КХЛ он успел принять участие в 34 матчах при среднем показателе полезности «0» и 28 минутах штрафа, а также сумев отметиться пятью результативными передачами.

Случай Дьякова далеко не единственный, когда спортсменов уличали в употреблении кокаина. Летом прошлого года российский хоккей столкнулся с еще более громким скандалом на этой почве — следы наркотика были обнаружены в допинг-пробе нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова, которую он сдал во время чемпионата мира в Словакии.

Тогда после поражения российской команды в матче против Финляндии в социальных сетях появилось неоднозначное видео, на котором рядом с хоккеистом на столе лежали две дорожки неустановленного белого вещества. Позднее оказалось, что это действительно были наркотики.

Бронзовой медали чемпионата мира — 2019, которую завоевала сборная России, Кузнецов был лишен.

Кроме того, Международная федерация хоккея выписала форварду дисквалификацию сроком на четыре года, в течение которых он не сможет представлять национальную команду на международных соревнованиях — например, на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Однако НХЛ не находится в юрисдикции ИИХФ и живет по своим правилам, поэтому в этой лиге Кузнецов получил лишь краткосрочное отстранение и беспрепятственно отыграл за «Вашингтон» почти весь сезон до его приостановки в связи с коронавирусом.

Это как раз обратный случай тому, что произошло с Дьяковым, которого отстранили от хоккея на 15 месяцев за развлечения с опасными веществами во внесоревновательный период — во время отдыха.

Напомним, что КХЛ предоставила ИИХФ право тестировать игроков на допинг и дисквалифицировать их с сезона-2019/20.