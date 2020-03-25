«Выкинули лигу в помойку»: что говорят о завершении КХЛ

Чемпиона определят на заседании: КХЛ завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон из-за коронавируса, став первым турниром высокого уровня, который пошел на такие меры. Руководство лиги сообщило, что чемпион будет определен на «заседании совета директоров». Таким образом, Кубок Гагарина вручат одной из команд на основании одного сыгранного раунда плей-офф. Олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что решением о досрочном завершении лига «выкинула турнир на помойку», однако большинство людей из мира хоккея все-таки поддержали эту инициативу.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оборвала сезон жестким решением о досрочном завершении, несмотря на то что на дворе только март, а все остальные топ-турниры еще надеются на спад пандемии коронавируса и возобновление своего розыгрыша.

Например, Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова доигрывать матчи хоть летом, и даже футбольные чемпионаты европейских стран, в которых сейчас бушует COVID-19, вроде Италии или Испании, пока лишь поставлены на паузу.

КХЛ в плане полной отмены сезона стала первопроходцем.

Это кажется удивительным, учитывая, что именно Континентальная лига долго сопротивлялась даже идее о приостановке матчей. После того, как финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались продолжать борьбу в плей-офф, поскольку правительства их стран установили ограничения на проведение спортивных мероприятий и выезд за рубеж из-за коронавируса, руководство лиги обдумывало варианты с продолжением Кубка Гагарина с шестью оставшимися клубами.

Некоторые команды, пробившиеся во второй раунд плей-офф, продолжали тренировки, несмотря на предписание закрыть спортивные арены и запреты на сборы в группах. В условиях неизвестности нельзя было терять форму.

Однако руководство лиги решило не мучать дальше спортсменов, тренеров и функционеров клубов, и отпустить их уже готовиться к следующему сезону.

Сложности при попытке возобновить розыгрыш нынешнего плей-офф были очевидны:

1) Легионеры «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» разъехались по своим родным странам и добиться их возвращения в условиях коронавируса было бы непросто, учитывая, что Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая, и, возможно, запрет еще будет продлен.

2) Большинство контрактов в КХЛ подписаны до 30 апреля, и у кого-то они заканчиваются в этом году. Если бы плей-офф возобновился позже, либо зашел за эту дату, то пришлось бы срочно решать вопрос с продлением договоров. Лишаться ключевых игроков в разгар Кубка Гагарина или доигрывать другим составом — сомнительное удовольствие.

3) Не факт, что ситуация с коронавирусом в Финляндии и Казахстане изменилась бы в лучшую сторону, и «Йокериту» с «Барысом» разрешили бы вернуться к участию в плей-офф. Таким образом, в случае доигровки в турнире могли бы участвовать лишь шесть команд вместо восьми — а это уже потеря спортивного принципа и легитимности трофея.

4) Как отметила КХЛ в заявлении на своем официальном сайте,

возможное продолжение Кубка Гагарина после длительной паузы — например, летом, — «крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне», поскольку командам пришлось бы менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ была бы вынуждена переносить даты трансферного окна и начала кампании-2020/21, сокращая количество матчей.

Если проанализировать ситуацию со всех сторон, выходит, что решение КХЛ является наиболее логичным. Конечно, клубы понесут некоторые финансовые потери из-за отказа от оставшихся матчей, однако даже если бы эти игры состоялись, то с вероятностью 99% прошли бы без зрителей, и команды в любом случае понесли бы существенные убытки. А на одних лишь трансляциях КХЛ не зарабатывает столько же, сколько НХЛ, и нет смысла настаивать на проведении матчей любой ценой — хоть летом, хоть без зрителей.

Единственная загвоздка — кто же теперь станет обладателем Кубка Гагарина?

Логично было бы оставить сезон без чемпиона, ведь команды только добрались до второго раунда плей-офф, однако на сайте КХЛ по этому поводу написано следующее:

«Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря».

Так что покой клубам только снится, — им придется еще побороться за звание чемпиона на заседаниях лиги.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии News.ru высказался по этому поводу однозначно:

«Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?»

Что касается отмены турнира, то большинство игроков и экспертов поддержали это решение. Например, олимпийский чемпион Борис Майоров назвал чушью предыдущие попытки КХЛ придумать новый формат для доигровки в условиях коронавируса.

«Я был за то, чтобы досрочно завершить сезон. Как играть без «Йокерита» и «Барыса»? Какие-то новые турниры собирались придумывать — две группы и шесть команд, две группы по три команды… Чушь какая-то!

Куда было бы переносить плей-офф? У игроков 30 апреля заканчиваются контракты.

Удар ли это для хоккеистов завершать сейчас сезон? Никакого удара нет! Для хоккеистов тем более», — цитирует Майорова Sport24.

Однако нашлись и противники отмены КХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, например, считает, что таким решением руководство лиги «выкинуло турнир в помойку».

«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон — разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан.

Причем возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку»,

— приводит слова Кожевникова «Чемпионат.com».

Клубы, естественно, высказали разочарование тем, что не смогут бороться за трофей. Например, новосибирская команда «Сибирь», которая уверенно вынесла екатеринбургский «Автомобилист» в первом раунде (4-1), отметила, что могла бы преподнести еще больше сюрпризов.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку на протяжении всего сезона!

Жаль, что мы с вами так и не узнали всего того, на что была способна «Сибирь», но так случилось!

Будем ждать следующий сезон!» — гласит заявление клуба в Twitter.

Примерно в таком же духе высказался генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. Уфимцев во втором раунде Кубка Гагарина ждало дерби с казанским «Ак Барсом».

«Безусловно, жалко, что не удалось довести до конца сезон, мы прошли одну из сильнейших команд Восточной конференции (победили омский «Авангард» со счетом 4-1. — «Газета.Ru»).

Мы были на подъеме, «зеленое дерби» с «Ак Барсом» — это в любом случае была бы уникальная серия, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда готовишься весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остается какая-то недосказанность, немного жалко, но хорошо, что это не жизнь, а всего лишь игра», — цитирует Курносова ТАСС.

Однако в целом команды поняли решение лиги и отметили, что здоровье игроков и болельщиков сейчас должно оставаться на первом плане.

«Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру и в нашей стране. Случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными»,

— подчеркнул капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью клубной пресс-службе.