«Выкинули лигу в помойку»: что говорят о завершении КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оборвала сезон жестким решением о досрочном завершении, несмотря на то что на дворе только март, а все остальные топ-турниры еще надеются на спад пандемии коронавируса и возобновление своего розыгрыша.

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Например, Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова доигрывать матчи хоть летом, и даже футбольные чемпионаты европейских стран, в которых сейчас бушует COVID-19, вроде Италии или Испании, пока лишь поставлены на паузу.

КХЛ в плане полной отмены сезона стала первопроходцем.

Это кажется удивительным, учитывая, что именно Континентальная лига долго сопротивлялась даже идее о приостановке матчей. После того, как финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались продолжать борьбу в плей-офф, поскольку правительства их стран установили ограничения на проведение спортивных мероприятий и выезд за рубеж из-за коронавируса, руководство лиги обдумывало варианты с продолжением Кубка Гагарина с шестью оставшимися клубами.

Некоторые команды, пробившиеся во второй раунд плей-офф, продолжали тренировки, несмотря на предписание закрыть спортивные арены и запреты на сборы в группах. В условиях неизвестности нельзя было терять форму.

Однако руководство лиги решило не мучать дальше спортсменов, тренеров и функционеров клубов, и отпустить их уже готовиться к следующему сезону.

Сложности при попытке возобновить розыгрыш нынешнего плей-офф были очевидны:

1) Легионеры «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» разъехались по своим родным странам и добиться их возвращения в условиях коронавируса было бы непросто, учитывая, что Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая, и, возможно, запрет еще будет продлен.

2) Большинство контрактов в КХЛ подписаны до 30 апреля, и у кого-то они заканчиваются в этом году. Если бы плей-офф возобновился позже, либо зашел за эту дату, то пришлось бы срочно решать вопрос с продлением договоров. Лишаться ключевых игроков в разгар Кубка Гагарина или доигрывать другим составом — сомнительное удовольствие.

3) Не факт, что ситуация с коронавирусом в Финляндии и Казахстане изменилась бы в лучшую сторону, и «Йокериту» с «Барысом» разрешили бы вернуться к участию в плей-офф. Таким образом, в случае доигровки в турнире могли бы участвовать лишь шесть команд вместо восьми — а это уже потеря спортивного принципа и легитимности трофея.

4) Как отметила КХЛ в заявлении на своем официальном сайте,

возможное продолжение Кубка Гагарина после длительной паузы — например, летом, — «крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне», поскольку командам пришлось бы менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ была бы вынуждена переносить даты трансферного окна и начала кампании-2020/21, сокращая количество матчей.

Если проанализировать ситуацию со всех сторон, выходит, что решение КХЛ является наиболее логичным. Конечно, клубы понесут некоторые финансовые потери из-за отказа от оставшихся матчей, однако даже если бы эти игры состоялись, то с вероятностью 99% прошли бы без зрителей, и команды в любом случае понесли бы существенные убытки. А на одних лишь трансляциях КХЛ не зарабатывает столько же, сколько НХЛ, и нет смысла настаивать на проведении матчей любой ценой — хоть летом, хоть без зрителей.

Единственная загвоздка — кто же теперь станет обладателем Кубка Гагарина?

Логично было бы оставить сезон без чемпиона, ведь команды только добрались до второго раунда плей-офф, однако на сайте КХЛ по этому поводу написано следующее:

«Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря».

Так что покой клубам только снится, — им придется еще побороться за звание чемпиона на заседаниях лиги.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии News.ru высказался по этому поводу однозначно:

«Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?»

Что касается отмены турнира, то большинство игроков и экспертов поддержали это решение. Например, олимпийский чемпион Борис Майоров назвал чушью предыдущие попытки КХЛ придумать новый формат для доигровки в условиях коронавируса.

«Я был за то, чтобы досрочно завершить сезон. Как играть без «Йокерита» и «Барыса»? Какие-то новые турниры собирались придумывать — две группы и шесть команд, две группы по три команды… Чушь какая-то!

Куда было бы переносить плей-офф? У игроков 30 апреля заканчиваются контракты.

Удар ли это для хоккеистов завершать сейчас сезон? Никакого удара нет! Для хоккеистов тем более», — цитирует Майорова Sport24.

Однако нашлись и противники отмены КХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, например, считает, что таким решением руководство лиги «выкинуло турнир в помойку».

«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон — разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан.

Причем возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку»,

— приводит слова Кожевникова «Чемпионат.com».

Клубы, естественно, высказали разочарование тем, что не смогут бороться за трофей. Например, новосибирская команда «Сибирь», которая уверенно вынесла екатеринбургский «Автомобилист» в первом раунде (4-1), отметила, что могла бы преподнести еще больше сюрпризов.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку на протяжении всего сезона!

Жаль, что мы с вами так и не узнали всего того, на что была способна «Сибирь», но так случилось!

Будем ждать следующий сезон!» — гласит заявление клуба в Twitter.

Примерно в таком же духе высказался генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. Уфимцев во втором раунде Кубка Гагарина ждало дерби с казанским «Ак Барсом».

«Безусловно, жалко, что не удалось довести до конца сезон, мы прошли одну из сильнейших команд Восточной конференции (победили омский «Авангард» со счетом 4-1. — «Газета.Ru»).

Мы были на подъеме, «зеленое дерби» с «Ак Барсом» — это в любом случае была бы уникальная серия, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда готовишься весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остается какая-то недосказанность, немного жалко, но хорошо, что это не жизнь, а всего лишь игра», — цитирует Курносова ТАСС.

Однако в целом команды поняли решение лиги и отметили, что здоровье игроков и болельщиков сейчас должно оставаться на первом плане.

«Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру и в нашей стране. Случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными»,

— подчеркнул капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью клубной пресс-службе.