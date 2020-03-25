Большой русский бой: Емельяненко вызвал Шлеменко

Скандальный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал новое громкое заявление. На сей раз спортсмен бросил вызов своему соотечественнику — экс-чемпиону Bellator Александру Шлеменко, который ранее неоднократно его критиковал.

Реклама

«Я тут наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Михаилом Кокляевым собирался выйти на ринг со мной, готов был заменить Михаила, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — заявил Емельяненко-младший.

Шлеменко сразу отреагировал на вызов, заметив, что готов сразиться с именитым соперником исключительно по правилам ММА.

«Меня удивил этот вызов. Но я удивлен, приятно, ведь именно меня Александр вызвал сам. Обычно он говорит, мол, все хотят вызвать Емельяненко. А тут он показал, с кем хочет подраться. А вообще Емельяненко против Шлеменко — это громкий заголовок. Мы без проблем можем встретиться. Но я являюсь бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам ММА. Все зависит от предложения», — цитирует Шлеменко Sport24.

И Емельяненко согласился с требованием потенциального оппонента.

«Да без проблем. По любым правилам — на выбор Шлеменко. Почему Шлеменко? Он изъявил желание заменить в бою со мной Кокляева, который тогда готовился выступать по правилам бокса... Не я Шлеменко вызвал! У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил — что если вдруг Кокляев травмируется, давайте я вместо него выйду, давайте буду первым претендентом на его замену.

Бороться он вообще не может. Ну если он хочет подраться на руках — да без проблем. Подеремся по правилам бокса. Да по любым правилам. Хоть по правилам боевого самбо его побью», — цитирует бойца «СЭ».

Тем не менее у Емельяненко еще остаются незаконченные дела с Магомедом Исмаиловым. Их бой, который должен стать главным событием турнира АСА 107, был перенесен в связи с ограничительными мерами в Москве на фоне пандемии коронавируса. Теперь ивент отложен на 24 июля, но, очевидно, эти сроки могут корректироваться по мере возрастания масштаба распространения инфекции. Сейчас Емельяненко продолжает находиться в Грозном, где проходит тренировочный лагерь.

Свежие спортивные новости, окружающие эпатажного бойца, вызывают много вопросов. Дело в том, что в последний раз по правилам MMA Емельяненко дрался аж в августе 2018 года. С тех пор его два запланированных поединка дважды отменялись по тем или иным причинам, в числе которых — арест Александра за вождение в нетрезвом виде. В ноябре 2019-го он все же провел бой, но по правилам бокса и против пауэрлифтера Кокляева, которого победил уже в первом раунде, а сама встреча носила больше развлекательный характер. Дальше последовали вызовы Исмаилову и Владимиру Минееву.

И, что интересно, если Емельяненко и бросает кому вызовы за последнее время, то исключительно популярным средневесам, в то время как сам выступает в тяжелой весовой категории.

Проще говоря, это поиск боя для заголовков, который принесет куда больше прибыли, чем, например, поединок против какого-нибудь малоизвестного тяжеловеса средней руки. Так или иначе, и Минеев, и Шлеменко, и Исмаилов — громкие имена в российских смешанных единоборствах.

«Для развития моей карьеры я не вижу большой выгоды в бое с Емельяненко. Вызов прошел, Александр ответил, что готов даже по правилам ММА драться. Не знаю, по каким причинам, но почему-то Александру этот бой выгоднее, чем мне. Это очевидно», — цитирует Шлеменко «Чемпионат.com».

В словах Шторма (прозвище Шлеменко. — «Газета.Ru») определенный резон есть. Не так давно у него истек формальный контракт с Bellator, после чего он сообщил, что ведет переговоры о переходе в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Причем уже не в первый раз. Основная проблема заключается в условиях, которые главный промоушен мира ему предлагает. Даже в российских лигах средний доход гораздо выше. Если же не получится перейти в UFC и в этот раз, то бой с Емельяненко выглядит не так уж бесперспективно. Правда, исключительно в денежном плане.

Но сам Емельяненко уже приучил публику к тому, что его карьера не поддается каким-либо прогнозам. Официально же контракт у него подписан пока только на поединок с Исмаиловым. Но это никак не отменяет того, что в его поединках заинтересован любой российский промоушен.